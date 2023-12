Video Gol Highlights Milan-Monza 3-0: sintesi 17-12-2023

Video Gol e Highlights Milan-Monza 3-0: facile vittoria dei rossoneri, ma si son fatti male Pobega e Okafor.

Reijnders apre subito le marcature, Simic esordisce firmando il 2-0 e, infine, Okafor chiude i conti.

Il Milan va a 32 punti, mantiene le cinque lunghezze di vantaggio sul Napoli 4° e “accorcia” dalla Juventus.

La Sintesi di Milan-Monza 3-0

I rossoneri partono fortissimo e già al 3° minuto sono avanti grazie alla splendida rete di Reijnders, che entra in area e batte Di Gregorio con un tocco di punta dopo aver saltato ben tre avversari.

Il Monza prova a farsi vedere, ma è sempre il Milan ad avere le migliori occasioni, in particolare due tentativi di Florenzi diretti all’incrocio e miracolosamente disinnescati dal portiere brianzolo al 28° e al 40°, ma il gol è nell’aria: a segnare è l’esordiente Simic, entrato poco prima per l’infortunato Pobega, che al 41° in spaccata devia in rete un cross di Leao.

La prima frazione si conclude con un favoloso tiro a giro di .che finisce sulla traversa.

Nella ripresa il Monza cerca di rientrare in partita il prima possibile e Maignan è fenomenale nel negarglielo con un gran colpo di reni su una girata ravvicinata di Colpani al minuto 61.

Il Milan, invece, cerca il terzo gol e, dopo l’ennesimo grande intervento di Di Gregorio sul nuovo entrato Okafor, lo trova proprio con quest’ultimo al minuto 76 dopo una bella azione corale conclusa dalla sponda di Giroud per il destro dal dischetto dello svizzero.

Non accade praticamente altro, a parte un possibile rigore a favore egli ospiti per un intervento in area di Tomori su Maric che il VAR, invece, giudica non meritevole di sanzioni. La sfida finisce poco dopo.

Highlights e Video Gol di Milan-Monza 3-0

Il Tabellino di Milan-Monza 3-0

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer (67′ Bartesaghi), Tomori, Hernandez; Pobega (24′ Simic), Reijnders, Loftus-Cheek (67′ Bennacer); Pulisic, Giroud, Leao (67′ Okafor, 80′ Chukwueze). Allenatore: Pioli

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; A. Carboni (80′ Izzo), Caldirola, D’Ambrosio; P. Pereira, Gagliardini, Pessina (63′ Akpra Akpro), Kyriakopoulos (54′ Ciurria); Dany Mota, Colpani (63′ V. Carboni); Colombo (54′ Maric). Allenatore: Palladino

Marcatori: 3′ Reijnders, 41′ Simic e 76′ Okafor

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Reijnders, A. Carboni e Gagliardini