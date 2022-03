Video Gol Highlights Lille-Chelsea 1-2: Sintesi 16-3-2022

Video Gol e Highlights Lille-Chelsea 1-2, Ritorno Ottavi di finale Champions League: segnano Burak Yilmaz, Pulisic e Azpilicueta

Il Chelsea batte il Lille allo Stadio Pierre Mauroy di Lille nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I campioni in carica festeggiano la qualificazione ai quarti di finale, eliminando i francesi, che avevano già perso 2-0 in quel di Londra.

Sintesi di Lille-Chelsea 1-2

Indisponibile solo Renato Sanches per Jocelyn Gourvennec, che schiera una difesa a cinque con Botman, Josè Fonte e Tiago Djalo al centro a protezione di Jardim, con Celik e Gudmundsson sulle fasce. In mediana spazio a Andre e Xeka, mentre in attacco Bamba e David agiscono alle spalle di Burak Yilmaz.

Non ci sono Chilwell, Hudson-Odoi e James per Thomas Tuchel, che sceglie Christensen con Thiago Silva e Rudiger al centro, davanti a Mendy, con Azpilicueta e Marcos Alonso. In mediana spazio a Kantè, Kovacic e Jorginho, mentre in attacco si punta sulla coppia costituita da Havertz e Pulisic.

E’ una partita molto divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa giocano con grande aggressività e propensione offensiva, mentre gli ospiti provano a gestire il possesso palla e poi ripartire in contropiede.

Dopo l’entrata in campo di Chalobah, subito ammonito, per l’infortunato Christensen, al 38′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Burak Yilmaz, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Jorginho.

Burak Yılmaz (36 years, 244 days) becomes the third oldest goalscorer ever in the knockout stages in the #UCL era 👏 pic.twitter.com/09Edk2SQLz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022

Grande reazione nel finale da parte degli ospiti, che prima costringono Gudmundsson al giallo e poi pareggiano al 48′ minuto con Pulisic su assist meraviglioso di Jorginho.

🇺🇸 Christian Pulišić = big game player…



⚽️🆚 Benfica, round of 16

⚽️🆚 Real Madrid, semi-finals

⚽️⚽️🆚 LOSC, round of 16#UCL pic.twitter.com/rDAgDBiAVo — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Mount per Kovacic, ma sono sempre i padroni di casa a tentare le giocate offensive, mentre gli ospiti provano ad addormentare il gioco.

Ci provano David e Burak Yilmaz, poi girandolo di cambi con le sostituzioni che coinvolgono Onana e Weah per l’infortunato Botman e Celik.

Dopo il tentativo di Rudiger e il palo clamoroso di Xeka, al 71′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato e trovando il gol del vantaggio con Azpilicueta, al termine di un bel contropiede di Mount.

🔵 César Azpilicueta's last two goals in this competition:



⚽️🆚 LOSC, March 2022

⚽️🆚 LOSC, December 2019#UCL pic.twitter.com/qRzBedaRik — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022

C’è spazio per Loftus-Cheek, Lukaku, Ben Arfa, Bradaric, Angel Gomes, che subentrano a Jorginho, Pulisic, Gudmundsson, Bamba e David, poi anche Ziyech per Havertz.

Nel finale i padroni di casa non riescono a sfruttare al meglio la bella giocata di Xeka, mentre Marcos Alonso per poco sfiora il gol personale.

Highlights e Video Gol di Lille-Chelsea 1-2:

Tabellino di Lille-Chelsea 1-2

Lille (4-4-2): Léo Jardim; Çelik (58′ Onana), Fonte, Botman (59′ Weah), Djalo; Bamba (78′ Angel Gomes), André, Xeka, Gudmundsson (78′ Bradaric); Yilmaz, David (78′ Ben Arfa). All.: Gourvennec.

Chelsea (3-5-2): Mendy; Rüdiger, Thiago Silva, Christensen (33′ Chalobah); Azpilicueta, Kanté, Jorginho (74′ Loftus-Cheek), Kovacic (46′ Mount), Marcos Alonso; Pulisic (74′ Lukaku), Havertz (83′ zIYECH). All.: Tuchel.

Arbitro: Davide Massa (Italia).

Gol: 38′ rig. Yilmaz (L), 45’+3 Pulisic (C), 71′ Azpilicueta (C).

Assist: Jorginho (C, 1-1), Mount (C, 1-2).

Note – Recupero: 3+4. Ammoniti: Chalobah, Gudmundsson, Fonte.

