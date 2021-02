Video Gol Highlights Lipsia-Liverpool 0-2: Sintesi 16-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lipsia-Liverpool 0-2, Andata Ottavi di finale Champions League: la sblocca Salah, raddoppia Mane

Il Liverpool batte il Lipsia alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria, nella sfida di andata in campo neutro degli ottavi di finale di Champions League.

Vittoria molto più difficile del previsto per gli inglesi, nonostante il risultato, ma una prestazione convincente dopo un periodo di difficoltà, che vale un vantaggio importante in vista della sfida di ritorno contro i tedeschi, che cercheranno l’impresa.

UEFA Champions League

La sintesi di Lipsia-Liverpool 0-2

E’ un primo tempo molto combattuto ed equilibrato, visto che le due squadre si somigliano tantissimo come interpretazione del pressing ultra offensivo e la capacità di verticalizzare velocemente verso gli attaccanti.

Dopo un palo di Olmo, gli ospiti rispondono con un paio di conclusioni di Salah, mentre Angelino e Sabitzer da una parte e Mane, Robertson e Firmino dall’altra risultano poco cinici in fase di realizzazione.

La partita si accende in un secondo tempo disputato su ritmi molto più intensi e le squadre cominciano ad allungarsi nel tentativo di segnare.

Al 53′ minuto gli ospiti sboccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Salah, che sfrutta il retropassaggio senza senso ed errato di Sabitzer.

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che approfittano del momento per raddoppiare al 58′ minuto con Mane su un altro errore, questa volta di Mukiele, che scivola nella propria metà campo.

I padroni di casa non ci stanno, reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco iniziando un vero e proprio assalto alla porta di Alisson, ma Olmo e Angelino non riescono mai a trovare la porta e Hwang sfiora solo il palo.

Video Gol Highlights di Lipsia-Liverpool 0-2

Il tabellino di Lipsia-Liverpool 0-2

RB Lipsia (4-3-3): Gulacsi voto 6; Mukiele 4 (65′ Orban 5.5), Klostermann 4, Upamecano 6, Angeliño 6; Sabitzer 4, Haidara 5 (64′ Poulsen 6), Kampl 5.5 (73′ Hwang 6.5); Nkunku 6, Dani Olmo 6.5, Adams 5.5. All.: Nagelsmann 5.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson voto 6.5; Alexander-Arnold 6.5, Henderson 6.5, Kabak 7, Robertson 6.5; Wijnaldum 6.5, Thiago Alcantara 6 (72′ Oxlade-Chamberlain 6), Jones 6; Salah 7.5, Mané 7, Firmino 7 (72′ Shaqiri 6). All.: Klopp 7.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Gol: 53′ Salah (L), 58′ Mané (L).

Assist: Kabak (L, 0-2).

Note – Recupero: 1+3. Ammoniti: Haidara, Mukiele, Nkunku, Angeliño, Kabak, Dani Olmo, Henderson.

