Video Gol Highlights Juventus-Udinese 1-0: Sintesi 7-1-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Udinese 1-0, 17° Giornata Serie A: segna Danilo

La Juventus batte l’Udinese all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel secondo anticipo del sabato della diciassettesima giornata di Serie A.

Continua il magico momento dei bianconeri, che con l’ottava vittoria consecutiva si portano a quota trentasette punti in classifica, momentaneamente secondi a quattro punti dalla capolista.

Non finisce la crisi dei friulani, ai quali non bastano più ormai solo le buone prestazioni, visto che non vincono ormai da più di due mesi e sono fermi a quota venticinque punti in classifica.

Sintesi di Juventus-Udinese 1-0

Out Bonucci, Bremer, Cuadrado, De Sciglio, Kaio Jorge, Peeters, Pogba e Vlahovic per Massimiliano Allegri, che lancia subito Di Maria dal primo minuto con Kean in attacco, con un centrocampo a cinque costituito da McKennie, Miretti, Rabiot, Locatelli e Kostic, mentre in difesa c’è la sorpresa Rugani con Danilo e Alex Sandro davanti a Szczesny.

Non ci sono Masina e Deulofeu per Andrea Sottil, che schiera Bijol, Perez e Becao in difesa a protezione di Silvestri, torna il centrocampo titolare costituito da Pereyra, Walace, Makengo, Lovric e Udogie, confermato Success in attacco con Beto.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno un buon possesso palla, ma gli ospiti sono perfetti in fase difensiva e sempre molto pericolosi nel ripartire in contropiede.

Infatti, solo dopo i tentativi di Perez e Walace, finalmente i padroni di casa spaventano gli avversari con Rugani e un paio di volte Kean, mentre Szczesny si deve fa trovare pronto ancora su Walace dopo il giallo a Locatelli.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa continuano a macinare gioco contro ospiti mai del tutto domi e sempre propensi a ribaltare l’azione con i propri attaccanti.

Ci provano più volte i clamorosi poco cinici Kean e Kostic, in mezzo il giallo a McKennie, e dopo il tentativo di Becao, anche Rabiot spaventa Silvestri.

Girandola di cambi: dentro Chiesa, Paredes, Milik, Arslan, Ebosse, Ehizibue, Samardzic, Soule e Fagioli, fuori Miretti, Locatelli, Di Maria, Makengo, Udogie, Success, Lovric, Kean e Kostic.

Dopo l’ammonizione di Bijol, al 86′ minuto i padroni di casa riescono a sbloccare il risultato con Danilo, che trova il gol del vantaggio su assist meraviglioso di Chiesa, lanciato a porta da Paredes.

Nel finale c’è ancora tempo per l’entrata in campo di Nestorovski al posto di Walace e per una bella parata di Silvestri sulla conclusione di Chiesa.

Highlights e Video Gol di Juventus-Udinese 1-0:

Tabellino di Juventus-Udinese 1-0

Juventus (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 7, Rugani 6,5, Alex Sandro 6; McKennie 6, Miretti 5,5 (17′ st Chiesa 7), Locatelli 5,5 (17′ st Paredes 6,5), Rabiot 6, Kostic 5 (35′ st Fagioli sv); Di Maria 6 (21′ st Milik 5,5); Kean 6 (35′ st Soulé sv). A disp.: Pinsoglio, Perin, Gatti, Barbieri, Barrenechea, Iling. All.: Allegri 6.



Udinese (3-5-2): Silvestri 6,5; Becao 6, Bijol 6, Perez 5,5; Pereyra 5,5, Lovric 6 (24′ st Samardzic 6), Walace 5,5 (42′ st Nestorovski sv), Makengo 5,5 (21′ st Arslan 6), Udogie 5,5 (24′ st Ebosse 5,5); Success 5 (24′ st Ehizibue 5,5), Beto 5. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Buta, Guessand, Jajalo, Pafundi, Vivaldo. All.: Sottil 5,5.



Arbitro: Marchetti

Marcatori: 41′ st Danilo

Ammoniti: Locatelli (J); Success, Bijol (U)

Espulsi: nessuno