Video Gol Highlights Milan-Fiorentina 1-0: sintesi 25-11-2023

Video Gol e Highlights Milan-Fiorentina 1-0: vittoria doveva essere e vittoria è stata dopo quattro partite senza vittorie, ma la prestazione è stata a tratti indecente. Da segnalare l’esordio di Francesco Camarda, classe 2008, il più giovane di sempre a calcare i campi di massima serie.

Hernandez conquista e trasforma il penalty da tre punti nel recupero del primo tempo.

Il Milan approfitta del derby d’Italia di domani sera e, tornato al 3° posto con 26 punti, ha certamente accorciato le distanze da una dele due, ma potrebbe anche aver accoricato su entrambe.

La Sintesi di Milan-Fiorentina 1-0

Al 23°, tanto bisogna attendere per la prima chance del match, Pulisic inventa una giocata delle sue intercettando al limite dell’area il pallone e calciando alla sua maniera verso la porta, ma Terracciano riesce a deviare in corner.

La partita torna tattica per risvegliarsi nei cinque minuti finali. Al 40° Nico Gonzalez calcia dal limite e il suo tiro sorvola la traversa di poco, mentre è ancora bravo il portiere viola su un colpo di testa di Pobega su azione da corner al 44°.

Si attende il segnale per tornare negli spogliatoi quando, improvvisamente, una proiezione offensiva di Hernandez si tramuta in rigore per il Milan per via dell’atterramento del francese da parte di Parisi. Lo stesso Hernandez va sul dischetto e spiazza Terracciano. La prima frazione termina qui.

Poco Milan nella ripresa, eccetto un colpo di testa di Chukwueze controllato da Terracciano nei primi minuti di gioco. La Fiorentina fa di più, prova a sfruttare un errore di Maignan con Nico Gonzalez, che calcia a porta quasi vuota mandando fuori, e infine colpisce il palo con lo stesso argentino, protagonista di una percussione con diagonale deviato da Tomori sul legno.

Al 74° i viola reclamano poi per un fallo di mano in area di Loftus-Cheek, entrato poco prima per Pulisic, ma il VAR non ravvisa nulla d’irregolare e il match prosegue con il clamoroso errore sotto porta di Jovic, liberato da Hernandez al cospetto di Terracciano e capace di tirargli adosso il pallone malgrado la beata solitudine.

Non succede più nulla, o quasi, nei minuti rimanenti. C’è l’esordio di Camarda, che a 15 anni è il più giovane debuttante in Serie A, e al 90° l’incrocio dei pali sfiorato da Maxime Lopez dopo una serie di rimpalli in area.

Highlights e Video Gol di Milan-Fiorentina 1-0

Il Tabellino di Milan-Fiorentina 1-0

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (92′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah (84′ Krunic), Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic (83′ Camarda), Pulisic (61′ Loftus-Cheek). Allenatore: Pioli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (46′ Lopez), Duncan (70′ Mandragora); Nico Gonzalez, Bonaventura (88′ Kouamé), Sottil; Beltran (70′ Nzola). Allenatore: Italiano

Marcatori: 47′ pt rig. Hernandez,

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Arthur, Parisi, Tomori

Espulsi: