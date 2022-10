Video Gol Highlights Lecce-Fiorentina 1-1: Sintesi 17-10-2022

Video Gol e Highlights Lecce-Fiorentina 1-1, 10° Giornata Serie A: Kouame pareggia Ceesay

Solo un pareggio tra Lecce e Fiorentina allo Stadio Ettore Giardiniero di Lecce, conosciuto anche come Stadio Via del Mare, nel posticipo serale del lunedì della decima giornata di Serie A.

I viola tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, un pareggio che serve a spostare la classifica portando i toscani a quota dieci punti.

Tornano a fare punti anche i pugliesi dopo la sconfitta della scorsa settimana, ma la classifica dice quota otto punti.

Sintesi di Lecce-Fiorentina 1-1

Out Hjulmand per Marco Baroni, che schiera Baschirotto, Umtiti, Pongracic e Gallo in difesa a protezione di Falcone, si rivede Gonzalez con Blin e Askildsen in mediana, mentre in attacco spazio al solito trio formato da Ceesay, Strefezza e Banda.

Non ci sono Sottil, Amrabat e Castrovilli per Vincenzo Italiano, che punta su Dodò, Igor, Martinez Quarta e Biraghi in difesa davanti a Terracciano, ancora Mandragora con Barak e Bonaventura in mediana e Jovic, Kouame e Nico Gonzalez in attacco.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Il solito possesso palla degli ospiti viene reso abulico dall’ottima fase difensiva dei padroni di casa, che pressan con aggressività e sono bravissimi a ribaltare l’azione in contropiede.

Dopo un tentativo di Banda, esce Jovic per infortunio ed entra Cabral, viene ammonito Mandragora, che impegna Falcone con una bella conclusione.

Gialli anche per Kouame e Blin tra le due clamorose occasioni per Strefezza e Ceesay, ma al 40′ minuto viene annullata una rete a Cabral per posizione di fuoriogioco.

Al 42′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Ceesay su assist di Gonzalez, protagonista assoluto di una bellissima giocata personale.

Grande reazione da degli ospiti nel finale, ma al 45′ minuto viene annullata un’altra rete a Cabral, visto che la palla era finita fuori la linea di gioco.

Il secondo tempo si apre come si era chiusa la prima frazione di gioco, cioè con la grande reazione degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco e si riversano nella metà campo degli avversari attaccando a testa bassa la difesa padrone di casa.

E, infatti, al 48′ minuto gli ospiti pareggiano con Kouame, che sfrutta la sponda di Cabral dopo le belle giocate di Nico Gonzalez e Martinez Quarta.

⏱️ FT | Termina 1-1 il Monday Night di Lecce! #LecceFiorentina pic.twitter.com/BTxaLLMjZF — Lega Serie A (@SerieA) October 17, 2022

Vengono ammoniti Umtiti, Falcone e Strefezza, il colpo di testa di Ceesay è di poco a lato ed entrano Duncan, Milenkovic, Di Francesco e Bistrovic al posto di Mandragora, Martinez Quarta, Banda e Askildsen.

Dopo un tentativo di Biraghi, sale in cattedra un super Falcone, che alza la saracinesca su Nico Gonzalez, Martinez Quarta, anche ammonito con Gallo, che viene espulso al 95′ minuto, e Kouame, che esce per Ikone nella girandola dei cambi finale con Helgason, Oudin e Gendrey che subentrano per Gonzalez, Umtiti e Strefezza.

Highlights e Video Gol di Lecce-Fiorentina 1-1:

Tabellino di Lecce-Fiorentina 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti (89′ Gendrey), Gallo; J. Gonzalez (89′ Helgason), Blin, Askildsen (69′ Bistrovic); Strefezza (89′ Oudin), Ceesay, Banda (74′ Di Francesco). All. Baroni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor (59′ Milenkovic), Biraghi; Bonaventura, Mandragora (59′ Duncan), Barak; N. Gonzalez, Jovic (7′ Cabral), Kouamé (83′ Ikoné). All. Italiano

Arbitro: Luca Massimi

Gol: 43′ Ceesay (L), 48′ Kouamé (F)

Assist: J. Gonzalez (L, 1-0), Cabral (F, 1-1)

Ammoniti: Mandragora, Kouamé, Blin, Terracciano, Strefezza, Umtiti, Martinez Quarta

Espulsi: Gallo al 96′