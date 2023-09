Video Gol Highlights Milan-Lazio 2-0: sintesi 30-09-2023

Video Gol e Highlights Milan-Lazio 2-0: pressoché perfetti, i rossoneri fanno ciò che vogliono degli uomini di Sarri e ottengono meritatamente i tre punti.

Il Milan fa la partita, Provedel fa quel che può e rinvia l’ineluttabile finché gli è possibile, ma al 60° Pulisic sentenzia con un bel tiro al volo su cross di Leao. A due minuti dalla fine Okafor raddoppia su altra iniziativa del portoghese.

Il Milan torna in vetta con 18 punti e si prepara al meglio alla sfida europea contro il Borussia Dortmund.

La Sintesi di Milan-Lazio 2-0

Poche occasioni e tanta intensità nel primo tempo, nel quale la Lazio inizia nel modo migliore sfruttando la rapidità di Felipe Anderson, che poco prima del quarto d’ora colpisce l’esterno della rete dopo un’iniziativa personale sulla fascia sinistra.

Tra gli ospiti non c’è Immobile, che parte dalla panchina, ma alla mezz’ora il Milan deve rinunciare a Loftus-Cheek per problemi muscolari; al suo posto entra Musah, che in chiusura di tempo dà il là all’unica vera chance vista nei primi quarantacinque minuti, eccetto un diagonale di Leao deviato in corner da Provedel al 33°.

L’americano, al minuto 45, serve Giroud a centroarea, ma Provedel nega il gol al transalpino respingendogli il tiro a colpo sicuro, mentre la ribattuta di tacco di Reijnders scheggia il palo e va fuori. Poco dopo Massa fischia la fine del parziale.

E’ grande la pressione rossonera sin dal ritorno in campo e al 60° arriva il premio: Rejinders lancia Leao, che crossa in mezzo all’area per la conclusione al volo perfetta di Pulisic che fulmina Provedel.

Al 73° i padroni di casa sfiorano il 2-0 con Musah, che controlla con il destro e calcia di prima intenzione trovando ancora Provedel prontissimo, mentre poco dopo un’azione simile a quella del vantaggio vede ancora Pulisic alla conclusione, ma il portiere laziale stavolta è miracoloso.

Poco dopo Reijnders fa ammattire gli avversari per poi tirare sull’esterno della rete. La Lazio è avulsa dalla partita, non c’è in alcun modo e ciò consente al Milan di gestire senzza problemi pervenendo anche al raddoppio al minuto 88: Leao si accende di nuovo e la sua consueta iniziativa sulla fascia sinistra permette al nuovo entrato Okafor di depositare il pallone nella porta sguarnita.

I minuti di recupero sono cinque nei quali Pedro segna la rete che riapre i giochi al 92°, ma il VAR segnala fuorigioco e l’arbitro annulla. Poco dopo, il triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Milan-Lazio 2-0

Il Tabellino di Milan-Lazio 2-0

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (70′ Florenzi), Kjaer, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek (29′ Musah), Adli (70′ Pobega), Reijnders; Pulisic (82′ Chukwueze), Giroud (70′ Okafor), Leao. Allenatore: Pioli

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi (67′ Kamada), Rovella (67′ Vecino), Luis Alberto; Zaccagni (82′ Isaksen), Castellanos (75′ Immobile), Felipe Anderson (75′ Pedro). Allenatore: Sarri

Marcatori: 60′ Pulisic e 88′ Okafor

Arbitro: Massa

Ammoniti: Marusic, Romagnoli, Leao, Hernandez e Maignan