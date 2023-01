Video Gol Highlights Juventus-Monza 0-2: Sintesi 29-1-2023

Video Gol e Highlights Juventus-Monza 0-2, 20° Giornata Serie A: segnano Ciurria e Mota

Il Monza batte la Juventus all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nella ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Continua il magico momento dei brianzoli, che collezionano il sesto risultato utile consecutivo portandosi a quota venticinque punti in classifica, ben ventitré di vantaggio sulla zona retrocessione.

Bruttissima e clamorosa sconfitta per i bianconeri, soprattutto dopo il pareggio in rimonta nel big match della scorsa settimana, e ora sono fermi a quota ventitré punti in classifica.

Sintesi di Juventus-Monza 0-2

Out Ihattaren, Kaio Jorge, Chiesa, Bonucci e Peeters per Massimiliano Allegri, che schiera Gatti, Bremer e Danilo in difesa davanti a Szczesny, giocano De Sciglio e Paredes a centrocampo con Kostic, Rabiot e Fagioli e viene lanciato Kean in attacco con Di Maria.

Intera rosa a disposizione per Raffaele Palladino, che conferma Caldirola in difesa con Pablo Marì e Izzo a protezione di Di Gregorio, ancora Machin a centrocampo con Ciurria, Rovella, Pessina e Carlos Augusto, mentre in attacco torna Mota con Caprari.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti non si limitano alla fase difensiva, visto che sono sempre molto bravi nella metà campo avversaria.

Dopo la parata di Di Gregorio sulla conclusione di Paredes, al 10′ minuto il VAR annulla la rete di Caprari per posizione di fuorigioco, mentre Kean non trova la porta da ottima posizione.

Al 18′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Ciurria, che trova il gol del vantaggio sfruttando il perfetto assist di Machin.

I padroni di casa provano a reagire, riprendono in mano il pallino del gioco attaccando a testa bassa la porta di Di Gregorio rendendosi pericolosi con Kostic e Gatti.

Al 39′ minuto gli ospiti segnano il gol del raddoppio con Mota su assist di Carlos Augusto, al termine di una bellissima sgroppata sulla fascia, chiudendo di fatto la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si apre con diversi cambi: dentro Iling-Junior, Locatelli e Soule, fuori Kostic, Fagioli e Paredes; e poco dopo anche Milik e Sensi subentrano per Kean e Rovella.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano un vero e proprio assedio alla porta di Di Gregorio, miracoloso su Locatelli e Milik, con in mezzo l’entrata in campo anche di Vlahovic al posto di De Sciglio.

Vengono ammoniti Sensi e Caprari e c’è spazio anche per Ranocchia, Birindelli, Petagna e Marlon, che sostituiscono Machin, Ciurria, Caprari e Caldirola, mentre Di Gregorio continua a fare il fenomeno anche su Di Maria e Vlahovic, con conseguente rete annullata a Bremer per posizione di fuorigioco al 79′ minuto.

Nel finale c’è tempo anche per una bella conclusione di Petagna, bravo Szczesny.

Highlights e Video Gol di Juventus-Monza 0-2:

Tabellino di Juventus-Monza 0-2

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio (19’ st Vlahovic), Fagioli (dal 1’ st Locatelli), Paredes (dal 1’ st Soulé), Rabiot, Kostic (dal 1’ st Iling jr); Di Maria; Kean (13’ st Milik). All.: Massimiliano Allegri.



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola (24’ st Marlon); Ciurria (31’ st Birindelli), Machin (31’ st Ranocchia), Rovella (14 st Sensi), Carlos Augusto; Caprari (24’ st Petagna), Pessina; Dany Mota. All.: Raffaele Palladino.



Arbitro: Aureliano.

Marcatori: 18’ Ciurria (M.), 39 Dany Mota (M.)

Ammoniti: Caprari (M.), Sensi (M.)

Espulsi: –