Video Gol Highlights Lazio – Roma 0-1 4° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Lazio – Roma 0-1: Lorenzo Pellegrini regala il Derby ai giallorossi che salgono a 9 punti

Il derby della Capitale, valido per la 4ª giornata di Serie A, va alla Roma che vince grazie al gol messo a segno da Lorenzo Pellegrini nel finale di primo tempo. Lorenzo Pellegrini tornato in campo a sorpresa titolare dopo oltre quattro mesi di assenza ed è stato protagonista ancora una volta di un derby indimenticabile.

La Roma di GianPiero Gasperini dopo il passo falso di domenica scorsa in casa contro il Torino batte la Lazio per 1-0 nel derby e conquista tre punti pesantissimi.

Il match si sblocca al 38’, quando Tavares perde un pallone sanguinoso in area nel contrasto con Rensch che serve Soulé che di prima scarica su Pellegrini, che con un destro preciso e angolato fulmina Provedel e fa esplodere l’Olimpico. Una rete che vale doppio per l’ex capitano giallorosso, a lungo in dubbio in estate per una possibile cessione e ora di nuovo trascinatore.

Nella ripresa la Lazio ha l’occasione per riaprire la sfida: al 54’ Dia si presenta da solo davanti a Svilar, ma spara altissimo dopo un errore in impostazione di Mancini.

Nel finale succede di tutto: Belahyane viene espulso con rosso diretto per un intervento durissimo su Koné colpito coi tacchetti sul polpaccio, poi al 94’ Cataldi colpisce un palo clamoroso che avrebbe potuto cambiare il destino del derby. Dopo il triplice fischio, nervi tesi e cartellino rosso anche per Guendouzi.

La Roma vola a quota 9 punti e conferma il suo ottimo avvio di campionato sotto la guida di Gasperini.

Notte amara invece per la squadra di Maurizio Sarri, ferma a 3 punti e in piena crisi dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Cronaca di Lazio – Roma 0-1:

Cronaca 1° Tempo:

2’ – Avvio di gara intenso: N’Dicka retropassa a Svilar, pressato da Dia, e il portiere giallorosso è costretto a calciare direttamente in fallo laterale.

3’ – Cross basso di Rensch per Pellegrini, che però non controlla bene e finisce in fuorigioco.

4’ – Gila resta a terra dopo un contatto con Ferguson, gioco fermo per qualche istante.

5’ – Lazio aggressiva: serie di rimesse laterali nella metà campo romanista, biancocelesti che guadagnano metri.

7’ – Lancio lungo di Mancini per Soulé, ma Romagnoli copre bene e fa ripartire i suoi.

9’ – Pellegrini perde palla a centrocampo pressato da Guendouzi, fallo fischiato tra le proteste del pubblico laziale.

10’ – Roma che prova ad alzare il baricentro, pressing alto sulla prima costruzione della Lazio.

12’ – Problemi per Dele-Bashiru, costretto a fermarsi dopo un contrasto. Staff medico in campo.

12’ – Intanto Pellegrini serve Angelino, cross in area respinto con i pugni da Provedel.

14’ – Prima sostituzione del match: esce Dele-Bashiru, dentro Belahyane.

16’ – Fase di studio: il primo quarto d’ora si chiude con poche emozioni, gara molto bloccata.

17’ – Tentativo dalla distanza di Pedro, mancino alto sopra la traversa.

19’ – Punizione di Pedro dalla trequarti, Marusic spizza ma Mancini libera.

21’ – Cross di Rensch per N’Dicka, Provedel blocca in uscita.

22’ – Duello Zaccagni-Celik in fascia, l’arbitro giudica regolare l’intervento del turco.

23’ – Sinistro di Tavares dal limite dopo uno scambio con Belahyane, palla larghissima.

25’ – Cooling break, breve pausa per rifiatare.

28’ – Ferguson ci prova dal limite, tiro deviato da Guendouzi e bloccato facilmente da Provedel.

29’ – Prima vera occasione Lazio: Tavares serve Zaccagni, conclusione insidiosa deviata in corner da Svilar.

30’ – Sugli sviluppi, Romagnoli svetta di testa ma manda alto.

31’ – Tavares cerca il cross ma sbaglia completamente la misura, rinvio dal fondo Roma.

32’ – Romagnoli a terra dopo uno scontro, nuovo check medico in campo.

33’ – Lazio pericolosa: Guendouzi innesca Rovella, cross che attraversa l’area senza trovare né Dia né Zaccagni. Grande chance sprecata.

34’-36’ – Problemi fisici anche per Rovella, che lascia momentaneamente il campo prima di rientrare.

37’ – Lancio lungo di Cristante completamente impreciso, palla che si spegne sul fondo.

38’ – GOL ROMA! Errore sanguinoso di Tavares che perde palla sulla pressione di Rensch, Soulé recupera e serve Pellegrini: destro chirurgico all’angolino, Provedel battuto. Roma avanti nel derby.

40’ – Punizione interessante per la Roma dal limite, fallo di Dia su Koné.

41’ – Soulé calcia ma trova solo un tiro debole, parato senza problemi da Provedel.

41’-43’ – Lazio prova a reagire: cross di Guendouzi dalla destra che crea apprensione, ma la difesa giallorossa libera.

44’ – Roma più sciolta dopo il gol: nuovo corner conquistato.

45’ – Concessi 4 minuti di recupero.

45’+1 – Rensch crossa basso, Pellegrini anticipa Gila ma la conclusione è centrale, facile per Provedel.

45’+2 – Roma in controllo, Lazio raccolta nella propria metà campo.

45’+3 – OCCASIONE ROMA! Angelino crossa, Ferguson spizza e Rensch calcia a botta sicura sul secondo palo: Provedel compie un intervento decisivo deviando in angolo.

45’+4 – FINE PRIMO TEMPO. Roma avanti 1-0 grazie a Pellegrini, Lazio pericolosa ma imprecisa, i giallorossi vicini al raddoppio.

Cronaca 2° Tempo:

46’ – Sarri cambia subito due uomini all’intervallo: fuori Rovella e Tavares, dentro Cataldi e Luca Pellegrini.

47’ – Ferguson prova a sfondare sulla sinistra, ma commette fallo in attacco su Gila.

48’ – Celik interviene da dietro su Zaccagni: Sozza lo grazia con un richiamo verbale.

49’ – Ripartenza Roma con Pellegrini che apre su Angelino, sinistro insidioso deviato in corner da Provedel.

51’ – Lancio lungo di Provedel per Dia, troppo impreciso: rimessa Roma.

52’ – Fallo di Luca Pellegrini su Rensch, ritmo spezzettato in questo avvio di ripresa.

53’ – Rensch crossa, deviazione di Luca Pellegrini: palla sulla rete esterna. Altro angolo per la Roma.

54’ – OCCASIONE LAZIO! Dia fugge verso la porta ma calcia malissimo a tu per tu con Svilar, sprecando il pareggio.

56’ – Pellegrini pescato in fuorigioco da Angelino.

57’-60’ – Roma che spinge: Soulé batte più corner consecutivi, Provedel attento in uscita. Mancini crossa, ma Gila devia ancora.

61’ – N’Dicka svetta di testa su corner, palla larga.

62’ – Sarri cambia in attacco: fuori Dia, dentro Castellanos.

64’ – Subito Taty protagonista: destro da posizione defilata, Svilar para in due tempi.

65’ – Punizione lunga di Cataldi, nessun biancoceleste riesce a deviare.

66’ – Gasperini risponde: fuori Ferguson, dentro Dovbyk.

67’-69’ – Lazio insidiosa con cross di Marusic e Luca Pellegrini, la difesa romanista regge. Angolo conquistato.

70’ – Cooling break. Cataldi ci prova al volo dal limite, ma il tiro finisce in curva.

72’-73’ – Roma cambia ancora: fuori Pellegrini (match winner) e Soulé, dentro Baldanzi e Pisilli. Lazio più aggressiva.

74’ – Castellanos crossa dalla destra, Celik anticipa Zaccagni.

75’ – Angelino a terra, gioco fermo.

76’ – GRANDE OCCASIONE LAZIO! Gila serve in area Castellanos, destro a giro che sfiora il palo alla sinistra di Svilar.

77’ – Cristante ferma regolarmente Zaccagni in area, proteste biancocelesti.

78’-79’ – Lazio stanca ma continua a spingere. Pedro esce per crampi, entra Noslin.

80’ – Cross completamente sballato di Luca Pellegrini.

81’ – Ultimi cambi per la Roma: dentro Tsimikas ed El Aynaoui per Angelino e Cristante.

82’ – Baldanzi calcia al volo da posizione defilata, palla larga.

83’ – Fallo duro di N’Dicka su Noslin, giallo inevitabile.

84’ – Tensione in campo: scintille tra Luca Pellegrini e Rensch.

85’ – LAZIO IN DIECI! Belahyane entra malissimo su Koné, rosso diretto.

88’ – Fallo di Gila su Koné: altro giallo. Partita accesa e nervosa.

90’ – Sei minuti di recupero. Dovbyk calcia sull’esterno della rete, subito dopo Romagnoli manca l’impatto su un cross, Svilar blocca.

90’+1 – Indecisione difensiva della Roma, Castellanos vicino al pari ma Svilar respinge.

90’+2 – Zaccagni trova Castellanos in area: tiro respinto ancora dal portiere romanista. Poi fuorigioco.

90’+3 – Lazio generosa ma stanca, fatica in inferiorità numerica.

90’+4 – PALO LAZIO! Destro a giro perfetto di Cataldi dal limite, palla sul legno con Svilar immobile. Brividi per i giallorossi.

90’+6 – Ultima chance Roma: Pisilli serve Baldanzi, sinistro che sfiora il palo.

90’+7 – FISCHIO FINALE. Roma batte Lazio 1-0 e conquista il derby. Dopo il triplice fischio, Guendouzi protesta e viene espulso.

Video Gol e Highlights Lazio – Roma 0-1:

Tabellino di Lazio – Roma 0-1:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (1′ st Lu. Pellegrini); Guendouzi, Rovella (1′ st Cataldi), Dele-Bashiru (14′ Belahyane); Pedro (34′ st Noslin), Dia (17′ st Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Provstgaard, Cancellieri, Isaksen, Pinelli, Farcomeni. All.: Sarri

Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante (36′ st El Aynaoui), Koné, Angelino (36′ st Tsimikas); Lo. Pellegrini (28′ st Pisilli); Soulé (28′ st Baldanzi), Ferguson (21′ st Dovbyk). A disp.: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Sangarè, Ziolokowski, El Shaarawy. All.: Gasperini

Arbitro: Sozza

Marcatori: 38′ Lorenzo Pellegrini (R)

Ammoniti: Ndicka (R), Gila (L)

Espulsi: Belahyane (L)

