Video Gol Highlights Lecce – Verona 0-1 e Sintesi 10-03-2024

Video Gol e Highlights di Lecce – Hellas Verona 0-1: colpaccio esterno della squadra di Baroni che grazie al gol di Folorunsho espugna il “Via del Mare” e inuaia i salentini.

Il 3° scontro salvezza della 28° Giornata di Serie A, dopo Cagliari Salernitana e Sassuolo Frosinone di ieri, va al Verona dell’ex Baroni che batte il Lecce di D’Aversa al Via del Mare grazie al gol di Folorunsho al 17° del primo tempo!

Per Michael Folorunsho si tratta della quarta rete in questo campionato

Baroni festeggia con una vittoria la sua 100° panchina in Serie A contro la sua ex squadra che l’anno scorso aveva portato alla salvezza.

Grazie a questa vittoria il Verona sorpassa il Lecce, abbandona il penultimo posto e fa un bel balzo in classifica portandosi a 26 punti insieme al Cagliari.

Dopo la vittoria casalinga contro il Sassuolo al Bentegodi arriva la seconda vittoria consecutiva per il Verona di Baroni che per la prima volta in questa stagione si tira via dagli ultimi posto in classifica.

Continua la serie negativa del Lecce di D’Aversa che ha raccolto 1 solo punto nelle ultime 5 partite e resta fermo a 24 punti ad una sola lunghezza dal penultimo posto occupato da Udinese e Frosinone. Ancora più negativo il bilancio se si guardano le ultime 12 partite dove i salentini hanno raccolto 1 sola vittoria e 2 pareggi.

Sintesi di Lecce – Hellas Verona 0-1:

D’Aversa manda in campo il suo Lecce con il solito 4-3-3 con Falcone in porta e davanti a lui Baschirotto e Pongracic centrali con Gendrey a destra e Gallo a sinistra. A centrocampo ci sono Gonzalez, Ramadani e Oudin. In attacco il tridente formato da Krstovic, Almqvist e Banda.

Baroni manda in campo il suo Verona con il 4-2-3-1 con Montipó in porta e davanti a lui Magnani e Noslin centrali con Lazovic a detra e Serdar a sinistra. I due di centrocampo sono Cabal e Suslov. In attacco Folorunsho punta centrale supportato da Tchatchoua, Duda e Coppola.

In avvio di partita il Verona è subito pericoloso. Un cross di Duda, complice il forte vento rischia di beffare Falcone ma il pallone termian di poco alto.

Al 2° ci prova Noslin con un tiro dal limite dell’area ma Falcone respinge.

Il Lecce ci prova con Banda al 14°.

Il Verona sblocca la partita al 17° con Folorunsho che grazie ad una deviazione di Baschirotto batte Falcone.

Al 23° viene prima assegnato e poi revocato dopo un controllo al Var un calcio di rigore per il LEcce.

Al 32° il LEcce sfiora il pareggio con un bel tiro di sinistro di Almqvist che si stampa sulla traversa.

Nel finale di primo tempo ancora una volta il Lecce vicino al gol, questa volta è Krstovic che colpisce bene di testa ma Montipò gli nega il gol del pareggio!

In apertura di ripresa D’Aversa manda in campo Piccoli al posto di Almqvist e schiera i suoi con il 4-4-2 con la doppia punta.

Al 64° però è il Verona a sfiorare il gol del raddoppio su palla inattiva ma Cabal spreca.

Gli ospiti cercano di amministrare il vantaggio e tengono bassi i ritmi del match.

Al 74° Krstovic prova il pallonetto dalla distanza ma il pallone termina fuori.

Nel finale di partita vengono espulsi l’attaccante del Verona Henry e l’allenatore del Lecce D’Aversa.

Highlights e Video Gol di Lecce – Verona 0-1:

Tabellino di Lecce – Hellas Verona 0-1:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey (25′ st Dorgu), Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani (35′ st Blin), Oudin (35′ st Pierotti); Almqvist (15′ st Piccoli), Krstovic, Banda (25′ st Sansone). A disp.: Samooja, Borbei, Rafia, Venuti, Berisha, Touba. All.: D’Aversa

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (13′ st Centonze), Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar (31′ st Dani Silva), Folorunsho, Suslov (41′ st Henry), Lazovic (31′ st Mitrovic); Noslin (13′ st Swiderski). A disp.: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Vinagre, Charlys, Bonazzoli. All.: BaroniMarcatori: 17’ pt Folorunsho

Ammoniti: 37’ pt Banda, 43’ pt Tchatchoua, 33’ st Sansone, 39’ st Dani Silva, 47’ st Henry, 47’ st Pongračić

Recupero: 2’ pt – 5’ st

Spettatori: 25.222 di cui 21.247 abbonati



Arbitro: Daniele Chiffi sez. di Padova

Assistenti: Valerio Colarossi sez. di Roma 2 – Valerio Vecchi sez. di Lamezia Terme

