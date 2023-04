Video Gol Highlights Milan-Napoli 1-0: sintesi 12-04-2023

Video Gol e Highlights Milan-Napoli 1-0: i rossoneri vincono di misura una partita nervosa, bella e sofferta contro un avversario meritevole. Martedì 18 aprile al “Maradona” la sfida di ritorno.

Bennacer trova il gol risolutivo nel finale di primo tempo. Prima e dopo, specialmente all’inizio dei due tempi, il Napoli viene fermato più volte da Maignan, autore di vari miracoli, ma anche il Milan manca il raddoppio cogliendo una traversa con Kjaer. La partita diventa sempre più tesa e il Napoli perde Anguissa, espulso per doppia ammonizione, e anche Kim, che viene ammonito e salterà il ritorno in quanto diffidato.

La Sintesi di Milan-Napoli 1-0

I partenopei iniziano benissimo e collezionano tre occasioni in meno di cinque minuti: la prima è per Kvaratskhelia, che sfrutta un errato rinvio di Krunic sul cross di Anguissa per calciare da posizione ravvicinata trovando, però, il salvataggio dello stesso bosniaco, poi Maignan alza in calcio d’angolo un pericoloso tiro da fuori scoccato dal tarantolato Anguissa e, a tale corner, Di Lorenzo non trova la porta colpendo di testa.

Il Milan è in grave difficoltà, rischia ancora su un progressione di Kvaratskhelia e al 12° viene salvato ancora da Maignan con un altro grande intervento su una sassata da fuori area di Zielinski. Sul corner stacca nuovamente Di Lorenzo, che sfiora la traversa.

In gravissima difficoltà, i rossoneri non riescono quasi a superare la propria metà campo per mezz’ora e corrono continuamente rischi, ma improvvisamente sfiorano la rete con Leao: al 26° il portoghese s’invola verso l’area e si divora l’1-0 calciando a lato di pochissimo da posizione favorevole.

L’ultimo quarto d’ora è decisamente favorevole ai padroni di casa e per poco Diaz non aggancia un buon traversone di Leao. Il Napoli inizia a commettere alcuni errori in fase di scarico e d’impostazione e al 40° va sotto per mano di Bennacer: l’algerino finalizza con un potente sinistro da dentro l’area un contropiede perfetto avviato da Diaz e rifinito da Leao.

Nei minuti finali del primo tempo il Milan colleziona una serie di corner e durante i quattro minuti di recupero sfiora il raddoppio per due volte: prima Tonali conclude pericolosamente trovando la decisiva deviazione di Di Lorenzo e poi Kjaer, su traversone di Bennacer, colpisce la traversa interna con un gran colpo di testa. L’arbitro Kovacs fischia l’intervallo poco dopo.

La ripresa inizia com’era iniziata la prima frazione, con il Napoli tambureggiante e più volte pericoloso. Dalla pressione azzurra nasce il colpo di testa di Elmas deviato in angolo da Maignan e arrivano ulteriori calci d’angolo, dai quali scaturisce un’altra occasione per Kim sulla quale il portiere rossonero è ancora pronto.

Al 53° una deviazione di Kjaer su conclusione di Di Lorenzo quasi beffa Maignan, ma il pallone finisce ancora a lato. Gli ospiti hanno inevitabilmente messo le tende nella metà campo avversaria, ma a parte numerosi corner non creano grandi pericoli per un po’ di tempo.

Dal canto suo, il Milan soffre, ma regge, pur senza riuscire a trovare spazi per il contropiede. La partita resta intensa, ma s’incattivisce anche e ne fa le spese Anguissa, espulso al 75° per doppia ammonizione dopo un pericoloso intervento su Hernandez.

Il nervosismo è il protagonista dei minuti finali del match. Il Napoli si difende nervosamente e il Milan non trova il colpo del k.o., ma nemmeno lo sfiora.

I campani, ovviamente, non vogliono perdere e al minuto 88 Maignan è ancora superlativo su un tiro di Di Lorenzo che pareva destinato in rete e dal relativo corner nasce un colpo di testa di Olivera finito di pochissimo oltre la traversa.

L’arbitro Kovacs assegna cinque minuti di recupero, nei quali si fa vivo Leao con un paio di conclusioni prive di insidie. Non accade nient’altro e il triplice fischio fa esultare il “Meazza“.

Highlights e Video Gol Milan-Napoli 1-0

Il Tabellino di Milan-Napoli 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz (80′ Rebic), Bennacer (67′ Saelemaekers), Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (81′ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (81′ Ndombele); Lozano (69′ Raspadori), Elmas, Kvaratskhelia (81′ Politano). Allenatore: Spalletti

Marcatori: 40′ Bennacer

Arbitro: Kovacs (ROM)

Ammoniti: Zielinski, Bennacer, Anguissa, Di Lorenzo, Kim, Saelemaekers e Rrahmani

Espulsi: 75′ Anguissa