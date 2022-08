Video Gol Highlights Lecce-Empoli 1-1: Sintesi 28-8-2022

Video Gol e Highlights Lecce-Empoli 1-1, 3° Giornata Serie A: segnano Parisi e Strefezza

Solo un pareggio tra Lecce ed Empoli allo Stadio Via del Mare di Lecce, conosciuto anche come Stadio Ettore Giardiniero, nella terza giornata di Serie A.

Partita tanto divertente nel primo tempo, quanto noiosa nel secondo tempo, ma è un buon punto per i pugliesi dopo le prime due sconfitte consecutive.

Secondo pareggio consecutivo, invece, per i toscani, che finora hanno collezionato solo due punti in classifica.

Sintesi di Lecce-Empoli 1-1

Non ci sono Brancolini, Cetin e Dermaku per Marco Baroni, che schiera Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo in difesa a protezione di Falcone, mentre in mediana spazio a Gonzalez, Hjulmand e Bistrovic e in attacco il tridente è costituito da Banda, Ceesay e Strefezza.

Assenti Cambiaghi, Luperto, Stubljar e Tonelli per Paolo Zanetti, che lancia De Winter in difesa con Stojanovic, Ismajli e Parisi davanti a Vicario, mentre in mediana il rombo a centrocampo è costituito da Baldanzi, Marin, Henderson e Bandinelli, in attesa dei prossimi colpi, visto che Bajrami parte dalla panchina perché oggetto di una super trattativa. In attacco spazio a Satriano con Lammers.

E’ una partita bella e divertente nel primo tempo, visto che i ritmi di gioco sono molto alti. Le due squadre sono propense al calcio offensivo, sono bravissime a sfruttare la velocità dei propri attaccanti e il talento dei propri giocatori.

Dopo i tentativi di Strefezza e Lammers, al 22′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Parisi, fortunato nella conclusione deviata da Baschirotto, ma bravo a recuperare palla a Strefezza.

I padroni di casa provano a reagire, ma gli ospiti la mettono sulla fisicità, come dimostrano le ammonizioni di Marin e Banda, mentre Vicario fa il fenomeno su Strefezza e Falcone alza la saracinesca su Stojanovic.

Nel finale i padroni di casa riescono a pareggiare al 41′ minuto con Strefezza con un siluro imparabile per il portiere avversario dopo una bella sgrappata di Banda.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Askildsen al posto di Bistrovic, ma a rendersi pericolosi sono Satriano e Baldanzi per gli ospiti e Banda per i padroni di casa poco cinici in fase di conclusione.

Entrano anche Bajrami, Haas, Ebuhei, Di Francesco, Grassi, Destro e Listowski al posto di Lammers, Bandinelli, Stojanovic, Strefezza, Henderson, Satriano e Banda, ma il ritmo di gioco crollano terribilmente e la partita diventa molto noiosa ed equilibrata, in cui c’è spazio anche per Colombo e Blin per Ceesay e Gonzalez.

⏱️ FT | A Parisi risponde Strefezza. Si chiude così il match del Via del Mare! #LecceEmpoli 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/z6yRA8AC4o — Lega Serie A (@SerieA) August 28, 2022

Highlights e Video Gol di Lecce-Empoli 1-1:

Tabellino di Lecce-Empoli 1-1

Marcatori: 22’ p.t. Parisi (E), 40’ p.t. Strefezza (L)

Assist: 40’ p.t. Banda (L)

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Bistrovic (1’ s.t. Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (34’ s.t. Blin); Strefezza (24’ s.t. Di Francesco), Ceesay (34’ s.t. Colombo), Banda (28’ s.t. Listkowski). All. Baroni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (20’ s.t. Ebuehi), De Winter, Ismajli, Parisi; Henderson (28’ s.t. Grassi), Marin, Bandinelli (10’ s.t. Haas); Baldanzi; Lammers (10’ s.t. Bajrami), Satriano (28’ s.t. Destro). All. Bertolini (Zanetti squalificato)

Arbitro: Santoro di Messina

Ammoniti: 27’ p.t. Marin (E), 34’ p.t. Banda (L), 12’ s.t. Stojanovic (E)