Video Gol Highlights Lazio – Hellas Verona 4-0 2° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Lazio – Hellas Verona 4-0:

Dopo la delusione per la sconfitta all’esordio contro il Como la Lazio reagisce nel migliore dei modi e conquista una vittoria schiacciante nella 2ª giornata di Serie A.

All’Olimpico, i biancocelesti travolgono il Verona con un netto 4 a 0, grazie ai gol di Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia.

Proprio Castellanos è il grande protagonista del match, firmando una rete e servendo due assist decisivi.

Con questo successo, la Lazio sale a quota tre punti e ritrova entusiasmo dopo un avvio complicato, mentre il Verona, fermo al punto conquistato contro l’Udinese, esce dall’Olimpico con più di una preoccupazione e conferma le difficoltà mostrate in queste prime giornate.

Cronaca di Lazio – Hellas Verona 4-0:

Cronaca 1° Tempo:

La Lazio torna a vincere e lo fa con una prestazione dominante all’Olimpico, travolgendo un Verona mai in partita con un netto 4-0.

Dopo le dure parole di Maurizio Sarri, che aveva definito i numeri dei biancocelesti “da Serie C” in seguito al ko al debutto, la squadra risponde sul campo con carattere e qualità.

Bastano appena due minuti per sbloccare il match: Castellanos lavora un gran pallone spalle alla porta e serve la sponda perfetta per Guendouzi, che batte il portiere con un destro preciso.

Il Verona fatica a reagire e al 10’ commette un’altra ingenuità clamorosa: errore in uscita di Bernede e magia di Castellanos, che inventa un assist di rabona per Zaccagni, bravo a firmare il 2-0.

Da quel momento, la Lazio controlla il ritmo della partita con grande personalità, rischiando soltanto su un’iniziativa di Harroui, ma senza mai perdere il controllo.

Al 41’ arriva anche il tris: punizione di Rovella e colpo di testa vincente di Castellanos, che suggella un primo tempo perfetto con un gol e due assist.

Cronaca 2° Tempo:

Nella ripresa, Zanetti prova a scuotere il Verona con tre cambi immediati e una timida reazione, che porta a un’occasione per Serdar, ma è ancora la Lazio a sfiorare il gol: prima con Cancellieri, poi con Zaccagni, ma in entrambe le situazioni è bravissimo Montipò a dire di no.

Dopo questi lampi, i biancocelesti riprendono in mano il match e tornano a dominare il campo, concedendo pochissimo agli avversari.

L’Hellas si rende pericoloso solo in un’azione confusa che porta a una tripla chance sprecata, mentre la squadra di Sarri continua a spingere.

Castellanos va vicino alla doppietta con un colpo di testa insidioso e Pellegrini impegna ancora la retroguardia scaligera. All’82’ arriva il poker definitivo: Belahyane si inventa una splendida progressione e serve un assist perfetto a Boulaye Dia, che deve solo spingere il pallone in rete per il 4-0.

Nel finale, la Lazio sfiora anche la quinta rete e chiude con una prestazione da incorniciare, conquistando tre punti meritati e lanciando un segnale forte dopo il ko d’esordio.

I biancocelesti salgono così a quota tre punti, mentre il Verona resta fermo a una sola lunghezza e conferma le sue difficoltà in questo avvio di Serie A.

Video Gol e Highlights Lazio – Hellas Verona 4-0:

Video online a breve

Tabellino di Lazio – Hellas Verona 4-0:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (dal 39’st Hysaj), Gila, Provstgaard, Nuno Tavares (dal 20’st Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru (dal 32’st Belahyane); Cancellieri, Castellanos (dal 32’st Dia), Zaccagni (dal 20’st Pedro). All.: Sarri.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse (dal 1’st Frese); Cham (dal 1st Bella Kotchap), Serdar, Bernede (dal 24’st Belghali), Harroui (dal 1’st Elmusrati), Bradaric; Giovane, Sarr (dal 32’st Mosquera). All.: Zanetti

Marcatori: 2’pt Guendouzi (L), 10’pt Zaccagni (L), 41’pt Castellanos (L), 36’st Dia (L)

Assist: 2’pt e 10’pt Castellanos (L), 41’pt Rovella (L), 36’st Belahyane (L)

Arbitro: sig. Valerio Crezzini – sez. Siena