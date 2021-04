Video Gol Highlights Juventus-Parma 3-1: Sintesi 21-04-2021

Video Gol Highlights Juventus-Parma: termina 3-1 la sfida dell’Allianz Stadium, valevole per la 32° giornata di campionato in Serie A, tra i bianconeri di Andrea Pirlo e i gialloblù di Roberto D’Aversa. Brugman illude i ducali, poi ci pensano Alex Sandro e De Ligt. Bianconeri attualmente terzi, gialloblù virtualmente in Serie B.

Reduce dalla brutta sconfitta di tre giorni fa in casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Juventus di Andrea Pirlo batte 3-1 il Parma di Roberto D’Aversa e, in attesa di Roma-Atalana di domani, si riporta al 3° posto in classifica, a +1 sui bergamaschi e -1 dal Milan, sconfitto oggi in casa dal Sassuolo. Per i crociati, ormai con più di un piede in Serie B, si tratta della terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Cagliari e Milan. All’Allianz Stadium decidono le reti di Alex Sandro (doppietta) e De Ligt con rete gialloblù a firma di Brugman.

Video Gol Highlights Juventus-Parma 3-1, 32° giornata Serie A 21-04-2021.

Sintesi di Juventus-Parma 3-1

Il primo tiro in porta della partita è di Cristiano Ronaldo che all’8′ costringe Colombi a distendersi sulla destra e mettere in calcio d’angolo. 17 minuti più tardi il Parma passa in vantaggio con una perfetta punizione dal limite di Brugman che si infila nell’angolino basso alla destra di Buffon il quale non può far altro che raccogliere la palla in fondo al sacco.

Al 28′ Dybala va vicino al pareggio, ma il suo sinistro sfiora l’incrocio dei pali e finisce fuori. Al 36′ il Parma si salva: il colpo di testa di Bonucci finisce di poco fuori alla destra di Colombi. A due minuti dal 45′ la Juventus pareggia con Alex Sandro che corregge in rete, con un potente sinistro, una sponda di De Ligt su precedente calcio d’angolo di Cuadrado. Il primo tempo finisce quindi 1-1.

Alla prima azione del secondo tempo, la Juventus si porta sul 2-1 con la seconda rete della serata di Alex Sandro che al 47′ mette dentro di testa un cross di Cuadrado sul quale Dybala, per poco, non era riuscito ad intervenire. Al 64′ Osorio va vicino al 2-2 con un bel colpo di testa che Arthur salva sulla linea.

4 minuti più tardi ancora un assist di Cuadrado sul quale stavolta interviene De Ligt che anticipa tutti e di testa fa 3-1. Al 79′ ci prova Dybala con un diagonale destro che Colombi respinge di piede. 2 minuti dopo il neoentrato Karamoh costringe Buffon a mettere in angolo il suo colpo di testa ravvicinato. Al termine dei 4 minuti di recupero concessi, Giacomelli decreta la fine delle ostilità: Juventus batte Parma 3-1.

Video Gol e Highlights di Juventus-Parma 3-1

Il Tabellino di Juventus – Parma 3-1

Juventus, 4-4-2: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (74′ Kulusevski), Bentancur (74′ Rabiot), Arthur (87′ Bernardeschi), Mckennie (74′ Ramsey); Dybala (84′ Morata), Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Parma: 4-3-3: Colombi; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella (81′ Busi); Grassi, Brugman (71′ Hernani), Kurtic; Gervinho (62′ Mihaila), Pellé (61′ Cornelius), Man (81′ Karamoh).

Allenatore: Roberto D’Aversa

Arbitro: Piero Giacomelli

Marcatori: 25′ Brugman (P), 43′, 47′ Alex Sandro (J), 68′ De Ligt (J)

Ammoniti: 23′ McKennie (J), 92′ Karamoh (P), 93′ Cristiano Ronaldo (J)

Espulsi: nessuno.

