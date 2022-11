Video Gol Highlights Juventus-Inter 2-0: Sintesi 6-11-2022

Video Gol e Highlights Juventus-Inter 2-0, 13° Giornata Serie A: segnano Rabiot e Fagioli

La Juventus batte l’Inter all’Allianz Stadium di Torino, conosciuto anche come Juventus Stadium, nel posticipo serale della tredicesima giornata di Serie A.

Quarta vittoria consecutiva per i bianconeri, che fanno un balzo importante in classifica portandosi a quota venticinque punti, vincendo uno scontro diretto per il quarto posto e, soprattutto, il primo derby d’Italia dopo l’eliminazione dalla coppa dalle grandi orecchie.

Bruttissima sconfitta per i nerazzurri, che si fermano dopo quattro vittorie consecutive in campionato rimanendo fermi a quota ventiquattro punti ed allontanandosi probabilmente fatalmente dalla lotta al titolo.

Sintesi di Juventus-Inter 2-0

Out Ake, De Sciglio, Iling-Junior, Kaio Jorge, Kean, McKennie, Paredes, Peeters, Pogba e Vlahovic per Massimiliano Allegri, che schiera Danilo, Bremer e Alex Sandro davanti a Szczesny, con Cuadrado e Kostic sulle fasce e la conferma di Fagioli e Miretti a centrocampo insieme a Rabiot e Locatelli, mentre Milik giocherà come unica punta.

Ancora infortunato Lukaku per Simone Inzaghi, che punta su Dzeko e Lautaro Martinez in attacco e conferma Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana, con Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre in difesa c’è Acerbi con de Vrij e Skriniar a protezione di Onana.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Meglio gli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco facendo possesso palla e allargando sulle fasce, mentre i padroni di casa si chiudono dietro la linea di centrocampo difendendo compatti ed ordinati.

Al tentativo impreciso di Lautaro Martinez risponde Bremer tentando una grande giocata, ma entrambi non trovano la porta, mentre Dzeko prima, colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, e Dumfries poi, su cross dalla fascia, si divorano il vantaggio da dentro l’area di rigore.

Cambia completamente il copione della partita in un secondo tempo molto più spezzettato e con maggiore agonismo grazie all’aggressività che mettono in campo le due squadre, che lottano su ogni palla.

Al 52′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Rabiot, su assist di Kostic, al termine di un bellissimo contropiede e una sgroppata di oltre sessanta metri.

Gli ospiti si allungano, accusano il colpo e viene ammonito Calhanoglu, mentre i padroni di casa vivono sulle ali dell’entusiasmo segnando ancora al 63′ minuto con Danilo, poi anche ammonito, su calcio d’angolo di Kostic, ma il VAR annulla per fallo di mano.

Dopo il giallo a Skriniar entra Chiesa al posto di Milik per i padroni di casa, mentre gli ospiti inseriscono Correa e Gosens al posto di Calhanoglu e Dimarco, ma il gol del pareggio sarebbe nei piedi di Lautaro Martinez, sul quale è bravissimo Szczesny, e il sinistro di Kostic si stampa sul palo.

Entrano Di Maria, Darmian, Bellanova e Brozovic al posto di Miretti, Skriniar, Dumfries e Calhanoglu, ma a segnare sono sempre i padroni di casa, che raddoppiano al 86′ minuto con Fagioli, su altro assist di Kostic, al termine di un bel contropiede di Di Maria.

Nel finale i padroni di casa potrebbero sfruttare meglio i tantissimi spazi lasciati dagli ospiti, che si lanciano verso la porta avversaria, ma Chiesa si divora il tris tutto solo davanti ad Onana, che fa bella figura, mentre viene ammonito Szczesny per perdita di tempo.

Highlights e Video Gol di Juventus-Inter 2-0:

Tabellino di Juventus-Inter 2-0

Marcatori: st 7′ Rabiot, 40′ Fagioli.

Assist: st 7′ Kostic, 40′ Kostic.



Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti (36′ st Di Maria); Milik (23′ st Chiesa). A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Soulé. All. Allegri.



Inter (3-5-2): Onana; Skriniar (36′ st Darmian), De Vrij, Acerbi; Dumfries (36′ st Bellanova), Barella, Calhanoglu (23′ st Correa), Mkhitaryan (36′ st Brozovic), Dimarco (23′ st Gosens); Martinez, Dzeko. A disp. Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Bastoni. All. Inzaghi.



Arbitro: Doveri di Roma1.

VAR: Di Paolo di Avezzano.

Ammoniti: st 23′ Skriniar (I), 32′ Danilo (J), 44′ Szczesny (J).