Video Gol Highlights Lazio-Hellas Verona 1-2: sintesi 12-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Lazio-Hellas Verona 1-2, 11° Giornata Serie A: all’autorete di Lazzari risponde Caicedo, poi segna Tameze

Colpaccio dell’Hellas Verona, che batte la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma nel terzo ed ultimo anticipo del sabato dell’undicesima giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per i veneti, che si portano al sesto posto in classifica, seppur momentaneo, vincendo uno scontro diretto per le posizioni che valgono una qualificazione in una coppa europea.

Bruttissima sconfitta per i biancocelesti, che cancellano la vittoria della scorsa settimana, allontanandosi dalle posizioni che contano in classifica.

La sintesi di Lazio-Hellas Verona 1-2, 11° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti pressano in maniera asfissiante i padroni di casa, che si difendono tutti compatti nella propria metà campo, per poi ripartire in contropiede.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Immobile, incapace di sfruttare un brutto errore di Barak, gli ospiti si rendono pericolosi con Salcedo e Tameze, mentre i padroni di casa rispondono con Caicedo, poco cinico.

Proprio quando la partita sembra ormai spegnersi, nel finale al 45′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un autogol di Lazzari, che devia nella propria porta una conclusione di Dimarco, servito da Faraoni.

Sicuramente molto più bello il secondo tempo, visto che i padroni di casa provano a reagire alzando il baricentro e prendono in mano il pallino del gioco, mentre gli ospiti si limitano a ripartire in contropiede.

Al 56′ minuto i padroni di casa trovano il gol del pareggio con Caicedo grazie ad una bellissima girata, imparabile per il portiere.

La partita diventa bellissima, visto che entrambe le squadre vogliono portare a casa la vittoria e si somigliano molto nel preferire i contropiedi, perciò si assiste a continui capovolgimenti di fronte.

Dopo una bella parata di Silvestri al tiro di Lazzari, prima Dimarco e poi Tameze spaventano Reina.

Ma è solo questione di tempo. Infatti, al 67′ minuto proprio Tameze porta nuovamente in vantaggio gli ospiti, che salta Reina dopo aver sfruttato un clamoroso errore di Radu.

Nel finale si assiste al monologo dei padroni di casa, che danno vita ad un vero e proprio assedio alla porta di Silvestri, che si supera sulla conclusione di Pereira.

Video Gol Highlights di Lazio-Hellas Verona 1-2, 11° Giornata Serie A

Il tabellino di Lazio-Hellas Verona 1-2, 11° Giornata Serie A

Lazio-Verona 1-2

Lazio (3-5-2): Reina 6; Parolo 6, Acerbi 6,5 (28′ Hoedt), Radu 5; Lazzari 5,5 (36′ st Fares 6), Milinkovic-Savic 5, Leiva 6 (20′ st Escalante 6), Akpa Akpro 6 (36′ st Pereira 6), Marusic 5,5; Caicedo 7 (20′ st Correa 5,5), Immobile 5,5.

Allenatore: Inzaghi 5,5

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Lovato 7, Magnani 7, Dawidowicz 6,5; Faraoni 7, Tameze 7,5 (24′ st Favilli 6), Veloso 6,5, Dimarco 6,5; Barak 6, Zaccagni 6 (42′ st Lazovic sv); Salcedo 6,5 (31′ st Colley 6).

Allenatore: Juric 7

Arbitro: Abisso

Marcatori: 45′ aut. Lazzari (L). 11′ st Caicedo (L), 22′ st Tameze (V)

Ammoniti: Akpa Akpro (L), Caicedo (L), Reina (L). Salcedo (V), Lazzari (L), Magnani (V), Fares (L), Colley (V)

Espulsi:

