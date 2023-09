Video Gol Highlights Lecce – Napoli 0-4 e Sintesi 30-09-2023

Video Gol e Highlights di Lecce – Napoli 0-4, 6° Giornata Serie A: Goleada del Napoli di Rudi Garcia al Via del Mare, seconda sconfitta consecutiva per il Lecce di D’Aversa.

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli di Rudi Garcia che dopo la vittoria per 4 a 1 in casa contro l’Udinese nel turno infrasettimanale batte anche il Lecce in trasferta segnando ancora 4 gol.

Il Napoli Campione d’Italia torna a vincere e convincere. Oggi umiliato il Lecce di D’Aversa che subisce la prima goleada stagionale. I gol che decidono la partita sono di Ostigard al quarto d’ora del primo tempo e nella ripresa Osimhen, Gaetano e Politano su rigore.

Grazie a questa vittoria il Napoli sale al 3° posto in classifica a 14 punti a -4 dal Milan capolista che ne ha 18.

Per il Lecce di D’Aversa arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Torino contro la Juventus di martedì scorso. Il Lecce resta fermo a 11 punti al 6° posto provvisorio.

Sintesi di Lecce – Napoli 0-4:

I partenopei tornano allo splendore della scorsa stagione.

Dopo le prestazioni convincenti contro Bologna, dove è mancata solo la vittoria, e Udinese segnano altri 4 gol in trasferta su un campo sempre ostico come il Via del Mare di Lecce.

Oggi il Napoli ha controllato il match dall’inizio alla fine senza correre mai grossi pericoli.

Rudi Garcia ha optato per un leggero turn over in vista dell’impegno di Champions League di martedì contro il Real Madrid.

Osimhen parte in panchina sostituito da Simeone.

A destra parte titolare Lindstrom. Kvaratkshelia è l’unico tra gli attaccanti titolari schierato dal primo minuto.

La partita si sblocca subito al quarto d’ora del primo tempo.

Il norvegese Ostgard porta in vantaggio i partenopei.

Su azione di calcio piazzato battuto da Zielinski dalla sinistra il norvegese svetta di testa e batte Falcone portando in vantaggio il Napoli.

In apertura di ripresa Garcia manda in campo subito Osimhen al posto di Simeone che era ammonito.

Passano pochi minuti e Kvaratskhelia va via sulla sinistra, salta Ramadani con un bel dribbling ed effettua il cross al centro area dove svetta Osimhen che di testa mette in rete per il 2 a 0 Napoli!

Al 57° viene annullato un gol del Lecce di Strefezza per un fallo di mano di Krstovic.

Garcia manda in campo Raspadori e Politano al posto di Lindstrom e Kvaratskhelia.

All’83° Garcia manda in campo Gaetano al posto di Ziekinski.

Il centrocampista napoletano al suo esordio dopo pochi minuti segna anche il suo primo gol all’88° e poi si procura un rigore in pieno recupero che Politano trasforma fissando il risultato sul 4 a 0 per il Napoli.

Il Lecce perde palla in un disimpegno e Osimhen serve Gaetano al limite dell’area che con un destro preciso mette il pallone all’angolino alla destra di Falcone.

Al 92′ ancora un errore difensivo del Lecce con Ramadani che dopo aver perso palla stende Gaetano in area ed è calcio di rigore per il Napoli.

Sul dischetto va Politano che di sinistro spiazza Falcone e fissa il risultato sul 4 a 0 per il Napoli!

Highlights e Video Gol di Lecce – Napoli 0-4:

Tabellino di Lecce – Napoli 0-4:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (16′ st’ Dorgu); Rafia (16′ st’ Oudin), Ramadani, Blin (16′ st’ Gonzalez); Almqvist (37′ st’ Corfitzen), Krstovic, Strefezza (26′ st’ Piccoli). A disp.: Samooja, Brancolini, Touba, Venuti, Litkowski, Sansone, , Burnete, Berisha. All.: D’Aversa

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka (30′ st’ Cajuste), Zielinski (38′ st’ Gaetano), Lindstrom (13′ st’ Politano), Simeone (1′ st’ Osimhen), Kvaratskhelia (13′ st’ Raspadori). A disp.: Contini, Idasiak, D’Avino, Zanoli, Mario Rui, Elmas, Demme, Zerbin. All.:Garcia

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 16′ Ostigard (N), 6′ st’ Osimhen (N), 43′ st’ Gaetano (N), 49′ st’ rig. Politano (N)

Ammoniti: Simeone (N), Kvaratskhelia (N), Gallo (L), Ramadani (L), Gonzalez (L)