Video Gol Highlights Milan-Juventus 0-1: sintesi 22-10-2023

Highlights e Video Gol Milan-Juventus 0-1: riassumendo, si può dire che i rossoneri se la siano cercata. In dieci per un’ingenuità di Kalulu e privi di coraggio, vedi i cambi di Pioli, i padroni di casa disputano un buon primo tempo per poi lasciare il campo ai pur non irresistibili avversari.

Locatelli sigla il gol dell’ex con un tiro da casa sua, anche se la deviazione di Krunic è decisiva e potrebbe essergli attribuita l’autorete.

La Juventus va a 20 punti e si prende il 3° posto solitario accorciando sul Milan, 2° con 21 punti, e sull’Inter, in testa a 22.

La Sintesi di Milan-Juventus 0-1

Gagliarda la partenza di rossoneri, subito a comandare le operazioni mettendo all’angolo i bianconeri e insidiosi con una serie di corner conquistati.

La prima parvenza di occasione è per Rejinders, che al 6° manca la porta di poco con un potente tiro da fuori, mentre al 14°, dopo falcata e cross di Leao, Giroud si gira in area e incrocia da posizione defilata trovando il miracolo di Szczesny, bravissimo a deviare con le dita.

Intorno al 20° Pulisic regala una punizione pericolosa alla Juventus con un tocco di mano, ma gli ospiti la sprecano pocihé Milik calcia sulla barriera; la ribattuta al volo di Kostic finisce fuori procurando qualche brivido a Mirante.

Dopo vari minuti intensi, ma contraddistinti dal nulla più totale, al 34° la Juventus è pericolosa con un gran sinistro di Rabiot da fuori area terminato a lato di non molto. Sintomo che si tratta di un match che potrebbe essere deciso da un episodio estemporaneo.

Tale episodio in effetti arriva ed è l’espulsione di Thiaw al 40° per fallo su Kean, solo e lanciato verso l’area di rigore. Decisione corretta come corretta è stata la scelta del difensore, “reo” di un anticipo errato sull’attaccante e sacrificatosi per evitare un pericolo certo.

Pioli ripristina la linea difensiva a quattro inserendo Kalulu al posto di Pulisic e il Milan riparte così da un 4-4-1; la Juventus cerca di approfittare dell’uomo in più e al 44° Kean si divora il vantaggio calciando a lato, da dentro l’area, un bel cross di Rabiot. Clamoroso anche l’errore difensivo del Milan, frutto di un qui pro quo tra Tomori e Florenzi.

Dopo tre minuti di recupero, il signor Mariani manda le squadre al riposo.

Il Milan, schierato ora con un 4-1-1, riomincia arrembante malgrado l’uomo in meno e fa la partita come accaduto per larghi tratti del primo parziale, ma a poco a poco la pressione bianconera cresce, i padroni di casa si schiacciano e al 63° un tiro dalla lunga distanza di Locatelli beffa Mirante soprattutto a causa della netta deviazione di Krunic.

Poco dopo aver sbloccato la partita, la Juventus manca lo 0-2 con McKennie, che calcia alle stelle da posizione favorevole. Nel finale sale in cattedra Mirante, bravissimo per due volte su Vlahovic al minuto 88 e poi nel secondo dei sei minuti di recupero. Non accade altro e il triplice fischio libera la gioia dei bianconeri.

Video Gol e Highlights Milan-Juventus 0-1

Il Tabellino di Milan-Juventus 0-1

Milan (4-3-3): Mirante; Calabria (79′ Romero), Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli (60′ Krunic), Reijnders (79′ Romero); Pulisic (43′ Kalulu), Giroud (60′ Jovic), Leao. Allenatore: Pioli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (78′ Hujisen), Bremer, Rugani; Weah (84′ Miretti), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (56′ Cambiaso); Milik (78′ Chiesa), Kean (56′ Vlahovic). Allenatore: Allegri

Marcatori: 63′ aut. Krunic

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Weah, Rejinders, McKennie, Gatti e Locatelli

Espulsi: 40′ Thiaw