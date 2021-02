Video Gol Highlights Manchester City-Tottenham 3-0: Sintesi 13-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Manchester City – Tottenham 3-0, 24° giornata di Premier League.

Il Manchester City vince 3-0 contro il Tottenham all’Etihad Stadium in una partita dominata dai Citizens. Lezione di calcio di Guardiola a Mourinho, con il City che allunga in vetta alla classifica di Premier League a 53 punti e con una partita da recuperare. Decisiva la doppietta di Gundogan e il gol su rigore di Rodri nel primo tempo.

Sintesi di Manchester City – Tottenham 3-0

Il match dell‘Etihad Stadium è senza storia. Fin dai primissimi minuti, il Manchester City impone il suo gioco fatto di possesso palla, movimento continuo e fluido, triangolazioni veloci e recupero immediato del pallone.

Il Tottenham imposta la propria partita con un classico difesa e contropiede, ma l’aggressione nel pressing e l’intensità degli uomini di Guardiola, annullano quasi totalmente gli Spurs nella prima frazione di gioco.

Il primo sussulto del match arriva al 14° minuto quando su calcio di punizione Kane con un estro potente stampa la palla sulla traversa. Sarà l’unico pericolo corso dal City nel primo tempo, che poi inizia un monologo col pallone.

Padroni di casa che sbloccano il punteggio al 21°: Gundogan viene steso in area da Hojbjerg, rigore per il City. Dagli 11 metri va Rodri che non sbaglia, Lloris intuisce ma è 1-0 per i Citizens.

Minuto 42 Sterling sfonda sull’out destro e entra in area, Sanchez salva sulla linea e sulla ribattuta Gabriel Jesus manda sulla traversa. Si chiude un primo tempo dominato dal City.

A inizio ripresa il Manchester City raddoppia. 50° e triangolazione perfetta tra Sterling e Gundogan in area, il centrocampista tedesco con un sinistro preciso batte Lloris da distanza ravvicinata e fa 2-0.

Minuto 66 e il City fa il tris meritato. Lancio perfetto col mancino di Ederson, che da suo rinvio manda in porta Gundogan. Il tedesco dribbla Sanchez e col sinistro batte Lloris per la doppietta personale e il 3-0 City.

Al 81° si vede l’unica azione pericolosa del Tottenham nella ripresa: il subentrato Bale supera bene la difesa del City e dal limite dell’area scarica un mancino potente, Ederson respinge. Minuto 89, Sterling a centro area calcia col destro, grande intervento di Lloris che nega il poker alla squadra di Guardiola.

Video Gol Highlights Manchester City 3-0

TABELLINO DI MANCHESTER CITY – TOTTENHAM 3-0

MANCHESTER CITY (4-3-3): EDERSON, CANCELO, STONES, LAPORTE, ZINCHENKO, BERNARDO SILVA, RODRI, GUNDOGAN 69′ FERRAN TORRES), STERLING, GABRIEL JESUS (79′ MAHREZ), BERNARDO SILVA

A DISP: WALKER, DIAS, AGUERO, STEFFEN, FERRAN TORRES, MENDY, MAHREZ, GARCIA, DOYLE. ALL.: GUARDIOLA

TOTTENHAM (4-2-3-1): LLORIS, DAVIES, SANCHEZ, DIER, TANGANGA, HOJBJERG, NDOMBELE (64′ DELE ALLI), SON, LUCAS 45′ SISSOKO), LAMELA (72′ BALE), KANE

A DISP:DOHERTY, ALDERWEIRELD, WINKS, BALE, HART, SISSOKO, DELE ALLI, BERGWIJN, VINICIUS. ALL.: MOURINHO

GOL: 23′ RODRI (M), 50′, 66′ GUNDOGAN (M)

AMMONITI: BERNARDO SILVA (M), LAMELA (T), DIER (T), DAVIES (T)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS