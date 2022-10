Video Gol Highlights Lazio-Sturm Graz 2-2: Sintesi 13-10-2022

Video Gol e Highlights Lazio-Sturm Graz 2-2, 4° Giornata Gruppo F Europa League: segnano Immobile, Boving e Pedro

Finisce con un pareggio rocambolesco la sfida tra Lazio e Sturm Graz allo Stadio Olimpico di Roma nella quarta giornata del Gruppo F della fase a gironi di Europa League.

Si complica il cammino europeo dei biancocelesti, che dovranno fare più punti possibile nelle ultime due giornate se vogliono superare il turno dopo questi due pareggi consecutivi contro gli austriaci.

Sintesi di Lazio-Sturm Graz 2-2

Un po’ di turnover per Maurizio Sarri, che schiera Gila in difesa con Lazzari, Patric e Hysaj davanti a Provedel, Basic e Cataldi in mediana con Luis Alberto e Pedro con Immobile e Zaccagni in attacco.

Out Gazibegovic e Demaku per Christophe Ilzer, che punta su Ingolitsch, Affengruber, Wuthrich e Dante in difesa a protezione di Siebenhandl a porta, sorpresa Stankovic in mediana con Prass, Hierlander e Kiteishvili come trequartista alle spalle di Emegha e Ajeti in attacco.

Non è una partita indimenticabile nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi, ma anche con grande aggressività in campo da parte degli ospiti, che mettono i padroni di casa in grandissima difficoltà.

D’altronde, sono proprio gli ospiti a creare più pericoli nei primi minuti con Ajeti e Kiteishvili, che verrà anche ammonito dopo Lazzari e Ingolitsch.

Con il passare dei minuti i padroni di casa sembrano trovare le soluzioni giuste per raggirare la difesa avversaria, rendendosi pericolosi con capitan Immobile, che trova la super parata di Siebenhandl, mentre Pedro viene fermato clamorosamente dalla traversa.

Dopo la rete annullata a Hysaj dal VAR per posizione di fuorigioco di pochi centimetri, al 45′ minuto i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con Immobile, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Affengruber, anche ammonito, su Zaccagni.

Ma non è ancora finita in un finale di prima frazione di gioco davvero da pazzi, in cui al 48′ minuto viene espulso Lazzari per doppia ammonizione, scatenando una rissa tra Stankovic e Immobile, entrambi puniti con il cartellino giallo.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Horvat, Boving e Marusic al posto di Kiteishvili, Emegha e Zaccagni, ma l’inferiorità numerica si fa sentire per i padroni di casa, che di fatto lasciano il pallino del gioco agli ospiti.

Con l’uomo in più, quindi, diventa facile per gli ospiti dominare in ogni reparto e costruire occasioni con Boving e Ajeti, che trovano l’ottima risposta di Provedel.

Al 56′ minuto arriva il pareggio degli ospiti firmato da Boving, conclusione precisa dopo l’ottimo recupero palla di Prass su Cataldi a centrocampo.

Spazio ai cambi: dentro Milinkovic-Savic, Vecino e Felipe Anderson, fuori Basic, Luis Alberto e Cataldi, ma la squadra si sbilancia e lascia praterie agli ospiti, che provano a sfruttare gli spazi rendendosi più volte pericolosi con Horvat, Ajeti e Boving, sui quali è attento Provedel.

Gol sbagliati, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Infatti, al 71′ minuto i padron idi casa tornano nuovamente in vantaggio con Pedro al termine di una bella triangolazione con Felipe Anderson.

Dopo l’ammonizione di Prass entrano Cancellieri, Ljubic, Sarkaria e Jantscher, che viene subito ammonito, al posto di Immobile, Stankovic, Ajeti e Hierlander.

Al 83′ minuto, però, gli ospiti riescono a pareggiare proprio con Boving, che si regala una bellissima doppietta con un’altra bella conclusione imparabile per il portiere.

Nel finale vengono ammoniti Ljubic e Milinkovic-Savic, ma entrambe le squadre non riescono a trovare la giocata vincente.

Tabellino di Lazio-Sturm Graz 2-2

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5, Patric 6, Gila 5,5, Hysaj 6; Basic 5,5 (13′ st Milinkovic-Savic 6), Cataldi 5 (13′ st Vecino 5,5), Luis Alberto 6 (13′ st Felipe Anderson 6,5); Pedro 7, Immobile 6,5 (34′ st Cancellieri sv), Zaccagni 6 (1′ st Marusic 6). A disp.: Maximiano, Magro, Antonio, Romagnoli, Casale, Romero, Radu. All.: Sarri 6.



Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl 5,5; Ingolitsch 5,5, Affengruber 5, Wuthrich 6, Dante 6; Hierlander 5,5 (34′ st Sarkaria sv), Stankovic 6 (34′ st Ljubic sv), Prass 5,5; Kiteishvili 5,5 (13′ st Horvat 6,5); Ajeti 6 (34′ st Jantscher sv), Emegha 5 (1′ st Boving 7,5). A disp.: Schutzenauer, Giuliani, Borkovic, Fuseini, Oroz, Schnegg, Wels. All.: Ilzer 6,5.



Arbitro: Stegemann

Marcatori: 45′ rig. Immobile (L), 11′ st Boving (S), 26′ st Pedro (L), 38′ st Boving (S)

Ammoniti: Immobile (L); Ingolitsch, Kiteishvili, Affengruber, Stankovic, Prass, Ljubic (S)

Espulsi: 47′ Lazzari (L) per somma di ammonizioni