Video Gol Highlights Lazio-Napoli 1-0: Immobile per la 10° su errore di Ospina

Risultato Lazio-Napoli 1-0, 19° Giornata Serie A: decide Immobile dopo tanta sofferenza approfittando di un errore di Ospina, 10° vittoria consecutiva in campionato per Inzaghi

La Lazio batte il Napoli allo Stadio Olimpico di Roma nel secondo anticipo del sabato della 19° giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata, al termine di una partita molto combattuta.

Molto sfortunati i partenopei, che perdono la seconda partita consecutiva anche con la miglior prestazione offerta dal cambio d’allenatore, mentre i biancocelesti collezionano la decima vittoria consecutiva in campionato.

La sintesi di Lazio-Napoli , 19° Giornata Serie A

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Entrambe le squadre provano a gestire il possesso palla, ma vivono soprattutto di improvvisi scatti, mentre in fase difensiva i padroni di casa pressano con aggressività e gli ospiti preferiscono rimanere compatti dietro la palla.

Bisogna aspettare la mezz’ora di gioco per assistere alla prima occasione ed è degli ospiti, che ci provano con un calcio di punizione di Insigne, grande parata di Strakosha, e poco dopo Allan è impreciso, mentre i padroni di casa rispondono con un destro centrale di Milinkovic-Savic, che poco dopo obbliga Ospina al miracolo.

Cambia sostanzialmente il copione nel secondo tempo, visto che diventa una sorta di monologo degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco ed assediano i padroni di casa, completamente rintanati nella propria metà campo e in evidente difficoltà.

Gli ospiti ci provano affidandosi soprattutto ad un Insigne in grande condizioni, che prima manda in porta Zielinski, che con un destro a giro viene fermato dal palo, e poi si mette in proprio obbligando Strakosha al miracolo.

Nonostante il momento di grande difficoltà proprio tattica oltre che fisica, i padroni di casa al 82′ minuto sbloccano clamorosamente il risultato trovando il gol del vantaggio con immobile, che ruba palla ad Ospina senza fare fallo e tira a porta, con un Di Lorenzo che prova inutilmente a chiudere.

Nel finale gli ospiti provano a reagire, si allungano molto e continuano ad attaccare con Milik, su cui Strakosha si fa trovare pronto e poi compie un miracolo su Insigne, rischiando sui contropiedi di Immobile, ma questa volta Ospina risponde presente.

Video Gol Highlights di Lazio-Napoli , 19° Giornata Serie A

Il tabellino di Lazio-Napoli , 19° Giornata Serie A

Lazio-Napoli 1-0

Lazio (3-5-2): Strakosha 7; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Radu 6; Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 6 (81′ Berisha sv), Luis Alberto 6,5, Lulic 6; Immobile 6,5, Caicedo 5 (64′ Cataldi 5,5).

Allenatore: Inzaghi 6,5

Napoli (4-3-3): Ospina 4; Hysaj 6, Manolas 6,5, Di Lorenzo 6,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6, Allan 6,5 (84′ Llorente sv), Zielinski 6,5; Callejon 5 (88′ Elmas sv), Milik 5, Insigne 7 (92′ Lozan sv).

Allenatore: Gattuso 6,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 82′ Immobile (L)

Ammoniti: 27′ Lazzari (L), 38′ Manolas (N), 41′ Lulic (L), 85′ Mario Rui (N)

Espulsi:

