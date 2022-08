Video Gol Highlights Milan-Bologna 2-0: sintesi 27-08-2022

Video Gol e Highlights di Milan-Bologna 2-0: non soffrendo quasi mai e con autorità i rossoneri vincono sui felsinei con il più classico dei risultati.

Leao apre le marcature nel primo tempo e Giroud chiude il conto nella ripresa, poco prima del quarto d’ora. Per entrambi è la prima rete stagionale. Prima e dopo i gol, molte occasioni per i rossoneri, tutte sciupate, mentre i bolognesi sono pericolosi solo in due circostanze.

La Sintesi di Milan-Bologna 2-0

Se i primi venti minuti sono equilibrati, con una chance immediata per i felsinei avuta da Barrow (conclusione alta di non molto), la seconda metà del tempo è decisamente di marca rossonera.

Al 21° minuto, infatti, inizia ufficialmente l’avventura milanese di De Ketelaere, che ruba palla a centrocampo, parte in velocità e serve in area Leao, che batte Skorupski sul primo palo dopo aver fintato il tiro a giro.

Da questo momento il Bologna scompare: il Milan cerca immediatamente il raddoppio mancandolo al 25° con Kalulu, che aggancia uno spettacolare pallonetto del belga con la numero 90 e viene murato dal portiere ospite, e poco dopo con Messias, il cui potente destro è respinto ancora dall’estremo difensore polacco. Leao, infine, calcia alto dopo la respinta.

E’ un Milan che predilige il contropiede nell’appena narrata fase centrale del match, rivelandosi devastante, mentre il Bologna si limita a contenere le altrui sfuriate, spesso vanamente; solo una volta prova il tiro con Arnautovic al 39°, impreciso e non pericoloso.

Poco prima di tornare negli spogliatoi, i rossoneri sfiorano ancora il raddoppio: prima Giroud sfiora il palo con un bel destro incrociato e poi Leao si ripresenta al cospetto di Skorupski facendosi nuovamente murare. La prima frazione va in archivio dopo un minuto di recupero.

Nei primi minuti il Bologna prova a fare di più e manca il pareggio con la prima occasione creata: Arnautovic, al minuto 55, manca per poco l’impatto con un pallone proveniente dal sinistro di Cambiaso.

Il Milan, comunque, non si scompone e al 58° raddoppia splendidamente usufruendo anche di un errore di Cambiaso in fase di rinvio: Leao prende il pallone e si reca verso la trequarti, da cui vede Giroud solo in area e lo serve con un tocco sotto che il francese mette nell’angolo lontano con un’acrobazia.

Al 68° si rivedono i felsinei su calcio piazzato: Sansone, entrato da poco, inventa una traiettoria pericolosissima, ma la sfera colpisce il palo e va fuori. I rossoneri rispondono al 70° con un’improvvisa sberla da fuori di Saelemaekers, su cui Skorupski deve intervenire per deviare in calcio d’angolo.

Gli ultimi venti minuti sono privi di occasioni e spunti degni di nota, eccetto una respinta di piede del portiere ospite su Adli, imbeccato da Ballo-Touré con un cross difficoltoso sul secondo palo. La sfida si trascina pigramente verso l’epilogo, che giunge dopo tre minuti di recupero.

Il Tabellino di Milan-Bologna 2-0:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (83′ Gabbia), Hernandez (75′ Ballo-Touré); Tonali, Bennacer (61′ Adli); Messias (62′ Saelemaekers), De Ketelaere (62′ Pobega), Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel (75′ Bonifazi), Lucumi; Kasius, Vignato (62′ Soriano), Schouten (84′ Ferguson), Dominguez (63′ Aebischer), Cambiaso; Arnautovic, Barrow (62′ Sansone). Allenatore: Mihajlovic

Marcatori: 21′ Leao e 58′ Giroud

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Schouten, Calabria e Adli