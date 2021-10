Video Gol Highlights Lecce-Monza 3-0: sintesi 01-10-2021

Risultato Lecce-Monza 3-0: i salentini vincono con pieno merito contro un avversario apatico e senza idee. Stroppa ora rischia?

Strefezza apre le danze, Di Mariano indirizza il match e Coda lo sigilla.

Il Lecce si porta momentaneamente al 2° posto in compagnia del Brescia a quota 14 punti, mentre il Monza resta a metà classifica con 9.

Sintesi Lecce-Monza 3-0

Non è un granché il primo parziale, spigoloso e allietato solo al 18° da un guizzo di Coda, che cerca il tiro a giro con il mancino senza inquadrare la porta, e poi al 37° dalla grande chance capitata a Gytkjaer, che calcia a lato da pochi metri vanificando uno schema da calcio di punizione perfettamente riuscito.

Nell’unico minuto di recupero concesso da Abbattista il Lecce trova l’ormai inatteso vantaggio: su un’azione nata da un batti e ribatti in in area Strefezza interviene dal limite dell’area con il destro battendo Di Gregorio; tutto ciò rappresenta l’ultimo atto del parziale.

I brianzoli si vedono dopo pochi minuti della ripresa con una chance al 49° per Ciurria, che non riesce ad imprimere forza ad un cross di Carlos Augusto.

I salentini, dunque, si mettono immediatamente in azione per raddoppiare il prima possibile, sfiorando il gol al 48° con un traversone di Strefezza sul quale Di Gregorio riesce ad intervenire per un pelo anticipando Di Mariano, e riuscendovi al 55°: il portiere ospite respinge un mancino di Coda, ma nulla può su Di Mariano, che ribadisce a rete dal limite ancora di sinistro.

Il Monza, tramortito, sparisce pian piano e il Lecce inizia a controllare più agevolmente di prima il match, non insistendo più di tanto per la terza rete, la quale giunge comunque al 70° minuto: Lucioni parte dalla sua difesa e, dopo una corsa senza ostacoli, serve in area Di Mariano, che trova un’altra grande parata di Di Gregorio che deve, tuttavia, arrendersi sul tap-in di Coda.

Ancora Strefezza e poi Blin sfiorano il quarto gol, il primo con un tiro a lato di un soffio e l’altro fermato ancora da Di Gregorio, mentre i brianzoli annaspano attendendo il triplice fischio, giunto al 90° esatto.

Migliori in campo Di Mariano (8), inarrestabile, e Di Gregorio (6.5), che mette pezze in continuazione. Male il solo Gytkjaer (5), che spreca malamente l’unica chance avuta.

Video Gol Highlights Lecce-Monza 3-0

Tabellino Lecce-Monza 3-0

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey (89′ Calabresi), Meccariello, Lucioni, Barreca (67′ Vera); Strefezza (89′ Helgason), Hjulmand, Gargiulo; Majer (67′ Blin), Coda, Di Mariano (72′ Olivieri). Allenatore: Baroni

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrone (46′ Paletta), Caldirola; Sampirisi (61′ D’Alessandro), Mazzitelli (78′ Brescianini), Barberis, Machin (46′ Colpani), Carlos Augusto; Ciurria (78′ Vignato), Gytkjaer. Allenatore: Stroppa

Marcatori: 46′ pt Strefezza, 55′ Di Mariano e 70′ Coda

Arbitro: Abbattista

Ammoniti: Marrone, Barreca e Mazzitelli

