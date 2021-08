Video Gol Highlights Liverpool-Chelsea 1-1: Sintesi 28-8-2021

Il risultato di Liverpool – Chelsea 1-1, 3° giornata di Premier League. Finisce in parità il big match di Anfield tra Liverpool e Chelsea, con Klopp e Guardiola che si dividono la posta in palio e salgono entrambe a 7 punti in classifica. Vantaggio Blues al 22′ con Havertz, allo scadere della prima frazione rosso a James e pari su rigore di Salah. I Reds attaccano per tutta la ripresa, ma i Campioni d’Europa resistono in 10 con una convincente prova difensiva.

La sintesi di Liverpool – Chelsea 1-1, 3° giornata Premier League

Finisce 1-1 tra Liverpool e Chelsea, big match della 3° giornata di Premier League. Ad Anfield accade tutto nel primo tempo. I Blues vanno avanti con Havertz al minuto 22.

La gara si accende al tramonto della prima frazione per il rosso a James per un fallo in area di rigore. Animi che si scaldano e Salah al 48′ firma il pari da penalty. Ripresa d’assedio Reds ma i Blues resistono.

Ad Anfield la partita è equilibrata e giocata ad alto ritmo. Le occasioni da gol non fioccano, ma l’intensità nelle zone nevralgiche del campo aiutano a costruire un match piacevole e divertente.

A sbloccare la partita sono gli ospiti. Corner dalla destra di James, Havertz stacca in anticipo su Robertson e batte Alisson per lo 0-1 Blues.

Gli uomini di Klopp non demordono e continuano a giocare, sbattendo però sulla buona organizzazione dei Campioni d’Europa in carica. Tra i tanti duelli in campo, interessante quello tra due giganti come Romelu Lukaku e Virgil Van Dijk.

La prima frazione pare finire in favore del Chelsea, ma al 44′ arriva l’episodio in favore dei padroni di casa. A seguito di un’azione concitata in area Blues, James commette un’ingenuità clamorosa deviando con la mano sulla linea di porta un tiro avversario. Dopo revisione VAR e rosso diretto e rigore per il Liverpool, con proteste degli ospiti.

Dagli 11 metri va Salah che spiazza Mendy e firma l’1-1 prima dell’intervallo. La ripresa è ovviamente una quasi monologo del Liverpool, che forte della superiorità numerica prende campo e schiaccia gli avversari. Il Chelsea in inferiorità non riesce più a ripartire e fare male.

Mendy tiene però in piedi i suoi grazie a buone parate su conclusioni dalla distanza. Il Liverpool ci prova ma non trova la chiave giusta per sfondare il muro difensivo della squadra di Tuchel. Finisce 1-1 tra Liverpool e Chelsea, coi gol di Havertz e Salah. Entrambe le squadre a quota 7 in classifica.

Il Video Gol Highlights di Liverpool – Chelsea 1-1

Il tabellino di Liverpool – Chelsea 1-1

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Robertson (86′ Tsimikas), Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold, Eliot, Fabinho, Henderson (74′ Thiago Alcantara), Salah, Roberto Firmino (43′ Diogo Jota), Manè. All.: Klopp

A disposizione: Konaté, Thiago Alcantara, Keita, Gomez, Oxlaide-Chamberain, Minamino, Diogo Jota, Tsimikas, Kelleher

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, James, Kantè (46′ Kovacic), Jorginho (87′ Chalobah), Marcos Alonso, Mount, Havertz (46′ Thiago Silva), Lukaku. All.: Tuchel

A disposizione: Kepa Arrizabalaga, Thiago Silva, Kovacic, Werner, Loftus- Cheek, Chalobah, Hudson-Hodoi, Chilwell, Ziyech

Marcatori: 22′ Havertz (C), 45+5′ Salah (L)

Ammoniti: Rudiger (C), Mendy (C),

Espulsi: 45+3′ James (C)

Arbitro: Anthony Taylor

