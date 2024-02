Video Gol Highlights Lipsia-Real Madrid 0-1: Sintesi 13-2-2024

Video Gol e Highlights Lipsia-Real Madrid 0-1, Andata Ottavi di finale Champions League: decide Diaz

Il Real Madrid batte il Lipsia alla Red Bull Arena di Lipsia, conosciuta anche come Zentralstadion, nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Sintesi di Lipsia-Real Madrid 0-1

Squadra praticamente titolare per Marco Rose, che schiera Simakan, Klostermann, Orban e Raum in difesa a protezione di Gulacsi a porta, solito centrocampo ultra offensivo con Olmo, Henrichs, Schlager e Simons, in attacco i gemelli del gol, Openda e Sesko.

Assenti Alaba, Bellingham, Courtois, Militao e Rudiger per Carlo Ancelotti, che adatta Tchouameni in difesa con Fernandez, Mendy e Carvajal davanti a Lunin, in mediana giocano Valverde, Kroos e Camavinga, mentre Diaz sulla trequarti agirà alle spalle di Vinicius e Rodrygo.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Le due squadre risultano tatticamente ben messe in campo, si difendono con ordine, fanno possesso palla con qualità, ma in attacco faticano a trovare la giocata vincente.

Prima il miracolo di Openda sulla linea della porta sul colpo di testa di Tchouameni, poi la conclusione imprecisa di Sesko sono le uniche due occasioni della prima frazione di gioco.

Cambia radicalmente il copione della partita in un secondo tempo molto più divertente e spettacolare, visto che i padroni di casa si allungano permettendo agli ospiti di sfruttare gli spazi per colpire in contropiede.

Dopo il tentativo di Sesko, al 48′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Diaz, che trova il gol del vantaggio con una vera e propria perla.

https://x.com/totalcristiano/status/1757511973380522124?s=20

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria sfiorando il pareggio con Olmo, un paio di volte, e Sesko, sui quali Lunin è assolutamente miracoloso.

Dopo i gialli di Simakan e Carvajal, gli ospiti hanno la grande occasione per raddoppiare, ma Vinicius viene fermato dal palo prima dell’entrata in campo di Haidara, Poulsen e Elmas al posto di Openda, Olmo e Henrichs.

Viene ammonito proprio Poulsen prima delle tre parate decisive di Lunin su Haidara, Sesko, giallo per lui e Vinicius, e Simons, nel mezzo l’infortunio di Diaz, sostituito da Vazquez quando subentrano Kampl e Joselu per Schlager e Rodrygo.

Nel finale gli ospiti potrebbero raddoppiare, ma Joselu non riesce a trovare la giocata vincente proprio nell’ultima azione della gara.

Highlights e Video Gol di Lipsia-Real Madrid 0-1:

Tabellino di Lipsia-Real Madrid 0-1

LIPSIA 4-4-2: Gulácsi; Henrichs (dal 76′ Elmas), Simakan, Orban, Klostermann, Raum; Olmo (dal 76′ Poulsen), Schlager (dall’88’ Kampl), Henrichs, Xavi Simons; Openda (dal 76′ Haidara), Sesko.

REAL MADRID 4-3-1-2: Lunin; Carvajal, Nacho, Tchouameni, Mendy; Kroos, Valverde, Camavinga, Brahim (dall’83’ Joselu); Rodrygo (dall’83’ Lucas Vazquez), Vinícius.

GOL: Brahim (R),

ASSIST: Nessuno

AMMONITI: Simakan (L), Carvajal (R), Valverde (R), Poulsen (L), Vinicius (R), Sesko (L),

ESPULSI: Nessuno