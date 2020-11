Video Gol Highlights Manchester City-Liverpool 1-1: Sintesi 8-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Manchester City – Liverpool 1-1, 8° giornata di Premier League

All’Etihad Stadium finisce 1-1 tra Manchester City e Liverpool, big match dell’8° giornata di Premier League. Succede tutto nel primo tempo con il vantaggio su rigore firmato Salah poi ripreso da Gabriel Jesus. Citizens che sbagliano anche un rigore con De Bruyne. Ripresa deludente e poco emozionante, con le due squadre autrici di ottime prove difensive ma poco precisi in fase offensiva.

Sintesi di Liverpool – Manchester City

Delude un po’ le attese il big match dell’8° giornata di Premier League, tra Liverpool e Manchester City. L’ennesimo scontro tra Guardiola e Klopp produce uno scialbo 1-1, con le due squadre meno spettacolari del solito e che danno vita a una partita molto tattica ma poco vibrante nelle emozioni.

Nel primo tempo la partita è comunque viva e giocata ad alto ritmo, con le due squadre che accettano di attaccarsi negli spazi aperti costringendo a un lavoro super le rispettive difese. Primo evento della partita accade al 13°. Walker ingenuamente stende Manè in area ed è rigore per il Liverpool: dagli 11 metri Salah non sbaglia e fa 1-0.

Match che rimane teso ma con poche occasioni, fino a che il City al 32° trova il pari. Bella discesa sulla destra di Walker che serve de Bruyne, ottimo filtrante del belga a servire in area Gabriel Jesus che si gira bene e batte Alisson per l’1-1. Al 40° altro episodio: su cross di De Bruyne, Mané colpisce con la mano ina area. Dopo consulto VAR è rigore per il City. Sulla batttuta va De Bruyne che angola troppo il destro e manda fuori. In ultimo tentativo di Arnold con un destro potente bloccato da Ederson. 1-1 al’intervallo.

La ripresa invece è piuttosto anonima, tanto ritmo, tanta intensità ma anche molta confusione. Le due squadre giocano, ma vanno a sbattere sia con l’imprecisione, sia sulle ottime difese che concedono pochissime vere occasioni. Ederson e Alisson rimangono pressoché inoperosi nel secondo tempo, con una partita elettrica e sempre in bilico ma che non trova mai la chiave di svolta per nessuna delle due squadre. Finisce 1-1, Salah e Jesus i marcatori, nessun vincitore tra Guardiola e Klopp.

Video gol Highlights di Manchester City – Liverpool 1-1

Manchester City vs Liverpool Il tabellino di Manchester City – Liverpool: 1-1





MANCHESTER CITY – LIVERPOOL 1-1





MANCHESTER CITY (4-2-3-1): EDERSON, WALKER, RUBEN DIAS, LAPORTE, CANCELO, RODRI, GUNDOGAN, FERRAN TORRES (61′ BERNARDO SILVA), DE BRUYNE, STERLING, GABRIEL JESUS





A DISP: STONES, AKE, ZINCHENKO, STEFFEN, BERNARDO SILVA, FODEN, ERIC GARCIA. ALL.: GUARDIOLA





LIVERPOOL (4-2-3-1): ALISSON, ROBERTSON, GOMEZ, MATIP, ALEXANDER-ARNOLD (63′ MILNER), WINJNALDUM, HENDERSON, MANE, DIOGO JOTA, SALAH, FIRMINO (59′ SHAQIRI)





A DISP: MILNER, KEITA, ADRIAN, JONES, SHAKIRI, ORIGI, PHILLIPS. ALL.: KLOPP





GOL: 13′ SALAH (L), 31′ GABRIEL JESUS (M)





AMMONITI: MATIP (L), STERLING (M), LAPORTE (M), WALKER (M)





©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS