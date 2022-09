Video Gol Highlights Juventus-Salernitana 2-2: Sintesi 11-9-2022

Video Gol e Highlights Juventus-Salernitana 2-2, 6° Giornata Serie A: Bonucci e Bremer rimontano Candreva e Piatek

Pareggio rocambolesco tra Juventus e Salernitana all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel posticipo serale della domenica della sesta giornata di Serie A.

Secondo pareggio consecutivo in campionato per i bianconeri, a quota dieci punti in classifica, che sono stati bravi a rimontare dal doppio svantaggio, ma possono recriminare in un finale davvero pazzesco.

Impresa quasi sfiorata per i campani, che racimolano il terzo pareggio consecutivo, ma anche il quinto risultato utile consecutivo.

Sintesi di Juventus-Salernitana 2-2

Lista chilometrica di indisponibili per Massimiliano Allegri, che deve fare a meno di Szczesny, Ake, Chiesa, Di Maria, Kaio Jorge, Locatelli, Peeters e Pogba. Davanti a Perin giocano Cuadrado, Bremer, Bonucci e De Sciglio in difesa, mentre in mediana Miretti e Mckennie proteggono Paredes. In attacco spazio al tridente formato da Kean, Vlahovic e Kostic.

Non ci sono Bohinen, Lovato, Radovanovic e Ribery per Davide Nicola, che schiera Bronn, Daniliuc e Fazio a protezione di Sepe, con Candreva e Mazzocchi sulle fasce. In mediana spazio a Coulibaly, Vilhena e Maggiore, mentre in attacco gioca Piatek con Dia.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza blandi. I padroni di casa non riescono a raggirare l’ottima fase difensiva degli ospiti, che non si limitano a difendere e ripartono in contropiede soprattutto sfruttando l’aggressività dei propri centrocampisti.

Dopo un tentativo di Miretti, al 19′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Candreva, su assist di Mazzocchi, bravo ad approfittare un brutto errore di Cuadrado.

I padroni di casa provano a reagire, riprendono in mano il pallino del gioco iniziando un vero e proprio monologo, ma il possesso palla risulta lento e ci sono troppi errori che portano alle ammonizioni di Paredes, Maggiore e Kean.

Nel finale gli ospiti si rendono pericolosi con Piatek, che fa la barba al palo, prima di segnare il gol del raddoppio al 50′ minuto trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Bremer.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Milik per Kean, ma a segnare è Bremer al 51′ minuto di testa su assist perfetto di Kostic.

Gli ospiti sembrano innervosirsi un po’, come dimostrano le ammonizioni di Sepe, Fazio e Piatek, sostituito da Botheim, ed entrano anche Kastanos, Alex Sandro e Fagioli per Maggiore, De Sciglio e Miretti.

Con il passare dei minuti diventa un vero e proprio assedio dei padroni di casa, che sfiorano il pareggio con Milik, anche ammonito, e Vlahovic prima dell’entrata in campo di Danilo per Kostic e del miracolo di Perin su Dia, che poi esce per Bonazzoli, al termine di un bel contropiede.

Nel finale entra Soule per Mckennie, ma è Bremer a salvare sulla linea la conclusione di Bonazzoli e Milik colpisce la traversa prima del pareggio di Bonucci, che al 93′ minuto ribadisce in rete la palla dopo che Sepe gli aveva parato il rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Vilhena, che poi verrà sostituito da Sambia con Gyomber al posto di Botheim, su Alex Sandro.

⏱️ FT | Termina in pareggio il 𝑆𝑢𝑛𝑑𝑎𝑦 𝑁𝑖𝑔ℎ𝑡! #JuveSalernitana pic.twitter.com/LhXn8bcO5K — Lega Serie A (@SerieA) September 11, 2022

E, addirittura, i padroni di casa completano la rimonta al 95′ minuto con Milik su assist di Alex Sandro e poi si fa espellere per doppia ammonizione, ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco di Bonucci e vengono espulsi anche Fazio e Cuadrado per doppia ammonizione.

Highlights e Video Gol di Juventus-Salernitana 2-2:

Tabellino di Juventus-Salernitana 2-2

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, De Sciglio (63′ Alex Sandro); McKennie (85′ Soulé), Miretti (63′ Fagioli), Paredes, Kostic (79′ Danilo); Vlahovic, Kean (46′ Milik). All. Allegri

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore (81′ Kastanos), Vilhena (100′ Sambia), Mazzocchi; Dia (81′ Bonazzoli), Piatek (61′ Botheim, 100′ Gyomber). All. Nicola

Arbitro: Matteo Marcenaro

Gol: 18′ Candreva (S), 50′ pt rig. Piatek (S), 51′ Bremer (J), 92′ Bonucci (J)

Assist: Mazzocchi (S, 0-1), Kostic (J, 1-2)

Ammoniti: Paredes, Kean, Maggiore, Bremer, Fazio, Piatek, Sepe, Milik

Espulsi: Milik, Cuadrado, Fazio