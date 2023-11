Video Gol Highlights Lazio – Roma 0-0 e Sintesi 12-11-2023

Video Gol e Highlights di Lazio – Roma 0-0, 12° Giornata Serie A: finisce a reti bianche il Derby dove ha vinto la paura di perdere da entrambe le parti

Quello di oggi è stato un derby ricco di tensione da entrambe le parti e dopo le dichiarazioni nei giorni scorsi che hanno infiammato il pre-partita lo spettacolo ha lasciato a desiderare facendo prevalere la paura di non perdere.

Lazio e Roma stanno vivendo una stagione poco esaltante e molto altalenante per quanto riguarda i risultati sia in campionato che nelle Coppe Europee e oggi nessuna delle due poteva permettersi un passo falso e così è stato.

Un pareggio e un punto per parte che non rilancia nessuna delle due verso le zone alte di classifica ma che lascia inalterate almeno le speranze di raggiungere un 4° posto.

Sin qui sono 4 le sconfitte dei giallorossi e 5 per i biancocelesti in 11 Giornate. Entrambe hanno ottenuto 5 vittorie, la Roma 3 pareggi e la Lazio 2.

La Roma di Mourinho sale a 18 punti ed è al 7° posto dietro Atalanta e Fiorentina che ne hanno 20 e a -3 dal Napoli che è quarto con 21 e oggi è stato sconfitto in casa dall’Empoli. La Lazio segue con 17 punti.

Nonostante i passi falsi in questa Giornata di Napoli e Atalanta le due romane vanno alla pausa campionato attardate in classifica e non approfittano delle sconfitte delle rivali per la corsa alla Champions League.

Sintesi di Lazio – Roma 0-0:

Sarri manda in campo la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Provedel in porta e davanti a lui Patric e Romagnoli centrali con Lazzari a destra e Marusic a sinistra. A centrocampo c’è Cataldi al centro affiancato da Guendozi e Luis Alberto. In attacco il tridente formato da Immobile, Felipe Anderson e Pedro.

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Llorente e Ndicka. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Bove. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e Spinazzola a sinistra. In attacco la coppia formata da Dybala e Lukaku.

Al 5° minuto c’è subito un occasione per la Roma. Dybala allarga per Mancini che mette un ottimo cross a centro area per Lukaku che di testa manda alto.

Dopo pochi minuti ancora occasione Roma con Karsdorp che riceve palla in area e prova il tiro di prima ma il pallone termina alto.

AL 13° viene annullato un gol a Cristante!

Errore difensivo di Marusic che regala il pallone a Karsdorp che prova il tiro di destro e Provedel respinge, il pallone arriva a Cristante che mette in rete. L’arbitro annulla il gol per fuorigioco del centrocampista della Roma.

Al 25° la prima occasione per la Lazio.

Lazzari serve Luis Alberto che da fuori area prova il tiro a giro di destro che si stampa sulla traversa!

Al 28° su azione da calcio di punizione c’è il colpo di testa di Romagnoli e Rui Patricio risponde con una bella parata!

Al 44° Guendouzi va via sulla destra e mette un ottimo pallone al centro per Luis Alberto che prova ancora una volta il tiro dal limite ma il pallone termina alto.

In apertura di ripresa c’è il cross dalla sinistra di Spinazzola per Dybala ma il suo colpo di testa finisce alto.

Al 73° su azione di contropiede della Lazio Vecino prova il tiro da fuori area ma Rui Patricio si fa trovare pronto!

Nel finale al 90° Immobile riceve palla a centro area di spalle e accerchiato dai difensori romanisti, il capitano della Lazio riesce a girarsi e tirare ma non trova la porta.

Highlights e Video Gol di Lazio – Roma 0-0:

Tabellino di Lazio – Roma 0-0:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic (36′ st Hysaj); Guendouzi, Cataldi (20′ st Vecino)(30′ st Rovella), Luis Alberto; Felipe Anderson (36′ st Kamada), Immobile, Pedro (20′ st Isaksen). A disp.: Sepe, Mandas, Casale, Lu. Pellegrini, Gila, Basic, Castellanos, Sanà Fernandes. All. Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp (40′ st Celik), Cristante, Paredes, Bove (37′ st R. Sanches), Spinazzola (45′ st Kristensen); Dybala (37′ st Azmoun), Lukaku. A disp.: Svilar, Boer, Lo. Pellegrini, Belotti, Aouar, Zalewski, Pagano, El Shaarawy. All. Mourinho.

ARBITRO: Massa di Imperia

NOTE: Ammoniti: Mancini, Ndicka, Lukaku (R); Sarri, Immobile, L. Alberto, Patric (L).