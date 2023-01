Video Gol Highlights Milan-Inter 0-3: Sintesi Supercoppa Italiana 18-01-2023

Il Risultato di Milan-Inter 0-3: in un’altra serata da incubo i rossoneri cadono, e stavolta fragorosamente, contro un avversario che vince con merito e senza strafare.

I primi venti minuti sono tutti per l’Inter, che segna con Dimarco e Dzeko, mentre Martinez chiude i conto a meno di quindici minuti dal termine. La Supercoppa Italiana è ancora dell’Inter.

La Sintesi di Milan-Inter 0-3

L’Inter prende il sopravvento molto presto e già al 10° è in vantaggio: Dzeko recupera palla e smista per Barella, il cui traversone basso verso il secondo palo è un invito imperdibile per il sinistro da pochi passi di Dimarco, che deve solo piazzare e dosare il suo tiro.

La reazione rossonera è affidata al solito Leao: servito sulla sua fascia di competenza da Diaz, il numero 17 fugge e si accentra per concludere a rete, ma Onana è bravissimo a deviare il pallone in corner.

Il Milan è tutto qui. Passato il pericolo, l’Inter si riorganizza e non fa più veder palla agli avversari trovando anche il raddoppio al 21°: Bastoni batte una punizione da metà campo sulla quale nessun rossonero interviene permettendo a Dzeko, saltato Tonali, di battere ancora Tatarusanu con un preciso rasoterra che termina nell’angolino.

La seconda metà del primo parziale è un autentico incubo per i rossoneri, che sbagliano su ogni pallone e rischiano di venir nuovamente trafitti in più occasioni: poco prima che scocchi la mezz’ora, Tatarusanu deve impegnarsi per respingere una girata di Dzeko e una sassata di Dimarco.

Nei minuti conclusivi si vede finalmente qualcosa di interessante da parte del Milan, che tuttavia non si rende mai veramente pericoloso. Maresca fischia due volte dopo quattro minuti di recupero.

E’ sempre Leao a sfiorare ancora il gol in apertura di ripresa e ancora su assist di Diaz: Onana è ancora bravo, come nel primo tempo, a sventare la potente conclusione del portoghese.

Eccetto quest’occasione, il secondo tempo non è affatto interessante e vede le due squadre fare poco o nulla, il che è comprensibile solo per i nerazzurri.

Ad ogni modo, la prima azione offensiva vera e propria della ripresa per la squadra di Inzaghi è quella buona: Skriniar lancia in profondità per Martinez, che fa fuori il dormiente Tomori e mette in rete con un delicato tocco di esterno che scavalca Tatarusanu.

I rossoneri provano almeno a salvare un minimo d’onore, ma inutilmente. Non arriva neanche il gol della bandiera malgrado l’impegno profuso. Dopo sei minuti di recupero, Maresca dà il via alla festa nerazzurra.

Highlights e Video Gol Milan-Inter 0-3

Il Tabellino di Milan-Inter 0-3

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (79′ Dest), Kjaer (64′ Kalulu), Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias (64′ Origi), Diaz (64′ De Ketelaere), Leao; Giroud (79′ Rebic). Allenatore: Pioli

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni (84′ De Vrij); Darmian, Barella (71′ Gagliardini), Calhanoglu (84′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (63′ Gosens); Dzeko (71′ Correa), Martinez. Allenatore: Inzaghi

Marcatori: 10′ Dimarco, 21′ Dzeko e 77′ Martinez

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Calhanoglu, Hernandez, Martinez e Tonali