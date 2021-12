Video Gol Highlights Lazio-Genoa 3-1: Sintesi 17-12-2021

Video Gol e Highlights Lazio-Genoa 3-1, 18° Giornata Serie A: segnano Pedro, Acerbi, Zaccagni e Melegoni

La Lazio batte il Genoa allo Stadio Olimpico di Roma nel primo anticipo del venerdì sera della diciottesima giornata di Serie A.

I biancocelesti tornano alla vittoria dopo la sconfitta dello scorso turno, ma i liguri registrano addirittura la quarta sconfitta consecutiva in campionato, evidenziando il fallimento del cambio in panchina, almeno per il momento.

Sintesi di Lazio-Genoa 3-1

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla con buona velocità e qualità, mentre gli ospiti si difendono con ordine in campo.

Il più attivo di tutti è Pedro che, dopo aver costretto Sirigu alla grande parata, sblocca il risultato al 36′ minuto trovando il gol del vantaggio su assist di Felipe Anderson, di fatto chiudendo anzitempo la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, pressano con più aggressività i padroni di casa, bravi nel gestire il ritmo e il risultato della partita.

Ci prova Pandev, ma senza creare grandi pericoli per Strakosha, così come è bravissimo Strakosha su Radu su sviluppi di un calcio piazzato.

Ma al 75′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Acerbi su un calcio d’angolo perfetto di Luis Alberto.

Nel finale c’è ancora tempo per il tris dei padroni di casa firmato da Zaccagni al 82′ minuto su altro assist di un Luis Alberto davvero redivivo.

Al 87′ minuto gli ospiti riescono a segnare il gol della bandiera con un tiro potente sul primo palo di Melegoni su assist del solito Cambiaso sulla fascia.

Highlights e Video Gol di Lazio-Genoa 3-1:

Tabellino di Lazio-Genoa 3-1

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj (18′ st Radu), Luiz Felipe (39′ st Patric), Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (29′ st Leiva), Basic (18′ st Luis Alberto); Pedro, Felipe Anderson (39′ st Muriqi), Zaccagni.

A disp.: Reina, Adamonis, Akpa Akpro, Romero, Raul Moro, Anderson, Lazzari. All.: Sarri



Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden (1′ st Biraschi), Vasquez, Criscito; Ghiglione (14′ st Sabelli), Sturaro (1′ st Hernani), Badelj, Portanova (38′ st Melegoni), Cambiaso; Pandev (14′ st Ekuban), Destro.

A disp.: Semper, Andrenacci, Masiello, Bani, Kallon, Tourè, Galdames. All.: Shevchenko



Arbitro: Pairetto

Marcatori: 37′ Pedro (L), 30′ st Acerbi (L), 36′ st Zaccagni (L), 41′ st Melegoni (G)

Ammoniti: Ghiglione, Vasquez, Portanova (G)

Espulsi: –

