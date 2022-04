Video Gol Highlights Manchester City-Real Madrid 4-3: Sintesi 26-4-2022

Video Gol e Highlights Manchester City-Real Madrid 4-3, Andata Semifinale Champions League: partita spettacolare tra “Citizens” e “Blancos”. Decidono le reti di De Bruyne, Jesus, Foden e Silva. A nulla servono un gran Benzema, autore di una doppietta, e la rete di Vinicius.

Manchester City-Real Madrid 4-3: a Guardiola il primo round delle semifinali di Champions League. Partita spettacolare quella tra i campioni d’Inghilterra e i vicecampioni di Spagna.

City subito in gol con una grande combinazione Mahrez-De Bruyne. Il raddoppio firmato da Gabriel Jesus sembra indirizzare la gara, ma un Real Madrid mai domo la tiene in vita fino alla fine.

Trascinata da un Benzema implacabile, capace di sfondare quota 40 reti in una sola stagione, come solo Ronaldo seppe fare, la squadra madrilena risponde colpo su colpo.

A dividere le squadre solo un gol di scarto, in vista del ritorno al “Bernabeu”, che si preannuncia infuocato.

Sintesi di Manchester City-Real Madrid 4-3

Inizia subito bene il City, che trova la rete con De Bruyne: taglio di Mahrez per il belga, che punisce Courtois in tuffo.

Il Real Madrid prova a reagire, ma la squadra di Guardiola mantiene il possesso e costringe i “blancos” nella propria metà campo.

Il 2-0, firmato Gabriel Jesus, arriva come una mazzata letale: Foden mette in mezzo per il brasiliano. Alaba buca l’intervento, e Jesus batte Courtois da due passi.

Sotto 2-0, il Real non si scompone: Vinicius, servito da Benzema, calcia di poco a lato, fornendo il primo squillo dalle parti di Ederson.

Risponde il City con Mahrez: esterno sinistro, da posizione defilata, che fa la barba al palo.

Ancora City in contropiede: De Bruyne serve Foden, che manda un diagonale di poco fuori.

Occasioni in rapida successione: su corner, Alaba colpisce di testa e manda di poco fuori. Zinchenko, col sinistro, costringe Courtois ad intervenire.

Il Real riesce dunque ad accorciare con Benzema: cross di Mendy per il francese, che anticipa la difesa e insacca Ederson.

Poco dopo è Rodrygo, con un diagonale di sinistro, ad andare vicino al gol. Ci prova Mahrez, nel finale di tempo, ma il tiro dell’esterno finisce preda di Courtois.

Inizio di secondo tempo e City che si divora il 3-1 in contropiede: Mahrez, solo davanti alla porta, centra il palo. Foden si avventa sulla ribattuta, ma Carvajal respinge sulla linea.

Il City trova il 3-1 poco dopo con Foden: cross di Fernandinho dalla destra, per la testa dell’attaccante inglese che non dà spazio a Courtois.

Partita accesissima e Real che riduce le distanze con Vinicius: il brasiliano salta Ederson ed esplode il destro dalla sinistra. È 3-2.

Il City prova allora ad addomesticare il ritmo con il possesso palla: Laporte va vicino al gol, ma il suo colpo di testa è fuori misura.

Il gol che sembra chiudere i conti lo firma Bernardo Silva: il portoghese si ritrova la palla sui piedi in area, e col diagonale batte Courtois.

Real Madrid mai domo, che si riavvicina nuovamente poco dopo: rigore assegnato per mano di Laporte che Benzema realizza senza problemi.

Il City non placa i ritmi, e va due volte vicino al 5-3 con Ruben Dias, di testa. Partita spettacolare che vede il City vincere di misura. Al “Bernabeu” sarà battaglia vera.

Highlights e Video Gol di Manchester City-Real Madrid 4-3

Tabellino di Manchester City-Real Madrid 4-3

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Foden.

A disposizione: Steffen, Carson, Aké, Sterling, Gundogan, Grealish, Fernandinho, Egan-Riley, Mbete, Palmer, McAtee, Lavia.

Allenatore: Pep Guardiola

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

A disposizione: Lunin, Fuidias, Vallejo, Nacho, Asensio, Marcelo, Casemiro, Lucas Vazquez, Bale, Ceballos, Isco, Camavinga.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Marcatori: 2′ De Bruyne (M), 11′ Jesus (M), 53′ Foden (M), 74′ Bernardo Silva (M); 33′, 82′ (rigore) Benzema (R), 55′ Vinicius (R)

Ammoniti: Fernandinho (M), Nacho (R)

Espulsi: