Video Gol Highlights Lazio – Torino 3-3 6° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Lazio – Torino 3-3: finisce con un roccambolesco pareggio tra biancocelesti e granata all’Olimpico, la Lazio si salva al 103° con Cataldi!

Beffa clamorosa per il Torino di Marco Baroni che vede sfumare al 103’ la seconda vittoria consecutiva all’Olimpico, dopo quella di misura ottenuta contro la Roma, in un finale al cardiopalma.

Dopo un interminabile controllo Var, l’arbitro assegna un rigore alla Lazio al minuto 103: dal dischetto Cataldi è glaciale e sigla il definitivo 3 a 3 regalando un punto prezioso a Sarri.

La partita era cominciata con il vantaggio dei biancocelesti grazie a Simeone al 16’, ma la risposta granata non si è fatta attendere. Cancellieri, protagonista assoluto, ribalta tutto con una doppietta tra il 24’ e il 39’, riportando entusiasmo tra i tifosi laziali.

Nella ripresa, però, il Torino reagisce con orgoglio: Adams trova il pareggio al 73’ e Coco completa la rimonta al 92’, facendo sognare i granata fino all’ultimo secondo.

Un finale incandescente e ricco di colpi di scena, con la Lazio che evita la sconfitta solo in extremis e il Torino che deve accontentarsi di un pareggio amaro dopo una prestazione di grande carattere. Un match spettacolare, tra emozioni, ribaltamenti e un epilogo deciso dalla tecnologia.

Cronaca di Lazio – Torino 3-3:

Cronaca 1° Tempo:

1′ Fischio d’inizio all’Olimpico, primo possesso per il Torino. L’atmosfera è caldissima e i granata partono subito con grande aggressività.

2′ Primo tentativo della Lazio: Basic prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina alto sopra la traversa.

5′ Buona manovra del Torino: Pedersen crossa in area, ma Provedel allontana con i pugni anticipando gli attaccanti avversari.

6′ Ci prova Ngonge dal limite, ma il tiro è debole e facile preda del portiere biancoceleste.

10′ Torino padrone del campo in questi primi minuti: la squadra di Baroni pressa alto e costringe la Lazio nella propria metà campo.

13′ I granata continuano a spingere, cercando spazi sugli esterni e verticalizzazioni rapide.

16′ Azione insistita del Torino: Pedersen calcia da posizione defilata, Provedel respinge corto e Simeone è il più rapido ad avventarsi sul pallone, firmando l’1-0.

19′ Torino schierato in campo con un 3-5-2 in fase di possesso: Tameze si abbassa sulla linea difensiva, mentre Vlasic arretra in mezzo al campo per costruire.

24′ Errore di Pedro in uscita che regala palla a Ngonge: l’attaccante si presenta solo davanti a Provedel ma si fa ipnotizzare. Sul ribaltamento di fronte, Cancellieri punisce con un destro potente da fuori area che non lascia scampo a Israel. È 1-1.

27′ Rinfrancata dal pareggio, la Lazio spinge alla ricerca del sorpasso.

31′ Reazione granata: Lazaro crossa per Simeone, che tenta la sponda di testa ma non trova compagni in area.

32′ Ammonito Asllani per un intervento in ritardo su Cataldi.

35′ Lo stesso Asllani sfiora un eurogol con un tiro al volo spettacolare, ma Provedel vola a deviare in angolo.

37′ Doppio miracolo di Israel, che ferma prima Cataldi e poi Dia, ma l’azione viene interrotta per posizione irregolare.

38′ Momenti di tensione in panchina: espulso il team manager del Torino, Andreini, per proteste.

40′ Disattenzione di Maripan che regala palla a Basic: il centrocampista lancia lungo per Cancellieri, il quale salta Lazaro con un dribbling secco e batte di nuovo Israel. Doppietta personale e Lazio avanti 2-1.

42′ Il Torino tenta di reagire con Pedersen, ma il suo mancino è impreciso e termina largo.

43′ Errore in uscita di Israel: Pedro intercetta e serve Castellanos, che di tacco appoggia per Basic, ma il tiro del croato è alto sopra la traversa.

45′ Concesso un minuto di recupero.

45+1′ Si chiude il primo tempo: Lazio avanti 2-1 dopo una frazione vibrante e ricca di occasioni.

Cronaca 2° Tempo:

1′ Si riparte all’Olimpico: la Lazio difende il vantaggio di 2-1, mentre il Torino spinge subito per rientrare in partita.

2′ Ammonito Romagnoli per un intervento falloso su Ngonge.

5′ Cori dei tifosi biancocelesti per Marco Baroni, a sostegno della squadra in questo momento delicato.

7′ Torino arrembante: Simeone e compagni cercano con insistenza il gol del pareggio.

10′ Ora è la Lazio a gestire il possesso palla, sfruttando il baricentro alto dei granata per provare a colpire in contropiede.

12′ Tentativo di Castellanos con un destro a giro dal limite, ma Israel blocca senza difficoltà.

13′ Grande discesa di Pedersen, che crossa per Simeone, ma il Cholito viene anticipato da Vlasic, che colpisce male e spreca l’occasione.

15′ Ammonito Casadei per un fallo tattico su Nuno Tavares lanciato in ripartenza.

18′ Sostituzione Torino: entra Nkounkou, esce Lazaro.

20′ Fase più lenta della gara: entrambe le squadre sembrano stanche e attendono gli errori dell’avversario.

21′ Ripartenza granata: Vlasic serve Asllani, ma il tiro del centrocampista finisce alto sopra la traversa.

22′ Doppio cambio Lazio: fuori Pedro e Basic, dentro Isaksen e Belahyane.

24′ La Lazio soffre sulla fascia destra: Pedersen crossa ancora, ma Romagnoli devia in angolo.

25′ Doppia sostituzione Torino: fuori Vlasic e Tameze, dentro Adams e Masina.

28′ Splendida azione del Torino: Nkounkou salta due avversari e serve Adams, che scarica un destro potente alle spalle di Provedel. È 2-2!

31′ I granata, galvanizzati dal pareggio, ripartono ancora con Nkounkou e Simeone, ma il Cholito spreca calciando male da fuori area.

32′ Problemi fisici per Pedersen, che accusa crampi e resta a terra.

33′ Ultimi due cambi per il Torino: entrano Dembelé e Gineitis, fuori Pedersen e Simeone.

36′ Cambio Lazio: fuori Dia, dentro Noslin.

39′ Clamorosa occasione per il Torino! Dembelé si trova a tu per tu con Provedel, ma da posizione defilata calcia fuori.

41′ La Lazio reagisce e si rende pericolosa due volte su calcio d’angolo, ma la difesa granata si salva con coraggio.

42′ Ammonito Cataldi per proteste dopo un contatto a centrocampo.

45′ Concessi 4 minuti di recupero.

45+2′ Super parata di Provedel su un tiro angolato di Adams: il portiere evita il gol del vantaggio granata con un intervento strepitoso.

45+3′ Calcio d’angolo per il Torino: Masina spizza e Coco svetta più in alto di tutti, infilando di testa il portiere laziale. GOOOOL! Torino avanti 3-2!

45+3′ Check del VAR in corso per una possibile posizione di fuorigioco di Maripan.

45+4′ Gol confermato! Il Torino completa la rimonta.

45+7′ Disastro di Dembelé, che perde un pallone sanguinoso: Noslin si invola e viene atterrato da Coco in area.

45+7′ Ammonito Castellanos per proteste.

45+8′ VAR al lavoro per valutare un possibile rigore per la Lazio.

45+11′ Dopo il lungo check, l’arbitro assegna calcio di rigore ai biancocelesti e ammonisce Maripan.

45+13′ Gol di Cataldi! Il centrocampista trasforma con freddezza il penalty e firma il 3-3 al 103’.

Finale al cardiopalma all’Olimpico: la Lazio strappa un pareggio all’ultimo respiro, mentre il Torino vede sfumare una vittoria che sembrava ormai certa. Un secondo tempo spettacolare, con emozioni continue, ribaltamenti e un epilogo deciso ancora una volta dal VAR.

Video Gol e Highlights Lazio – Torino 3-3:

Video Online a breve

Tabellino di Lazio – Torino 3-3:

Lazio (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares (45′ st Lazzari); Cancellieri, Basic (22′ st Belahyane), Cataldi, Pedro (22′ st Isaksen); Dia (36′ st Noslin), Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto; Patric, Provstgaard, Pellegrini; Farcomeni, Pinelli. All. Sarri.

Torino (3-5-2): Israel; Tameze (25′ st Masina), Maripan, Coco; Pedersen (33′ st Dembelé), Casadei Asllani, Vlasic (25′ st Adams), Lazaro (18′ st Nkounkou); Simeone (33′ st Gineitis), Ngonge. A disp. Paleari, Popa, Biraghi, Ilkhan, Ilic, Zapata, Njie, Aboukhlal. All. Baroni

Arbitro: Marco Piccinini (sezione di Forlì)

Marcatori: 16′ pt Simeone (T), 24′ e 40′ pt Cancellieri (L), 28′ st Adams (T), 48′ st Coco (T), 58′ st Cataldi (L)

Ammoniti: 32′ pt Asllani (T), 2′ st Romagnoli (L), 15′ st Casadei (T), 42′ st Cataldi (L), 52′ st Castellanos (L), 100′ st Maripan (T)

I migliori bookmaker