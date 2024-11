Video Gol Highlights Lille-Juventus 1-1: Sintesi 5-11-2024

Video Gol e Highlights Lille-Juventus 1-1, 4° Giornata Champions League: segnano David e Vlahovic

Solo un pareggio tra Lille e Juventus al Pierre Mauroy Stadium di Lille nella quarta giornata della fase a girone unica di Champions League.

I bianconeri tornano a fare punti dopo la sconfitta dello scorso turno e si portano a quota sette punti, come quelli dei francesi, che racimolano il terzo risultato utile consecutivo.

Sintesi di Lille-Juventus 1-1

Tantissime assenze per Bruno Genesio, orfano di Umtiti, Santos, Bentaleb, E. Mbappé, Cabella, Haraldsson, Touré, Ismaily e Meunier. In difesa giocano Mandi, Diakite, Alexsandro e Gudmundsson a protezione di Chevalier, in mediana c’è Bouaddi al fianco di Andre, sulla trequarti spazio a Angel Gomes e Sahraoui al fianco di Zhegrova alle spalle di David unica punta.

Non ci sono Milik, Bremer, Nico Gonzalez e Danilo per Thiago Motta, che schiera Cambiaso, Gatti, Kalulu e Cabal in difesa davanti a Di Gregorio, confermato Thuram con Locatelli e Koopmeiners in mediana, si rivede Conceiçao nel tridente d’attacco con Vlahovic e Yildiz.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa sono ben messi in campo, compatti in fase difensiva e letali in contropiede.

Ci provano David e Vlahovic prima della rete annullata agli ospiti al 24′ minuto di Koopmeiners per posizione di fuorigioco di Vlahovic, servito da Yildiz dopo il recupero palla sull’errore in costruzione di Diakite.

Al 27′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con David, che trova il gol del vantaggio su assist di Zhegrova.

Grandissima reazione degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo avversaria ed attaccano a testa bassa gli avversari sfiorando più volte il pareggio con Yildiz e Vlahovic, ma Chevalier fa buona guardia, prima della seconda rete annullata a Koopmeiners al 42′ minuto.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto divertente e spettacolare, che inizia con l’entrata in campo di Mukaku al posto di Angel Gomes.

Sale in cattedra Chevalier, assolutamente fenomenale su Conceiçao e Thuram, mentre Zhegrova non trova la porta con una bella conclusione.

Al 60′ minuto gli ospiti pareggiano con Vlahovic, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Andre su Conceiçao.

Vengono ammoniti Cabal e Andre, il primo che esce per Savona quando entrano Weah e McKennie al posto di Thuram e Vlahovic, poi ancora Zhegrova, Andre e Koopmeiners non spaventano gli avversari.

Spazio a Bakker, Mbangula e Fernandez-Pardo per Gudmundsson, Yildiz e Sahraoui nel finale, in cui i padroni di casa rischiano di fare la fritta all’ultimo secondo.

Highlights e Video Gol di Lille-Juventus 1-1:

Tabellino di Lille-Juventus 1-1

Lille (4-2-3-1): Chevalier 7; Mandi 6, Diakité 6, Alexsandro 6, Gudmundsson 6; André 5,5, Bouaddi 6,5; Zhegrova 7,5, Gomes 6 (10′ st Mukau 6), Sahraoui 6 (42′ st Fernandez-Pardo sv); David 7.

Allenatore: Genesio 6,5



Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Cambiaso 6,5, Gatti 6,5, Kalulu 5,5, Cabal 5,5 (23′ st Savona 6); Locatelli 6,5, Thuram 6 (23′ st McKennie 6); Conceiçao 6, Koopmeiners 5,5, Yildiz 6 (36′ st Mbangula sv); Vlahovic 6,5 (23′ st Weah 6).

Allenatore: Motta 6



Arbitro: Peljto

Marcatori: 27′ David (L), 15′ st rig. Vlahovic (J)

Ammoniti: Cabal (J), André (L)

Espulsi:

