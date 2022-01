Video Gol Highlights Lecce-Vicenza 2-1: sintesi 26-01-2022

Risultato Lecce-Vicenza 2-1: nel recupero della 18° giornata i salentini conseguono successo molto più ampio di quanto dica il risultato finale al cospetto di un avversario a dir poco sfiduciato.

Listkowski e Coda segnano nel primo tempo chiudendo o quasi il discorso; inatteso, ma inutile, il bel gol di Meggiorini nel finale.

Il Lecce conquista la vetta della classifica sorpassando Pisa e Brescia e portandosi a quota 40 punti. Il Vicenza è sempre fanalino di coda con 8 miseri punti, ormai rassegnato ad una retrocessione che pare ‘inevitabile.

Sintesi Lecce-Vicenza 2-1

Per mezz’ora non accade nulla, ma alla prima occasione utile il Lecce segna e per il Vicenza sono guai: al minuto 28° Coda lancia alla perfezione per Listkowski, che si invola verso l’area e batte Grandi con un destro angolato e preciso.

La reazione dei biancorossi è a dir poco sterile e così i salentini provano ad approfittarne per chiudere il discorso: al 33° Coda si divora incredibilmente il raddoppio mandando in curva, malgrado la porta vuota e la distanza minima, un pallone offertogli da Listkowski.

Dopo una punizione di Giacomelli a fil di traversa, i padroni di casa tornano in avanti e al 38° vanno sul 2-0 grazie proprio a Coda, che si fa perdonare l’errore precedente insaccando in mischia subito dopo aver preso il palo su cross di Strefezza. Questo è l’ultimo episodio importante del primo tempo.

Nella ripresa si vede quasi soltanto una squadra, quella giallorossa, più volte vicina al terzo gol. Calabresi sfiora subito il palo con un bolide da fuori e al 58° Bjorkengran non riesce a dare forza ad un suo colpo di testa da pochi metri.

E’ un monologo dei padroni di casa: Coda sfiora il palo a metà tempo, poi al 73° Grandi si oppone benissimo alla zuccata di Lucioni e, al 75° infine, Dermaku manca di poco il bersaglio.

Il Vicenza, fin qui non pervenuto, ha un sussulto e all’89° trova il gol del 2-1 che riaccende le speranze: Meggiorini scambia efficacemente con Da Cruz sulla trequarti e batte a rete, praticamente dal dischetto di rigore, superando l’inoperoso Gabriel.

Nel recupero non si vede nulla di importante a parte una quasi rissa sedata dall’arbitro a suon di cartellini gialli. Il Vicenza non cerca il pareggio e il Lecce controlla agevolmente fino al triplice fischio, giunto dopo quasi cinque minuti di recupero.

Migliori in campo Listkowski (7), che sfrutta bene l’occasione avuta mettendo a referto un bel gol, e Giacomelli (6.5), in gol con l’unica azione offensiva della sua squadra. Male Faragò e Mancini (5 per entrambi), totalmenti nulli.

Video Gol Highlights Lecce-Vicenza 2-1

Tabellino Lecce-Vicenza 2-1

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca (69′ Gallo); Bjorkengren, Hjulmand (86′ Blin), Faragò (69′ Majer); Strefezza (69′ Di Mariano), Coda, Listkowski (86′ Helgason). Allenatore: Baroni

Vicenza (4-2-3-1): Grandi; Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco; Zonta (76′ Bikel), Ranocchia; Di Pardo (57′ Da Cruz), Mancini (57′ Proia), Giacomelli (57′ Boli); Diaw (46′ Meggiorini). Allenatore: Brocchi

Marcatori: 28′ Listkowski, 38′ Coda e 89′ Meggiorini

Arbitro: Di Martino

Ammoniti: Ranocchia, Crecco, Bikel, Majer e Meggiorini

