Video Gol Highlights Lazio-Como 1-1: sintesi 10-01-2025

Il Risultato di Lazio-Como 1-1, 20° giornata Serie A: i lombardi avrebbero messo due firme e non una per uscire imbattuti dall'”Olimpico”, ma il pareggio ottenuto va loro strettissimo e non rende giustizia a quanto prodotto contro i romani, stasera in grave difficoltà e anche costretti a giocare in dieci per mezz’ora e più a causa dell’espulsione di Tchaouna. Lazio fortunata, è bene dirlo, contro un Como ampiamente meritevole e poco fortunato.

Cutrone riprende Dia.

La Lazio va a 36 punti, il suo 4° posto non è più così blindato e le prime tre potrebbero allungare ulteriormente in caso di successo; il Como, invece, va a 19 e resta agganciato momentaneamente a Parma e Verona al 14° posto.

La Sintesi di Lazio-Como 1-1

Il Como parte a razzo e sfiora il gol per ben quattro volte nei primi dodici minuti: al 4° un errore di Rovella favorisce Fadera, il cui bell’assist filtrante è clamorosamente sprecato da Nico Paz in un tentativo di pallonetto impreciso.

Al 6° Strefezza scodella un preciso calcio di punizione in area e Kempf, anticipaando Provedel, colpisce il palo con un gran colpo di testa.

Al 10° ci riprova Nico Paz, che calcia a lato dopo una buona azione personale, mentre al 12° a sfiorare il gol è Strefezza con un gran tiro respinto da Provedel.

Esauritasi la fase propulsiva comasca anche a causa dell’infortunio occorso a Nico Paz (sostituito poi dall’esordiente Diao) dopo un brutto fallo di Gigot, la Lazio prova a far sua la partita seppur senza fluidità di manovra e alla prima vera occasione trova l’inatteso vantaggio con Dia: al 34° minuto il senegalese, ben servito in verticale da Guendouzi dopo un recupero di Gigot, si gira bene in area su Kempf e batte Butez con un tiro sul palo lontano.

Poco altro accade nel primo tempo e, dopo un minuto di recupero, l’arbitro fischia la fine.

A inizio ripresa il Como sfiora ancora la rete su corner: il cross è di Strefezza, la sponda di Kempf e la zuccata di Dossena, ma sulla linea c’è Gigot che salva la Lazio.

Poco prima del quarto d’ora, però, due falli in un minuto di Tchaouna vengono puniti con il cartellino giallo e così la Lazio resta in dieci. Gli ospiti tornano in avanti per sfruttare subito l’uomo in più e al 62° Strefezza manca il bersaglio da buona posizione con un colpo di testa su traversone di Van Der Brempt.

Dopo un’estemporanea laziale a cura di Isaksen, che in contropiede impegna severamente Butez con un potente diagonale, al 70° i comaschi, dopo una bella parata di Provedel su Fadera, pareggiano meritatamente al 72° con Cutrone, che di testa insacca un cross di Strefezza inizialmente destinato al neo entrato Belotti e invece finito sul secondo palo ove era appostato l’ex milanista.

Pur in grave difficoltà, la Lazio sfiora il nuovo vantaggio al minuto 80: un tiro di Dele-Bashiru deviato da Kempf arriva in area piccola, ma Guenzouzi e Dia, ostacolatisi a vicenda, sprecano incredibilmente. E’ l’ultima emozione di una partita che va in archivio dopo quattro minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Lazio-Como 1-1

Il Tabellino di Lazio-Como 1-1

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (60′ Marusic), Gigot, Romagnoli, Pellegrini (60′ Tavares); Guendouzi, Rovella; Isaksen (73′ Hysaj), Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. Allenatore: Baroni

Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno (69′ Belotti); Engelhardt, Da Cunha; Strefezza (85′ Kone), Paz (20′ Diao), Fadera; Cutrone (85′ Mazzitelli). Allenatore: Fabregas

Marcatori: 34′ Dia e 72′ Cutrone

Arbitro: Tremolada

Ammoniti: Kempf, Pellegrini, Tchaouna, Diao, Rovella e Engelhardt

Espulsi: 57′ Tchaouna,

