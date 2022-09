Video Gol Highlights Lazio-Napoli 1-2: Sintesi 3-9-2022

Video Gol e Highlights Lazio-Napoli 1-2, 5° Giornata Serie A: segnano Zaccagni, Kim e Kvaratskhelia

Il Napoli batte in rimonta la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nell’anticipo serale del sabato della quinta giornata di Serie A.

I partenopei tornano alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, racimolando il quinto risultato utile consecutivo e preparandosi nel miglior modo possibile alla partita di mercoledì.

I biancocelesti perdono la prima partita in campionato dopo quattro risultati utili consecutivi, in cui avevano collezionato otto punti.

Sintesi di Lazio-Napoli 1-2

Intera rosa a disposizione per Maurizio Sarri, che conferma Provedel a porta, ma sceglie clamorosamente Patric in difesa al fianco di Romagnoli, con Lazzari e Marusic sulle fasce. In mediana gioca Cataldi con Milinkovic-Savic e Luis Alberto, mentre in attacco spazio al tridente costituito da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Sempre assenti Demme e Zedadka per Luciano Spalletti, che schiera la formazione titolare dopo l’ampio turnover di pochi giorni fa. In difesa tornano Mario Rui e Rrahmani con Kim e Di Lorenzo davanti a Meret, così come in mediana Anguissa e Zielinski con Lobotka. In attacco si rivedono Lozano e Kvaratskhelia con Osimhen.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono dietro la linea della palla, pressano con una certa aggressività e tentano di ripartire in contropiede.

Al 3′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con una bellissima conclusione di Zaccagni, destro fulmineo a fil di palo.

Gli ospiti ci mettono un po’ per reagire, visto che risultano lenti nel far girare la palla, fino a quando Kvaratskhelia decide di mettersi sulle spalle i propri compagni prima impegnando Provedel con un tiro centrale e poi colpendo il palo con un bolide da fuori area.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 38′ minuto, quando gli ospiti trovano il meritato gol del pareggio con l’imperioso colpo di testa di Kim, inutile la parata di Provedel, visto che la Goal Line Technology ravvisa che la palla era già entrata in rete.

⏱️ HT | Al gol di Zaccagni risponde Minjae! #LazioNapoli 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/oHagLbDx7R — Lega Serie A (@SerieA) September 3, 2022

Nel finale c’è tempo per l’entrata in campo di Politano al posto di Lozano, infortunatosi alla testa in un contrasto con Marusic.

Il secondo tempo è completamente diverso dal primo, visto che gli ospiti entrano in campo con una qualità ed una grinta incredibili, mettendo in grandissima difficoltà i padroni di casa, deconcentrati e lunghi.

Nei primi sette minuti gli ospiti creano almeno quattro palle gol: due miracoli di Provedel su Kvaratskhelia e Zielinski; il palo di Osimhen; il clamoroso errore di Kvaratskhelia che spara in curva una palla perfetta di Zielinski.

I padroni di casa corrono ai ripari con le sostituzioni: dentro Vecino e Pedro, fuori Zaccagni e uno spento Luis Alberto; e, infatti, subito sembrano ritrovare un po’ di equilibrio, rendendosi pericolosi proprio con Vecino.

Dopo un bel destro fuori area di Osimhen, al 62′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con un bel destro di Kvaratskhelia su assist di Anguissa.

⏱️ 61’ LO TROVA KVARA!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/GgDJtQQDAj — Lega Serie A (@SerieA) September 3, 2022

Viene ammonito Milinkovic-Savic ed entrano Elmas e Raspadori per Zielinski e Kvaratskhelia prima del giallo a Cataldi e Felipe Anderson, che costringe Meret a compiere un vero e proprio miracolo di testa.

C’è spazio anche per Basic al posto di Cataldi, ma la reazione dei padroni di casa è molto confusionaria, più di grinta che idee di gioco, anche perché gli ospiti sono bravi ad addormentare i ritmi di gioco gestendo con grande personalità il risultato.

Nel finale i padroni di casa si affidano a Cancellieri e Hysaj per Lazzari e Felipe Anderson dalla panchina, Osimhen ci prova con un paio di giocate personali, Pedro sfiora il palo prima dell’entrata in campo di Olivera e Ndombele per Mario Rui e Lobotka e viene ammonito anche Marusic.

Highlights e Video Gol di Lazio-Napoli 1-2:

Tabellino di Lazio-Napoli 1-2

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari 6 (39′ st Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi 5,5 (30′ st Basic), Luis Alberto 5 (8′ st Vecino); Felipe Anderson 6 (39′ st Cancellieri), Immobile, Zaccagni 6,5 (8′ st Pedro).

Allenatore: Sarri



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui 6 (45’+2 st Olivera); Anguissa, Lobotka 6,5 (45’+2 st Ndombele); Lozano 6 (45’+3 Politano), Zielinski 6 (23′ st Elmas), Kvaratskhelia 7 (23′ st Raspadori); Osimhen.

Allenatore: Spalletti



Arbitro: Sozza

Marcatori: 4′ Zaccagni (L), 39′ Kim (N), 17′ st Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Felipe Anderson (L), Cataldi (L), Marusic (L)

Espulsi: