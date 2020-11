Video gol highlights Lille-Milan 1-1: sintesi 26-11-2020

Il risultato, la sintesi e il video gol highlights di Lille-Milan 1-1, 4° giornata di Europa League: Bamba riacciuffa Castillejo e il risultato non cambia più. Il pareggio, giusto, lascia un po’ l’amaro in bocca ai rossoneri per alcune occasioni sprecate, ma in fondo è un punto che soddisfa moderatamente. Meno soddisfacente, però, è il risultato tra Sparta Praga e Celtic: i cechi stravincono 4-1 in rimonta e rientrano in gioco per la qualificazione eliminando virtualmente gli scozzesi. I rossoneri restano secondi con 7 punti, alle spalle dei francesi a 8 e a +1 dei cechi (6) e giovedì prossimo Milan-Celtic e Lille-Sparta Praga saranno decisive.

La sintesi di Lille-Milan 1-1, 4° giornata di Europa League

La prima frazione è noiosa per lunghi tratti e la prima mezz’ora fa registrare solo due sussulti: all’11° Yazici, autore di tre gol all’andata, approfitta di un pallone perso da Tonali e prova a sorprendere Donnarumma dalla distanza senza inquadrare la porta, mentre al 25° Hauge, lanciato in profondità da Calhanoglu, entra in area, ma perde la sfera cercando di rientrare anziché provare il destro o servire Rebic solo in mezzo.

Nel finale il Lille crea più di un rischio dalle parti del Milan: Donnarumma è bravo a deviare i tiri da fuori tentati da Araujo al 37° e al 42°, mentre è ancora impreciso Yazici da posizione defilata al 39°. Il risultato non si schioda dallo 0-0 e, dopo un minuto di recupero, si va al riposo a reti inviolate.

Ad inizio ripresa il Milan passa improvvisamente in vantaggio: Tonali lancia per Rebic sulla sinistra e il croato, entrato in area, serve Castillejo appostato centralmente per il più comodo dei tocchi a porta vuota.

I rossoneri ora gestiscono il match con relativa tranquillità, ma con Chalanoglu e Hauge mancano il raddoppio in due circostanze: al 58° il turco manca la porta da posizione leggermente defilata e al 64° il norvegese scodella in area un cross interessante sul quale non arriva nessuno.

Al 65° il Lille pareggia altrettanto improvvisamente: Araujo crossa di prima sugli sviluppi di una rimessa e Bamba segna con un destro potente dal centro dell’area capitalizzando una sponda di David.

Le energie a poco a poco calano e le occasioni anche. Sembra che le due squadre vogliano accontentarsi del pareggio e risparmiarsi per i prossimi impegni in campionato contro Fiorentina e St.Etienne; il Milan è comunque la squadra apparentemente più intraprendente, ma non crea alcunché fino al 95° e ultimo minuto. Finisce 1-1.

Il video gol highlights di Lille-Milan 1-1, 4° giornata di Europa League

Il tabellino di Lille-Milan 1-1, 4° giornata di Europa League

Lille (4-2-3-1): Maignan; Pied (79′ Djalo), Fonte, Botman, Mandava; Xeka (63′ Soumare), André; Araujo (75′ Lihadji), Yazici (63′ Ikone), Bamba; David. Allenatore: Gualtier

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu (61′ Diaz), Hauge (77′ Krunic); Rebic (61′ Colombo). Allenatore: Bonera (Pioli positivo)

Marcatori: 46′ Castillejo e 65′ Bamba

Arbitro: Pawson (ING)

Ammoniti: Pied, Xeca, Bennacer, Soumare e Diaz

