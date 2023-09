Video Gol Highlights Lazio-Monza 1-1: Sintesi 23-9-2023

Video Gol e Highlights Lazio-Monza 1-1, 5° Giornata Serie A: segnano Immobile e Gagliardini

Solo un pareggio tra Lazio e Monza allo Stadio Olimpico di Roma nel terzo ed ultimo anticipo del sabato sera della quinta giornata di Serie A.

I biancocelesti tornano a fare punti dopo la sconfitta della scorsa settimana, portandosi a quota quattro punti in classifica, mentre i brianzoli racimolano il secondo pareggio consecutivo e raggiungono quota cinque punti.

Sintesi di Lazio-Monza 1-1

Un po’ di turnover per Maurizio Sarri, che si affida a Patric in difesa con Hysaj, Romagnoli e Marusic davanti a Provedel, lancia titolare Guendouzi in mediana con Cataldi e Luis Alberto e sorpresa Isaksen in attacco con Immobile e Zaccagni.

Out Bettella, Caprari e Caldirola per Raffaele Palladino, che schiera Carboni in difesa con Pablo Marì e Izzo a protezione di Di Gregorio, centrocampo titolare con Ciurria, Kyriakopoulos, Gagliardini, Colpani e Pessina, mentre in attacco spazio alla coppia formata da Dany Mota e Colombo.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono dedite al possesso palla, ma i padroni di casa sono sicuramente più qualitativi e gli ospiti sanno ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Colombo, al 13′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Immobile, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Ciurria su Zaccagni.

Grandissima reazione degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo degli avversari rendendosi pericolosi con Colombo.

Il pareggio arriva al 37′ minuto, quando Gagliardini si fa trovare al posto giusto al momento giusto sul cross di Ciurria.

Nel finale vengono ammoniti Izzo e Dany Mota, che non riesce ad inquadrare la porta con un bel tuffo di testa.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto divertente e con tante occasioni tra due squadre che sanno giocare bene con la palla, per poi creare i veri pericoli in contropiede.

Da una parte, ci provano Zaccagni e Luis Alberto, dall’altra, invece, Gagliardini prima dell’entrata in campo di Pellegrini, Vecino e Felipe Anderson al posto di Hysaj, Guendouzi e Isaksen.

Il palo ferma Immobile sul più bello, mentre la mancanza di cinismo e un super Provedel annullano le belle giocate di Colpani e Kyriakopoulos tra le sostituzioni che vedono coinvolti Akpa-Akpro, Maric, D’Ambrosio, Vignato, Pedro, Rovella, anche ammonito nel finale, e Birindelli subentrare per Colpani, Colombo, Izzo, Dany Mota, Cataldi e Ciurria.

Highlights e Video Gol di Lazio-Monza 1-1:

Tabellino di Lazio-Monza 1-1

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj (11′ st Pellegrini); Guendouzi (10′ st Vecino), Cataldi (31′ st Rovella), Luis Alberto; Isaksen (10′ st Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (31′ st Pedro). A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Casale, Kamada, Basic, Castellanos. All.: Sarri.



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (24′ st D’Ambrosio), Pablo Marì, A. Carboni; Ciurria (33′ st Birindelli), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani (39′ st Akpa Akpro), Mota (24′ st Vignato); Colombo (39′ st Maric). A disp.: Sorrentino, Gori, Lamanna, Cittadini, F. Carboni, Pereira, Donati, Machin, V. Carboni, Bondo. All.: Palladino.



Arbitro: Abisso

Marcatori: 13′ rig. Immobile (L). 36′ Gagliardini (M)

Ammoniti: Izzo (M), Mota (M), Rovella (L)

Espulsi:

Note: