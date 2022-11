Video Gol Highlights Liverpool-Napoli 2-0: Sintesi 1-11-2022

Video Gol e Highlights Liverpool-Napoli 2-0, 6° Giornata Gruppo A Champions League: segnano Salah e Nunez

Il Liverpool batte il Napoli di misura all’Anfield Road di Liverpool nella sesta ed ultima giornata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League.

Non riesce l’en-plein ai partenopei, che si fermano dopo tredici vittorie consecutive, ma è una sconfitta indolore, la prima stagionale, visto che avevano già conquistato la qualificazione come prima classifica, mentre gli inglesi dovranno accontentarsi del secondo posto.

Sintesi di Liverpool-Napoli 2-0

Assenti Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Keita, Henderson e Matip per Jurgen Klopp, che punta su Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk e Tsimikas in difesa davanti a Alisson, scegliendo Milner, Fabinho, Jones e Thiago Alcantara in un’inedita mediana a rombo, mentre in attacco è Firmino a fare coppia con Salah.

Indisponibile il solo Rrahmani per Luciano Spalletti, che schiera Ostigard e Olivera in difesa con Kim e Di Lorenzo a protezione di Meret, lanciando Ndombele in mediana con Anguissa e Lobotkta, mentre in attacco torna Politano con Osimhen e Kvaratskhelia.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Le due squadre prediligono il possesso palla e il pressing molto aggressivo sugli avversari, ma sono perfettamente posizionati in campo e chiudono tutti gli spazi.

Molto meglio i padroni di casa, che si rendono pericolosi con Jones, che si divora il gol del vantaggio non trovando la porta, mentre Meret è fenomenale su Thiago Alcantara e Salah, anche se in fuorigioco, e viene ammonito Konate.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Elliott al posto dell’infortunato Milner e con il gol annullato a Ostigard al 52′ minuto per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR dopo quasi cinque minuti di revisione.

I padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco, ma si allungano un po’ lasciando spazi che gli ospiti provano a sfruttare con Kvaratskhelia, sul quale è bravo Alisson.

Entrano Lozano e Nunez per Politano e Jones, viene ammonito Alexander-Arnold, mentre Osimhen e Kvaratskhelia non trovano la porta da ottima posizione prima di uscire per Elmas, quando entra anche Zielinski per Lobotka.

Al 86′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il colpo di testa di Nunez, forse già entrato in porta sulla respinta di Meret, con il tap-in vincente di Salah.

Nel finale c’è spazio anche per Bajcetic per Alexander-Arnold, Fabio Carvalho per Firmino e Ramsay per Thiago Alcantara e per Raspadori e Simeone, che subentrano al posto di Osimhen e Ndombele, viene ammonito Nunez, che sfiora anche la rete dopo il tentativo di Raspadori prima del raddoppio di Nunez al 96′ minuto su sviluppi di un calcio d’angolo.

Tabellino di Liverpool-Napoli 2-0

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold (42′ st Ramsay), Van Dijk, Konatè, Tsimikas; Thiago Alcantara (42′ st Bajcetic), Fabinho, Milner (3′ st Elliott); Salah, Firmino (42′ st Carvalho), Jones (28′ st Nunez).

A disp.: Adrian, Kelleher, Gomez, Robertson, Phillips. All.: Klopp



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka (38′ st Zielinski), Ndombele (43′ st Raspadori); Politano (25′ st Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (38′ st Elmas).

A disp.: Idasiak, Sirigu, Juan Jesus, Mario Rui, Simeone, Zerbin, Zanoli, Gaetano. All.: Spalletti



Arbitro: Stieler (Ger)

Marcatori: 40′ st Salah (L), 53′ st Nunez (L)

Ammoniti: Konatè, Alexander Arnold, Nunez (L)

Espulsi: –