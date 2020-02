Video Gol Highlights Lazio-Bologna 2-0: Inzaghi 1° con Luis Alberto e Correa

Risultato Lazio-Bologna 2-0, 26° Giornata Serie A: la sblocca Luis Alberto, raddoppia Correa, poi vengono annullati un gol a Denswil e uno a Tomiyasu dal Var

Continua la lunga marcia della Lazio, che approfitta dei problemi del calendario rispettando le aspettative e battendo anche il Bologna allo Stadio Olimpico di Roma nel primo anticipo del sabato della 26° giornata di Serie A, 7° turno del girone di ritorno.

Quarta vittoria consecutiva per i biancocelesti, momentaneamente primi in classifica. Brutto momento per i felsinei, che non vincono per la terza partita consecutiva, in cui hanno collezionato solo un punto.

La sintesi di Lazio-Bologna 2-0, 26° Giornata Serie A

E’ un primo tempo davvero spettacolare, giocato su ritmi elevatissimi. Il merito è soprattutto dei padroni di casa, che pressano con aggressività e ripartono con velocità con i propri attaccanti, non permettendo agli ospiti di giocare con la giusta tranquillità.

I padroni di casa sfiorano subito il vantaggio prima con Correa e poi con Luis Alberto, entrambi clamorosamente poco cinici sotto porta. Poi, ci provano anche Immobile e ancora Correa, ma questa volta Skorupski ci mette una pezza.

La mole di gioco ed occasioni è impressionante per i padroni di casa, che al 18′ minuto sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Luis Alberto, grande conclusione dalla distanza.

Gli ospiti provano subito a reagire, ma Strakosha dimostra di aver pagato il biglietto per giocare la partita e non solo osservarla da spettatore.

Gol sbagliato, gol subito, così si potrebbe dire. Infatti, al 21′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Correa, grazie ad una deviazione di un avversario, che di fatto beffa Skorupski, al termine di un’iniziativa del solito Luis Alberto.

Gli ospiti non ci stanno ad essere la vittima sacrificale, prendono in mano il pallino del gioco ed iniziando un lungo assedio alla porta di Strakosha, che si salva sui tentativi di un poco cinico Orsolini.

Il secondo tempo inizia come si era conclusa la prima frazione di gioco, cioè con il protagonismi degli ospiti, che mettono a ferro e fuoco la difesa avversaria con Orsolini, sul quale ci pensa ancora una volta Strakosha.

I padroni di casa ballano in difesa, soffrono tantissimo l’assalto degli ospiti, che si vedono annullare al 54′ minuto il tap-in vincente di Denswil per fallo di mano.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Immobile al termine di un bel contropiede. al 69′ minuto viene annullato un altro gol agli ospiti, questa volta di Tomiyasu, visto che il Var avvisa della posizione di fuorigioco del giapponese.

Vedersi annullare due gol non taglia le gambe agli ospiti, che non continuano a macinare gioco ed occasioni, rendendosi pericolosi con Palacio

Video Gol Highlights di Lazio-Bologna 2-0, 26° Giornata Serie A

Il tabellino di Lazio-Bologna 2-0, 26° Giornata Serie A Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (61′ Parolo), Jony; Correa (75′ Cataldi), Immobile (84′ Caicedo). All. Inzaghi Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo (71′ Skov Olsen), Denswil; Poli, Schouten (58′ Sansone); Orsolini (59′ Santander), Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic Arbitro: Rosario Abisso di Palermo Gol: 19′ Luis Alberto, 21′ Correa Assist: Immobile (L, 1-0), Luis Alberto (L, 2-0) Ammoniti: Bani, Schouten, Danilo, Santander, Radu Note: – Lazio-Bologna

