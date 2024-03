Video Gol Highlights Lazio-Milan 0-1: sintesi 01-03-2024

Video Gol e Highlights Lazio-Milan 0-1: i rossoneri vincono una partita fin troppo vivace con ben tre espulsi e svariati ammoniti.

Okafor entra a venti minuti dal termine e decide la partita a due minuti dal 90°.

Il Milan consolida il 3° posto salendo a 57 punti e andando momentaneamente a -1 dalla Juventus.

La Sintesi di Lazio-Milan 0-1

Forse con un pensiero alle imminenti trasferte continentali, i biancocelesti a Monaco di Baviera martedì e il Milan a Praga giovedì, le due squadre giocano comunque concentrate e non si lasciano spazi annullandosi a vicenda.

Il VAR interviene presto per un contatto in area tra Maignan e Castellanos che Di Bello non ritiene irregolare e conferma la decisione presa; poi tanti passaggi, fitte tele inestricabili e senza costrutto, e sporadici tiri in porta tutt’altro che pericolosi, eccetto forse un tiro di Luis Alberto da fuori area al 39° che Maignan blocca in due tempi.

Solo nel recupero, dalla durata di due minuti, il Milan si desta e si rende seriamente insidioso, prima con un violento sinistro di Pulisic deviato in corner da Provedel e poi, da tale, con un colpo di testa di Giroud a lato malgrado il buon posizionamento. Il duplice fischio pone fine al primo parziale subito dopo.

Quello tornato in campo per la ripresa pare un Milan più motivato, anche pericoloso quando una girata di Giroud da discreta posizione termina oltre la traversa, ma di sicuro ha un’arma in più della Lazio: la superiorità numerica dovuta ai due cartellini gialli in sette minuti rimediati da Pellegrini per un fallo e una trattenuta entrambe ai danni di Pulisic.

La svolta, però, non produce gli effetti sperati dai rossoneri, che si rendono finalmente pericolosi solo quando, al 73°, il nuovo entrato Okafor non arriva di un soffio su un traversone dell’altro subentrato Reijnders.

Dopo un enorme rischio corso a causa di un errore difensivo di Kjaer di cui Immobile, servito da Isaksen, non approfitta calciando fuori davanti a Maignan, il Milan va in vantaggio con un autogol di Gila al 77°, ma l’autore del cross Leao era in offside al momento del cross e il VAR annulla.

Passano dieci minuti e gli ospiti tornano a segnare, meritatamente e stavolta regolarmente: Provedel è bravissimo su una conclusione di Okafor, il quale si ritrova il pallone sul piede dopo la respinta e calcia ancora riuscendo, malgrado un quasi miracolo del portiere laziale, a timbrare il cartellino.

I sei minuti di recupero sono fin troppo intensi: al 92° Immobile, su palla di Guendouzi dopo altra vaccata difensiva rossonera, calcia malissimo da buona posizione, poi Marusic viene espulso per offese all’arbitro e, infine, va fuori anche Guendouzi per una spinta gratuita su Pulisic. Il triplice fischio arriva, liberatorio, subito dopo.

Highlights e Video Gol Lazio-Milan 0-1

Il Tabellino di Lazio-Milan 0-1

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (78′ Cataldi), Luis Alberto (60′ Hysaj); Felipe Anderson, Castellanos (60′ Immobile), Zaccagni (66′ Isaksen). Allenatore: Sarri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (64′ Calabria), Kjaer (81′ Tomori), Gabbia (81′ Thiaw), Hernandez; Bennacer (64′ Reijnders), Adli (71′ Okafor); Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Marcatori: 88′ Okafor

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Pellegrini, Romagnoli, Florenzi, Adli, Immobile, Gabbia, Hernandez, Hysaj, Leao e Pulisic

Espulsi: 57′ Pellegrini, 95′ Marusic e 97′ Guendouzi