Video Gol Highlights Lecce-Spal 2-1: decisivo Majer dopo Mancosu e Petagna

Risultato Lecce-Spal 2-1, 24° Giornata Serie A: la sblocca Mancosu, pareggia Petagna, la decide Majer

Non si ferma la marcia del Lecce, che batte anche la Spal allo Stadio Via del Mare di Lecce, conosciuto anche come Stadio Ettore Giardiniero, nel primo anticipo del sabato della 24° giornata di Serie A, 5° turno del girone di ritorno.

Sono tre punti fondamentali per i pugliesi, che vincono uno scontro diretto per la salvezza e racimolano la terza vittoria consecutiva, rovinando l’esordio di Gigi Di Biagio sulla panchina del club ferrarese, ormai alla quarta sconfitta consecutiva.

La sintesi di Lecce-Spal 2-1, 24° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti partono forte, pressano in maniera asfissiante i padroni di casa, che sembrano avere difficoltà nel far girare la palla con la giusta velocità.

Dopo un tentativo di Zukanovic e le parate di Vigorito su Di Francesco e Castro, finalmente i padroni di casa si scrollano dal torpore e prendono in mano il pallino del gioco assediando gli avversari, che non riescono più ad uscire dalla propria metà campo e sono costretti a difendersi dietro la linea della palla e molto bassi.

Ci prova quindi Lapadula prima e Mancosu poi, ma senza precisione, mentre Berisha è decisivo sulla conclusione di Deiola e Majer in un finale in cui si sblocca il risultato al 41′ minuto, quando i padroni di casa passano in vantaggio con Mancosu, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Bonifazi su Majer.

Il secondo tempo si apre subito con la grande reazione degli ospiti, che pareggiano subito al 47′ minuto con il solito Petagna, colpo di testa imperioso sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Valdifiori.

La partita diventa bellissima, perché i padroni di casa non ci stanno a lasciare punti in casa e gli ospiti sembrano crederci, visto che non hanno nulla da perdere. La foga, però, spesso porta entrambe le squadre a sbagliare molto in fase di costruzione.

Inizia la sfida a distanza tra Berisha e Vigorito, che si fanno trovare pronti sulle conclusioni di Barak, Deiola e Castro, prima del gol del nuovo vantaggio dei padroni di casa, che arriva al 66′ minuto con un bellissimo diagonale di Majer, su assist di Mancosu.

Gli ospiti provano a reagire, si riversano nella metà campo degli avversari lasciando fin troppi spazi ai padroni di casa, che non si limitano a compattarsi in difesa, ripartendo spesso in contropiede con Barak, ma rischiando sulle conclusioni di Petagna, Strefezza, Castro, Di Francesco e Valoti, senza precisione o contro un Vigorito in grande forma.

Video Gol Highlights di Lecce-Spal 2-1, 24° Giornata Serie A

Il tabellino di Lecce-Spal 2-1, 24° Giornata Serie A

LECCE-SPAL 2-1 (nel primo tempo 1-0)

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni (dall’85’ Dell’Orco); Majer, Deiola, Barak; Falco (dal 34′ Shakov), Mancosu (dal 79′ Paz); Lapadula. All. Liverani.

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli (dal 72′ Strefezza), Valdifiori, Castro (dall’86’ Floccari); Di Francesco, Petagna, Valoti. All. Di Biagio.

Gol: Mancosu, Petagna, Mayer.

Assist: Valdifiori, Mancosu.

Ammoniti: Mayer (L), Di Francesco (S), Bonifazi (S), Deiola (L), Calderoni (L), Valdifiori (S), Lapadula (L), Shakov (L).

©RIPRODUZIONE RISERVATA