Video Gol Highlights Lazio-Sampdoria 5-1: tripletta di Immobile, Bastos e Caicedo, inutile la rete di Linetty per i liguri!

Il risultato di Lazio-Sampdoria 5-1, 20° giornata di Serie A: una tripletta di Immobile,Bastos e Caicedo per i biancocelesti, per i liguri la rete della bandiera è di Linetty. Lazio lanciatissima, undicesima vittoria consecutiva!

Una partita che vede subito i padroni di casa comandare. A parte una prima azione degli ospiti nel primo minuto poi è un dominio dei biancocelesti. Prima Caicedo, poi Immobile con una tripletta, con in mezzo la rete di Bastos. Inutile la rete di Linetty per accorciare un passivo pesante. Biancocelesti lanciati, doriani che devono pensare alla prossima sfida e dimenticare questa giornata in fretta!

Partita che inizia in maniera scoppiettante, con occasioni da una parte e dall’altra. Prima gli ospiti con un passaggio filtrante di Caprari per Linetty, il quale s’inserisce centralmente ma calcia debolmente. Nessun problema per Strakosha!

Al quinto minuto c’è la risposta biancoceleste. Immobile difende il pallone in area, spalle alla porta serve Luis Alberto, il cui tiro sfiora il palo alla destra di Audero!

Al settimo minuto vantaggio dei biancocelesti! Azione di Immobile sulla sinistra, vince un contrasto, effettua un tiro in porta respinto da Audero al centro dell’area e Caicedo arriva a ribadire in porta, anticipando Colley!

E’ il quarto d’ora e arriva il raddoppio biancoceleste! Lazzari effettua un cross dalla destra, fallo di mano di Chabot! Il tiro dal dischetto viene battuto da Immobile che segna con un tiro nell’angolo!

Al ventesimo minuto arriva il 3-0 dei romani! Lacio dalle retrovie di Acerbi, pallone che viene agganciato da Immobile, il quale vince il contrasto con Chabot, supera anche Audero e infila con un tiro preciso nell’angolo!

Poco dopo la mezz’ora ancora i padroni di casa in avanti. Lazzari effettua una bella incursione sulla destra, serve dalla parte opposta Jony il cui tiro termina alto sopra la traversa.

A meno di dieci minuti dal termine si fanno rivedere gli ospiti! Una conclusione di Caprari che trova attento Strakosha a deviare il pallone in calcio d’angolo!

Quando mancano due minuti al termine altra occasione per i padroni di casa! Pallone che da Luis Alberto finisce a Milinkovic Savic, il quale dalla destra crossa pallone che termina sui piedi di Acerbi, il quale prova una conclusione che viene murata dalla difesa doriana!

Inizio secondo tempo

Quasi al decimo minuto di gioco, arriva il poker dei biancocelesti! Questa volta è Bastos che su assist di Leiva si trova al limite dell’area davanti ad Audero e lo fredda con un destro preciso nell’angolo!

Azione di contropiede dei biancocelesti verso il quarto d’ora! Passaggio di Immobile per Luis Alberto, il quale prova un sinistro ad incrociare ma il pallone è deviato da Audero in calcio d’angolo!

Al ventesimo minuto c’è un altro rigore per i padroni di casa! Luis Alberto calcia, ma trova Colley a respingere con il braccio di richiamo! Immobile va dal dischetto e spiazza Audero!

Cinque minuti più tardi arriva la rete della bandiera doriana! Un primo tiro di Gabbiadini viene respinto dal portiere e sulla ribattuta giunge Linetty che fredda Strakosha!

Nell’ultimo quarto d’ora i liguri provano a farsi vedere ma senza creare pericoli dalla parte di Strakosha! Lazio in scioltezza controlla fino al termine della sfida!

Il tabellino di Lazio-Sampdoria – , 20° giornata di Serie A

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi (65° s.t. Vavro), Radu (49° s.t. Bastos) Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Albero, Jony; Caicedo (58° s.t. Adekanye), Immobile. All: Inzaghi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszyński, Chabot, Colley, Murru (67° s.t. Augello); Jankto (46° s.t. Ekdal), Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini (71° s.t. Bonazzoli), Caprari. All: Ranieri

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)

Reti: 7° p.t. Caicedo (L), 17° p.t. su rig. Immobile (L), 20° p.t. Immobile (L), 54° s.t. Bastos (L), 65° s.t. Immobile su rig. (L), 70° s.t. Linetty (S)

Espulsioni: 74° s.t. Chabot (S)

