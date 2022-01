Video Gol Highlights Lecce-Cremonese 2-1: sintesi 23-01-2022

Risultato Lecce-Cremonese 2-1: i salentini vincono con merito all’ultimo respiro.

Gallo è il protagonista con gol e autogol di Okoli provocato; inutile la rete di Ciofani.

Il Lecce ottiene il terzo posto solitario, che occupa con 37 punti, mentre la Cremonese quarta con il Benevento.

Sintesi Lecce-Cremonese 2-1

L’avvio è vivace e le due squadre sono protagoniste di un botta e risposta all’altezza del quarto d’ora: al 14° Gallo inventa il vantaggio leccese saltando da sinistra Fiordaliso e Okoli e andando a segnare con un destro angolato e al 16° Ciofani pareggia immediatamente battendo Gabriel con un bel colpo di testa su perfetto cross di Fagioli.

Non accade molto altro nella mezz’ora successiva: né il Lecce né la Cremonese creano altre occasioni e non si segnalano nemmeno tiri verso lo specchio della porta. Molto calcolo e anche un minimo di imprecisione fanno sì che il resto del primo tempo sia molto tattico e senza altri sussulti. Si va al riposo dopo un minuto di recupero.

Egualmente tattica e stavolta priva di gol e men che meno di occasioni, la seconda parte della sfida vede salentini e lombardi fare il minimo indispensabile nella peranza, vana, di un errore o un episodio che cambi la partita.

Nessuna occasione e nessun tiro pericoloso fino all’82° minuto: il Lecce sfiora la rete con una zuccata di Dermaku fuori di poco, mentre all’ 84° è Listkowski a mancare di poco il bersaglio con una rovesciata.

Al 91° il Lecce, che alla fine ci ha creduto di più, passa in vantaggio: Okoli è sfortunato nel deviare nella sua porta un cross di Gallo. I giallorossi serrano le fila e il match si conclude al 94° senza altre emozioni.

Migliori in campo Gallo (7.5), decisivo con gol e autogol provocato, e Ciofani (6.5), in rete alla prima e ultima occasione. Male Coda e Gaetano (5 per entrambi), assenti ingiustificati.

Tabellino Lecce-Cremonese 2-1

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey (84′ Calabresi), Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer (66′ Helgason), Hjulmand, Gargiulo (78′ Faragò); Di Mariano (66′ Listkowski), Coda (84′ Olivieri), Strefezza. Allenatore: Baroni

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso (55′ Bartolomei), Okoli, Ravanelli, Valeri; Fagioli (71′ Crescenzi), Valzania (55′ Vido); Baez, Gaetano, Zanimacchia (84′ Strizzolo); Ciofani. Allenatore: Pecchia

Marcatori: 14′ Gallo, 15′ Ciofani e 91′ aut. Okoli

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Baez, Valeri, Valzania, Dermaku, Lucioni e Strizzolo

