Video Gol Highlights Milan – Napoli 2-1 5° Giornata Serie A

Il Milan di Massimiliano Allegri conquista tre punti pesantissimi battendo il Napoli 2-1 a San Siro nel big match della quinta giornata di Serie A. Con questa vittoria i rossoneri agganciano al comando in classifica proprio gli azzurri e la Roma a quota 12 punti rilanciando le proprie ambizioni scudetto.

La partita si sblocca subito: al 3’ Saelemaekers ha approfittato di una splendida cavalcata di Pulisic sulla sinistra e, ben appostato sul secondo palo, ha insaccato l’1-0.

Lo stesso Pulisic, in grande serata, ha firmato il raddoppio al 31’ dopo una rapida combinazione tra Pavlovic e Fofana, mettendo in discesa il match per i rossoneri.

Il Napoli ha provato a reagire nella ripresa e al 56’ ha sfiorato il gol con Anguissa, che ha costretto Maignan a un autentico miracolo.

Poco dopo, un episodio chiave ha riacceso la sfida: Estupiñan ha steso Di Lorenzo in area, concedendo un rigore agli ospiti e rimediando anche l’espulsione.

Dal dischetto De Bruyne non ha sbagliato, accorciando le distanze e regalando mezz’ora finale di grande assedio alla porta milanista.

Nonostante la pressione, il Milan ha retto fino al triplice fischio, blindando una vittoria fondamentale che conferma la solidità della squadra di Allegri e lancia i rossoneri in vetta insieme a Napoli e Roma.

Cronaca di Milan – Napoli 2-1:

Cronaca 1° Tempo:

⚽ 2’ GOL DEL MILAN! Subito un avvio travolgente dei rossoneri: Pulisic vince il duello con Mariannucci, si lancia sulla fascia e mette al centro un assist preciso per Saelemaekers, che con freddezza batte Meret e porta avanti il Milan dopo appena due minuti di gioco.

4’ Buona chiusura difensiva di Mariannucci che anticipa ancora Pulisic, già ispiratissimo.

5’ Fallo su Rabiot a centrocampo, il Milan riparte con una punizione corta.

6’ Tentativo dalla distanza di Modric, destro potente che trova la deviazione della retroguardia partenopea.

10’ Prima occasione Napoli: Politano serve Gutierrez, che calcia in porta trovando la risposta sicura di Maignan.

11’ Ancora il portiere rossonero protagonista: McTominay ci prova su assist di Gutierrez, ma Maignan è attento e respinge.

14’ Fallo di Juan Jesus su Gimenez, il direttore di gara fischia punizione per il Milan.

16’ Angolo in favore dei rossoneri conquistato da Di Lorenzo, difesa azzurra attenta nell’allontanare.

20’ Napoli pericoloso da fuori con Anguissa, ma il suo destro termina altissimo sopra la traversa.

22’ Corner per il Napoli conquistato da Saelemaekers; sugli sviluppi Gimenez libera l’area.

24’ Tomori commette fallo su De Bruyne, punizione a centrocampo per i partenopei.

26’ Altro intervento falloso, questa volta su Lobotka: punizione Napoli nella metà campo offensiva.

28’ Verticalizzazione di Pulisic che manda in porta Fofana, ma il suo tiro sorvola la traversa.

29’ Ancora Napoli in avanti: calcio d’angolo conquistato dopo la deviazione di Saelemaekers.

⚽ 30’ RADDOPPIO MILAN! Azione corale dei rossoneri: Fofana rifinisce dentro l’area per Pulisic, che con un destro chirurgico supera Meret e firma il 2-0. San Siro esplode.

33’ Fallo di Juan Jesus su Gimenez, punizione per il Milan che abbassa i ritmi e controlla.

35’ Napoli in avanti con Anguissa, destro secco dal limite ma mira imprecisa: palla sul fondo.

40’ Pericolosa conclusione dalla distanza di Di Lorenzo su assist di De Bruyne: ancora Maignan a bloccare sicuro.

43’ Gran occasione per il Napoli: Politano inventa per Anguissa che calcia in corsa, ma il pallone si perde a lato.

45’ Concesso un minuto di recupero.

⏱️ 46’ Finisce il primo tempo: il Milan rientra negli spogliatoi sul 2-0 grazie alle reti di Saelemaekers e Pulisic, con Maignan protagonista tra i pali.

Cronaca 2° Tempo:

1’ Riprende la sfida a San Siro con il Milan avanti 2-0 sul Napoli. Subito grande intensità in campo.

3’ Politano scodella un pallone pericoloso in area, deviazione di Estupiñan che manda in angolo.

4’ Sugli sviluppi del corner ci prova De Bruyne, ma la conclusione viene respinta dalla difesa rossonera.

7’ Primo squillo della ripresa per il Napoli: Højlund tenta la conclusione, ma Tomori si oppone.

8’ Colpo di testa di McTominay, Maignan risponde ancora una volta. Ma c’è un contatto in area: l’arbitro assegna il rigore al Napoli per trattenuta.

9’ Ammonito Estupiñan per il fallo.

10’ Chiffi viene richiamato al VAR per rivedere l’azione.

11’ Decisione pesantissima: il cartellino giallo a Estupiñan diventa rosso diretto. Milan in dieci uomini.

12’ Allegri corre ai ripari: fuori Pulisic, dentro Bartesaghi.

⚽ 14’ GOL DEL NAPOLI! Dal dischetto De Bruyne spiazza Maignan e accorcia le distanze. Il match si riapre e il Napoli ora ha superiorità numerica.

18’ Fallo di McTominay su Saelemaekers: il Milan prova a spezzare il ritmo partenopeo.

20’ Napoli vicino al pareggio: Gutierrez riceve da De Bruyne e calcia di sinistro, ma il pallone finisce sul fondo.

23’ Cambi nel Milan: entrano Saelemaekers per Leao e Athekame per Gimenez.

27’ Triplo cambio per il Napoli: dentro Neres, Lucca ed Elmas al posto di McTominay, Højlund e De Bruyne.

29’ Grande occasione Napoli: colpo di testa di Di Lorenzo che sfiora il palo.

33’ Fallo di Tomori su Lobotka, l’arbitro ferma il gioco.

35’ Problemi per Tomori: gioco fermo e cambio forzato. Dentro De Winter per lui e Loftus-Cheek per Fofana.

39’ Elmas ci prova da fuori, ma il suo destro viene murato dalla retroguardia rossonera.

43’ Ancora Napoli da lontano: conclusione di Mariannucci, respinta dalla difesa.

44’ Ammonito Rabiot per intervento falloso.

45’ Concessi 7 minuti di recupero: San Siro trema, finale ad alta tensione.

46’ Sinistro potente di Neres, Maignan respinge con i pugni.

47’ Lobotka tocca con la mano nella propria area, ma l’arbitro lascia correre dopo revisione veloce.

50’ Cross per Gutierrez, che non riesce a coordinarsi e la girata finisce alta.

51’ Ancora Neres pericoloso da fuori area: Maignan vola e devia in corner con un autentico miracolo.

52’ Ultimo brivido per il Milan: colpo di testa di Neres che termina sul fondo per questione di centimetri.

⏱️ 53’ Triplice fischio! Il Milan soffre fino alla fine ma porta a casa una vittoria fondamentale: 2-1 sul Napoli e vetta della Serie A agganciata insieme a Roma e agli stessi partenopei.

Tabellino di Milan – Napoli 2-1:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (34′ st De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (23′ st Athekame), Fofana (34′ st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic (13′ st Bartesaghi), Gimenez (23′ st Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano (33′ st Lang), Anguissa, De Bruyne (28′ st Neres), McTominay (28′ st Neres); Hojlund (28′ st Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 3′ Saelemaekers (M), 31′ Pulisic (M), 15′ st rig. De Bruyne (N)

Ammoniti: Rabiot (M)

Espulsi: Estupinan (M)

