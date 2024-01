Video Gol Highlights Milan-Atalanta 1-2: sintesi 10-01-2024

Video Gol e Highlights Milan-Atalanta 1-2, quarti di finale Coppa Italia: al netto del momentaneo vantaggio e del risultato, è brutta la sconfitta di stasera contro un ottimo avversario, combattivo e ben messo in campo, e meritevole senza dubbio della semifinale di aprile contro la Fiorentina.

Leao illude il Milan, subito raggiunto da Koopmeiners e ribaltato sempre dall’olandese su rigore nel secondo tempo.

Come accennato, il Milan esce dal torneo e l’Atalanta si guadagna le semifinali contro la squadra di Vincenzo Italiano.

La Sintesi di Milan-Atalanta 1-2

La partita, molto tattica, è condotta dal Milan per mezz’ora, ma a parte un tiro di Musah deviato in angolo da Carnesecchi, i rossoneri faticano a creare pericoli poiché tenuti ben lontani dalla porta nerazzurra.

Dopo la mezz’ora, l’Atalanta mette il naso fuori dalla metà campo avversa e lo fa pericolosamente: al 31° un cross da sinistra di Ruggeri arriva dalla parte opposta sul destro di Holm, che conclude al volo spedendo la sfera abbondantemente oltre la traversa.

Ancor più grande la chance a disposizione degli ospiti al 35°: Miranchuk crossa dalla trequarti destra e trova De Ketelaere, sulla cui sponda per poco non arriva De Roon, scontratosi con Gabbia nei pressi della linea di porta.

I due devono uscire a causa della testata reciproca e vengono rimpiazzati da Kjaer e Pasalic, ma anche Gasperini deve fare altrettanto per doppia ammonizione a causa delle veementi proteste per un possibile rigore non concesso nell’azione summenzionata.

Subito dopo, poco prima che scocchi il primo dei cinque minuti di recupero, una splendida azione sulla sinistra a cusa di Hernandez e Leao manda in vantaggio il Milan: la discesa e lo scarico all’indietro del francese consentono al portoghese, cui va il merito anche di aver avviato il tutto, di battere a rete con il solito piatto.

La festa dura poco, però: Ruggeri avvia la ripartenza ospite lanciando per Holm, che a sua volta serve perfettamente Koopmeiners con un traversone basso dalla destra (prima azione su tale fascia per i nerazzuri, fin qui tambureggianti sul lato opposto) che l’olandese devia con un gran destro incrociato di prima intenzione.

Nel quinto e ultimo minuto di recupero Calabria s’immola e impedisce a Pasalic, da pochi metri, di battere facilmente a rete. Con quest’azione si chiude un gran primo tempo.

Ritornate in campo senza altre modifiche all’assetto, le due squadre adottano un atteggiamento meno conservativo e si lanciano ben presto all’attacco.

A sfiorare il vantaggio al 48° sono gli ospiti con un bel sinistro da fuori area di Koopmeiners sul quale Maignan si distende prontamente, mentre subito dopo un contropiede condotto da Leao è vanificato sul più bello dallo stesso, che spreca tutto con passaggio errato a Calabria.

Un altro tiro di Koopmeiners sfila a lato di non molto al 55° e poco dopo Jimenez tira giù Miranchuk in area e l’arbitro Di Bello dà il rigore all’Atalanta. Dopo un rapido check, il penalty è confermato e Koopmeiners lo trasforma perfettamente spiazzando Maignan e firmando la sua doppietta.

Gli attacchi rossoneri a caccia del pareggio sono sporadici e l’unica vera occasione giunge addirittura al minuto 83 sul solito asse franco–portoghese, ma la conclusione di Hernandez è imprecisa e finisce ben oltre la traversa.

Ben più pericolosa è una conclusione da fuori area di Musah, sulla quale è molto bravo Carnesecchi al minuto 87. L’ultimo brivido, nel quarto e ultimo minuto di recupero, è un altro check al VAR per un possibile fallo di mano di un bergamasco su azione da corner, ma non viene segnalato alcunché d’irregolare e il match termina subito dopo.

Highlights e Video Gol di Milan-Atalanta 1-2

Il Tabellino di Milan-Atalanta 1-2

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria (61′ Simic), Gabbia (40′ Kjaer), Jimenez (62′ Terracciano), Hernandez; Reijnders (73′ Adli), Musah, Loftus-Cheek (73′ Giroud); Pulisic, Jovic, Leao. Allenatore: Pioli

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (86′ Hien), Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon (42′ Pasalic), Ederson, Ruggeri (78′ Zappacosta); Koopmeiners (86′ Muriel); Miranchuk, De Ketelaere (78′ Scamacca). Allenatore: Gasperini

Marcatori: 45′ Leao e 47′ pt e 59′ rig. Koopmeiners

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Hernandez, Leao ed Ederson