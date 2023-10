Video Gol Highlights Juventus-Torino 2-0: Sintesi 7-10-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Torino 2-0, 8° Giornata Serie A: segnano Gatti e Milik

La Juventus batte il Torino all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel secondo anticipo del sabato dell’ottava giornata di Serie A.

Terzo risultato utile consecutivo per i bianconeri, che si portando a quota diciassette punti in classifica vincendo il primo derby della stagione contro i granata, fermi a nove e con la quarta partita senza vittorie.

Sintesi di Juventus-Torino 2-0

Out Chiesa, De Sciglio, Pogba, Vlahovic e Alex Sandro per Massimiliano Allegri, che schiera Miretti e Kean in attacco, scegliendo McKennie a centrocampo con Rabiot, Locatelli, Kostic e Weah e confermando Gatti in difesa con Bremer e Danilo davanti a Szczesny.

Non ci sono Buongiorno, Djidji, Popa, Soppy e Vojvoda per Ivan Juric, che punta su Tameze in difesa al fianco di Schuurs e Rodriguez e protezione di Milinkovic-Savic, lancia Lazaro a centrocampo con Ricci, Ilic e Bellanova e concede una chance a Seck in attacco con Vlasic e Zapata.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. C’è grande aggressività in campo tra due squadre brave a pressare e compatte in fase difensiva.

Dopo la rete annullata a Kean per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR, ci provano Lazaro e Kostic, viene ammonito Bellanova, poi anche pericoloso, è Bremer spaventa sempre gli avversari con le sue giocate.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Milik al posto di Miretti e sembra cambiare qualcosa, visto che i padroni di casa appaiono molto più offensivi.

Al 51′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Gatti, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio dopo un check lunghissimo per una sospetta posizione di fuorigioco.

Momento di difficoltà per gli ospiti, che prima ringraziano Milinkovic-Savic su Milik e poi affondano quando proprio il polacco raddoppia al 62′ minuto sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Kostic.

Gli ospiti faticano a reagire, vanno in balia dei padroni di casa, che ne approfittano per spingere sull’acceleratore sfiorando il raddoppio con Kean e Gatti, poi ammonito.

Entrano Sanabria, Cambiaso, Vojvoda, Gineitis, Pellegri e Yildiz al posto di Seck, Kostic, Rodriguez, Lazaro, Ilic e Kean.

Nel finale gli ospiti vanno all’assalto della porta di Szczesny con Sanabria e Zapata, ma rischiano sul tentativo del solito Milik.

Tabellino di Juventus-Torino 2-0

Marcatori: st 2′ Gatti, 18′ Milik.



Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (30′ st Cambiaso); Miretti (1′ st Milik); Kean (40′ st Yildiz). A disp. Pinsoglio, Perin, Huijsen, Iling-Junior, Fagioli, Rugani, Nicolussi Caviglia. All. Allegri.



Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez (39′ st Vojvoda); Bellanova, Ricci, Ilic (39′ st Pellegri), Lazaro (39′ st Gineitis); Seck (25′ st Sanabria), Vlasic; Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Sazonov, Linetty, Antolini, N’Guessan. All. Juric.



Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: pt 21′ Bellanova (T): st 26′ Gatti (J).