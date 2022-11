Video Gol Highlights Milan-Spezia 2-1: sintesi 05-11-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Spezia 2-1: soffrendo tantissimo, troppo, con occasioni divorate che potevano pesare, i rossoneri vincono all’ultimo secondo grazie all’ennesima meraviglia di Olivier Giroud. Il Milan sale a quota 29 punti, sorpassa l’Atalanta e torna al 2° posto a -6 dal Napoli.

I due mediani sono i protagonisti del match: Bennacer manda in gol Hernandez con un colpo di genio e altrettanto fa Tonali, che si vede annullato un gol bellissimo dal VAR e si “vendica” con un cross magnifico per Giroud. In mezzo un po’ di Spezia, con una perla di Daniel Maldini quasi sufficiente a lasciare rimpanti ai rossoneri.

La Sintesi di Milan-Spezia 2-1

Se il primo tiro in porta dei liguri è un innocuo passaggio di Kiwior da venticinque metri, quelli del Milan sono di ben altra pasta: Dragowski è bravissimo al 14° ad opporsi all’inserimento con tiro al volo annesso di Tomori e al 16° su un colpo di testaa di Diaz, mentre quando non può nulla è il palo a dire di no ad un’improvvisa sassata di Krunic prima della chance capitata allo spagnolo.

Il portiere spezzino è ancora attento quando prova a colpire Messias, ma la meritata rete giunge al 21°: un bel pallone da Messias a Bennacer viene convertito in un delizioso filtrante alto dall’algerino a beneficio di Hernandez, che controlla di petto e di sinistro mette in rete.

Devono passare, però, quattro minuti di consulto di Fabbri al VAR per la convalida a causa di un offside impercettibile del francese: niente di irregolare, infatti, e si può andare a centrocampo.

Lo Spezia cerca di fare qualcosa e Caldara, uno degli ex, prova di testa su azione d’angolo, ma senza esito. Sbaglia poi Kalulu, ma Nzola si inceppa sul più bello.

Al 43° Tatarusanu prova ad imitare Maignan venendo saltato e graziato da Nzola, che calcia fuori. Il Milan sa di dover chiudere i conti e, durante i quattro minuti di recupero concessi, sfiora più volte la rete: al 48° Leao coglie la traversa sfruttando un rimpallo ed una deviazione e, sulla ribattuta, Krunic calcia a botta sicura trovando un muro bianco sulla linea.

L’ultima offensiva è, però, degli ospiti e proprio nei secondi finali l’1-1 pare cosa fatta: Bourabia sfonda a destra e mette in mezzo un comodo pallone che Nzola non riesce incredibilmente a deviare nella porta ormai vuota. Il primo tempo si chiude così.

Ad inizio ripresa Origi entra in area e calcia in diagonale senza riuscire ad angolare a dovere, ma quello tornato in caampo è uno Spezia ben diverso che, sfiorato il pareggio con un colpo di testa di Ekdal, trova il pareggio al 59°: Reca dà palla a Maldini, che inventa uno splendido destro a giro che lascia di sale Tatarusanu.

Al 65° va a segno Tonali con un meraviglioso destro di prima intenzione finito all’incrocio, ma il VAR interviene di nuovo perché ad inizio azione c’è un evidente fallo di Tomori ai danni di un avversario. Si resta sull’1-1. Fallo netto, ma non era fischiarlo prima? Per caso Fabbri o il girdalinee erano altrove? Va rivisto il regolamento.

L’epiodio infiamma gli animi e i cartellini iniziano a volare, mente le occasioni diventano sporadiche. Dopo un intervento miracoloso di Caldara su un tiro a botta sicura di De Ketelaere, all’89° Giroud firma un meraviglioso gol in mezza rovesciata su cross dalla trequarti di Tonali. Il francese toglie la maglia e, già ammonito, finisce anzitempo negli spogliatoi.

Il finale è convulso e confuso, il nervosismo è palpabile; dopo oltre cinque minuti di recupero, Fabbri fischia tre volte.

Highlights e Video Gol di Milan-Spezia 2-1

Il Tabellino di Milan-Spezia 2-1

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer (46′ Tonali), Krunic; Messias (72′ Rebic), Diaz (72′ De Ketelaere), Leao (91′ Thiaw); Origi (72′ Giroud). Allenatore: Pioli

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Amian (55′ Reca), Bourabia (69′ Ellertsson), Ekdal (93′ Strelec), Agudelo (69′ Hristov), Holm; Maldini (68′ Verde), Nzola. Allenatore: Gotti

Marcatori: 21′ Hernandez, 59′ Maldini e 89′ Giroud

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Bennacer, Messias, Ampadu, Ellertsson, Nzola, Giroud, Hernandez e Tonali

Espulsi: 90′ Giroud