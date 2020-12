Video Gol Highlights Liverpool-Tottenham 2-1: Sintesi 16-12-2020

Il Liverpool batte 2-1 il Tottenham e conquista la vetta solitaria della classifica. Ad Anfield, nel big match dell 13° giornata di Premier League Klopp batte Mourinho nello scontro al vertice. Nel primo tempo, vantaggio di Salah e pari di Son, il gol vittoria dei Reds arriva al 90° con Roberto Firmino. Liverpool ora primo a 28 punti, Tottenham secondo a 25 punti.

Il big match di Anfield ha premiato il Liverpool, più offensivo e che ha costruito di più e fatto valere la maggior cifra tecnica. Questa volta il muro di Mourinho non ha retto e lo Special One non è riuscito a imbrgliare i Reds, come fatto con City, Chelsea, United ed Arsenal. Tottenham che subisce il secondo KO in campionato dalla prima giornata.

Nel primo tempo Liverpool pericoloso con Firmino, bravo a staccare di testa su cross da piazzato di Robertson, bloccato però da Lloris. Reds che attaccano bene dalla sinistra, ancora Robertson sfonda sulla fascia e mette in area per Salah, il mancino dell’egiziano è però centrale e trova Lloris pronto.

Al 26° la squadra di Klopp trova il vantaggio: buona percussione del giovane Curtis Jones, l’Academy Reds scarica poi al limite per Salah che con un sinistro deviato da Alderweireld e Dier beffa Lloris per l-10. Ospiti che però rispondono subito e al 33° trovano il pari: verticalizzazione precisa di Lo Celso a lanciare Son in profondità, scatto del sud coreano che in area con un destro preciso beffa Alisson per l’1-1.

Nella ripresa due grosse chance per la squadra di Mourinho: prima Kane va vicino al gol con un pallonetto che per poco non supera Alisson, poi occasione enorme per Bergwijn che a tu per tu con Alisson manda sul palo un destro a botta sicura.

Quando il match sembra finire in parità, il Liverpool trova la zampata vincente: corner di Robertson, Firmino imperioso di testa anticipa tutti e insacca il 2-1 finale con un poderoso colpo di testa. Finisce 2-1 per i Reds, che conquistano la vetta della Premier.

LIVERPOOL (4-3-3): ALISSON, ALEXANDER ARNOLD, WILLIAMS, FABINHO, ROBERTSON, JONES, HENDERSON, WIJNDALDUM, SALAH, FIRMINO, MANE

A DISP: KEITA, CHAMBERLAIN, MINAMINO, ORIGI, PHILLIPS, KELLEHER, WILLIAMS. ALL.: KLOPP

TOTTENHAM (4-4-2): LLORIS, DAVIES, DIER, ALDERWEIRELD, AURIER, BERGWIJN (76′ REGUILON), LO CELSO (58′ LUCAS), HOJBJERG, SISSOKO, KANE, SON (87′ DELE ALLI)

A DISP: REGUILON, WINKS, HART, RODON, DELE ALLI, LUCAS, NDOMBELE. ALL.: MOURINHO

GOL: 26′ SALAH (L), 33′ SON (T), 90′ FIRMINO (L)

AMMONITI: LO CELSO (T), HOJBJERG (T)

