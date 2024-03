Video Gol Highlights Milan-Empoli 1-0: sintesi 10-03-2024

Highlights e Video Gol di Milan-Empoli 1-0: pur non facendo chissà che, i rossoneri battono i toscani di misura.

Un tiro di Pulisic deviato da Luperto consegna i tre punti al Milan.

Il Milan consolida il terzo posto e va a +8 sul Bologna e, in attesa della Juventus, passerà almeno un paio d’ore al 2° posto.

La Sintesi di Milan-Empoli 1-0

La prima mezz’ora trascorre senza grandi fatti da narrare, eccetto un bel tiro di Pulisic da dentro l’area che, diretto sul palo di Caprile, è da questi deviato in corner. I toscani fanno ancora meno, un tentativo di Gyasi estremamente debole e parato da Maignan, ma non sono certo loro a dover fare la partita.

Difese accorte, dunque, qualche traversone senza esito e una buona intensità cui non corrispondono affatto precisione nei passaggi né tantomeno occasioni da gol.

Poco dopo la mezz’ora, i rossoneri creano nuovamente un’insidia dalle parti di Caprile, sollecitato da un tiro di Okafor dal limite dell’area, non potente ma preciso e che il portiere empolese para in tuffo.

Si arriva così al 40° e proprio in questo istante il Milan trova il vantaggio: dialogano bene Bennacer e Okafor, il cui scarico per Pulisic viene trasformato in oro dallo statunitense con un tiro di prima intenzione scoccato con il sinistro e deviato da Luperto. La rete è confermata dal VAR, intervenuto per un possibile offside di Okafor al momento dell’assist.

Prolungato di due minuti per alcune interruzioni, il primo parziale termina al 47° esatto senza altre emozioni.

Nella ripresa non succede nulla fino addirittura al 74°: Loftus-Cheek si scuote dal grigiore e, saltato Waluckiewicz, calcia bene di sinistro cercando l’angolo lontano e trovando, invece, la gran parata di Caprile.

Gli ingressi di Cancellieri e soprattutto Destro, ex della partita al pari di Niang, rivitalizzano il sin qui asfittico attacco empolese e a creare grattacapi al Milan, che regge l’urto e mantiene il controllo del match fino al quarto e ultimo minuto di recupero, nel quale Caprile nega a Chukwueze la gioia del gol respingendogli il bel tiro destinato altrimenti nell’angolo. Il triplice fischio giunge subito dopo.

Video Gol e Highlights di Milan-Empoli 1-0

Il Tabellino di Milan-Empoli 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (63′ Kalulu), Hernandez; Reijnders (62′ Musah), Bennacer; Pulisic (63′ Chukwueze), Loftus-Cheek, Okafor (90′ Adli); Jovic (73′ Giroud). Allenatore: Pioli

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Ismaijli (43′ Bereszynski), Waluckiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini (55′ Kovalenko), Maleh, Pezzella (55′ Cacace); Cambiaghi, Zurkowski (77′ Cancellieri); Niang (77′ Destro). Allenatore: Nicola

Marcatori: 40′ Pulisic

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Fazzini, Reijnders, Pezzella, Żurkowski e Cancellieri

